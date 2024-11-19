Набиуллина опровергла слухи о неплатежеспособности банков

Глава ЦБ Набиуллина назвала слухи о неплатежеспособности банков бессмысленными

Tекст: Вера Басилая

Набиуллина заявила, что слухи о неспособности банков выплачивать повышенные процентные ставки или страхи о том, что снижение процентной ставки приведет к резкому росту инфляции, не имеют поддержки в профессиональной среде. Она отметила, что подобные идеи сложно назвать иначе как бессмысленными, передает ТАСС.

Глава Банка России также добавила, что данные утверждения не обсуждаются среди профессионалов, так как они не основаны на реальной экономической ситуации.

Набиуллина заверила, что российская банковская система находится в стабильном состоянии и способна выполнять свои обязательства перед вкладчиками.

Ранее Набиуллина допустила снижение ключевой ставки ЦБ в 2025 году.

Также сообщалось, что Набиуллина выразила обеспокоенность по поводу возможных рисков закредитованности крупных компаний и готовит меры по ужесточению банковского регулирования.