Глава Абхазии озвучил число оппозиционеров, захвативших администрацию президента

Глава Абхазии назвал число оппозиционеров, захвативших администрацию президента

Tекст: Вера Басилая

По словам президента Абхазии, в республике проживает 260 тыс. человек, а в здании администрации в Сухуме находится сейчас примерно одна пятая часть от 1% всего населения страны.

«Один процент населения республики – это 2600 человек. А там, в администрации – одна пятая часть от 1%. Вы понимаете, что такое одна пятая часть 1%?» – отметил Бжания.

Президент подчеркнул, впрочем, что дело не в количестве. Он выразил уверенность, что большинство из тех, кто подписался на участие в конфронтации, реально не понимают, что происходит.

В интервью газете ВЗГЛЯД глава республики Аслан Бжания рассказал, каким он видит выход из политического кризиса в Абхазии и насколько власти и протестующие настроены на дружбу и сотрудничество с Россией.