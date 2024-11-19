G20 – это одновременно символ уже ушедшей эпохи и полигон, где новый мир отрабатывает свои навыки глобальной политики. Ожидаемой в прошлом смерти «Большой двадцатки» не произошло, к разочарованию ее создателей. Наоборот, она внезапно обрела новый смысл.2 комментария
Назначен исполняющий обязанности президента Абхазии
Ашуба: Вице-президент Абхазии Гунба временно возглавит страну
Вице-президент Бадра Гунба займет пост исполняющего обязанности президента Абхазии до проведения досрочных выборов, заявил спикер парламента Лаша Ашуба.
Ашуба пояснил: «Автоматически, согласно конституции, временно в обязанности президента вступил вице-президент Бадра Гунба». Это решение было принято в соответствии с конституционными нормами, которые предусматривают переход полномочий вице-президенту в случае необходимости, передает РИА «Новости».
Напомним, во вторник парламент Абхазии принял отставку президента республики Аслана Бжания, который ранее во вторник объявил о решении покинуть пост. Ранее министр юстиции Абхазии Анри Барциц заявил о попытке переворота в стране.