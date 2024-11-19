G20 – это одновременно символ уже ушедшей эпохи и полигон, где новый мир отрабатывает свои навыки глобальной политики. Ожидаемой в прошлом смерти «Большой двадцатки» не произошло, к разочарованию ее создателей. Наоборот, она внезапно обрела новый смысл.2 комментария
Бжания опроверг отъезд из Абхазии
Президент Абхазии Аслан Бжания опроверг слухи о своем выезде за пределы республики, заявив, что он находится в своем родовом селе Тамыш вместе с соратниками.
Информационный центр президента Абхазии распространил видеокадры, подтверждающие, что Бжания находится в своем родовом селе Тамыш, передает ТАСС.
«В настоящее время я со своими соратниками нахожусь в родовом селе Тамыш», – сказал на ролике абхазский лидер.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр юстиции Абхазии Анри Барциц заявил о попытке переворота в стране. Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что здание администрации захватила одна пятая от 1% населения страны, составляющей 260 тыс. человек, и многие участники протестов не понимают, что происходит на самом деле.
Во вторник стало известно, что Бжания подает в отставку с поста президента, парламент рассмотрит его заявление во вторник.