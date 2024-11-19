На Украине заявили, что Бразилия упустила шанс стать посредником в конфликте

Tекст: Александра Юдина

По его словам, лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не воспользовался саммитом G20 для продвижения мирных инициатив в отношении украинского конфликта, передает РИА «Новости».

Более того, Мельник сказал, что это был последний шанс для Бразилии стать посредником в урегулировании конфликта.

Украинский посол также отметил, что его комментарии связаны с предположением о возможной победе Дональда Трампа на предстоящих выборах в США. Он подчеркнул, что украинские власти не стремятся завоевать внимание всех участников G20, но считают проблематичным присутствие России на саммите.

В итоговой декларации, принятой участниками саммита лидеров G20 в Рио-де-Жанейро, отмечено, что страны Группы приветствуют все конструктивные инициативы, способствующие установлению мира на Украине.

Ранее страны G20 приняли декларацию по итогам встречи в Бразилии, в которой приветствовали все конструктивные инициативы по урегулированию украинского кризиса.

Напомним, саммит проходит в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября. Россию на нем представляет глава МИД Сергей Лавров.