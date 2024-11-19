Режим ЧС ввели в поселке Ильич на Кубани из-за бомбы времен ВОВ

Tекст: Вера Басилая

Власти Темрюкского района Краснодарского края приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации в поселке Ильич на Кубани после обнаружения бомбы времен Великой Отечественной войны, передает ТАСС.

Бабенков сообщил, что в ходе совещания КЧС с участием руководителей специальных служб было решено организовать оцепление территории, а также обеспечить дежурство бригад скорой помощи и пожарной службы. Все силы и средства переведены в режим повышенной готовности для обеспечения безопасности населения.

Оперштаб Краснодарского края ранее информировал, что в связи с обнаружением взрывоопасного предмета будут эвакуированы 1,8 тыс. жителей поселка Ильич. Для них организованы пункты временного размещения, а в поселке проводится подворовый обход. Также занятия в детских садах и школах временно отменены в целях безопасности.

Ранее житель подмосковной Лобни обнаружил мину под полом своей квартиры, эвакуировали 38 человек.

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