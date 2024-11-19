G20 – это одновременно символ уже ушедшей эпохи и полигон, где новый мир отрабатывает свои навыки глобальной политики. Ожидаемой в прошлом смерти «Большой двадцатки» не произошло, к разочарованию ее создателей. Наоборот, она внезапно обрела новый смысл.0 комментариев
Режим ЧС ввели в поселке Ильич на Кубани из-за бомбы времен ВОВ
В Темрюкском районе в поселке Ильич Краснодарского края ввели режим ЧС после обнаружения бомбы времен Великой Отечественной войны, организована эвакуация жителей, сообщил глава района Федор Бабенков.
Власти Темрюкского района Краснодарского края приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации в поселке Ильич на Кубани после обнаружения бомбы времен Великой Отечественной войны, передает ТАСС.
Бабенков сообщил, что в ходе совещания КЧС с участием руководителей специальных служб было решено организовать оцепление территории, а также обеспечить дежурство бригад скорой помощи и пожарной службы. Все силы и средства переведены в режим повышенной готовности для обеспечения безопасности населения.
Оперштаб Краснодарского края ранее информировал, что в связи с обнаружением взрывоопасного предмета будут эвакуированы 1,8 тыс. жителей поселка Ильич. Для них организованы пункты временного размещения, а в поселке проводится подворовый обход. Также занятия в детских садах и школах временно отменены в целях безопасности.
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