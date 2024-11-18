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Глава Абхазии озвучил число оппозиционеров, захвативших администрацию президента
Глава Абхазии назвал число оппозиционеров, захвативших администрацию президента
Здание администрации захватила одна пятая часть от 1% населения Абхазии, которое составляет 260 тыс. человек, большинство из участников протестов не понимают, что происходит на самом деле, заявил газете ВЗГЛЯД президент Абхазии Аслан Бжания.
По словам президента Абхазии, в республике проживает 260 тыс. человек, а в здании администрации в Сухуме находится сейчас примерно одна пятая часть от 1% всего населения страны.
«Один процент населения республики – это 2600 человек. А там, в администрации – одна пятая часть от 1%. Вы понимаете, что такое одна пятая часть 1%?» – отметил Бжания.
Президент подчеркнул, впрочем, что дело не в количестве. Он выразил уверенность, что большинство из тех, кто подписался на участие в конфронтации, реально не понимают, что происходит.
В интервью газете ВЗГЛЯД глава республики Аслан Бжания рассказал, каким он видит выход из политического кризиса в Абхазии и насколько власти и протестующие настроены на дружбу и сотрудничество с Россией.