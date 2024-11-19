G20 – это одновременно символ уже ушедшей эпохи и полигон, где новый мир отрабатывает свои навыки глобальной политики. Ожидаемой в прошлом смерти «Большой двадцатки» не произошло, к разочарованию ее создателей. Наоборот, она внезапно обрела новый смысл.2 комментария
На Украине заявили, что Бразилия упустила шанс стать посредником в конфликте
Посол Украины в Бразилии Андрей Мельник газете Folha de S.Paulo выразил сожаление по поводу недостаточного внимания к Украине на саммите G20, заявив, что Бразилия могла использовать свое председательство для мирных инициатив.
По его словам, лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не воспользовался саммитом G20 для продвижения мирных инициатив в отношении украинского конфликта, передает РИА «Новости».
Более того, Мельник сказал, что это был последний шанс для Бразилии стать посредником в урегулировании конфликта.
Украинский посол также отметил, что его комментарии связаны с предположением о возможной победе Дональда Трампа на предстоящих выборах в США. Он подчеркнул, что украинские власти не стремятся завоевать внимание всех участников G20, но считают проблематичным присутствие России на саммите.
В итоговой декларации, принятой участниками саммита лидеров G20 в Рио-де-Жанейро, отмечено, что страны Группы приветствуют все конструктивные инициативы, способствующие установлению мира на Украине.
Ранее страны G20 приняли декларацию по итогам встречи в Бразилии, в которой приветствовали все конструктивные инициативы по урегулированию украинского кризиса.
Напомним, саммит проходит в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября. Россию на нем представляет глава МИД Сергей Лавров.