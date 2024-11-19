В парламенте Абхазии сломалась система голосования

Парламент Абхазии решил тайно голосовать за отставку президента Бжании из-за сбоя системы подсчета голосов

Tекст: Денис Тельманов

Система автоматического голосования и подсчета голосов в парламенте Абхазии была нарушена после беспорядков 15 ноября, передает ТАСС.

В результате случившегося голосование за отставку президента Аслана Бжании на заседании парламента пройдет тайно.



Во вторник в Сухуме началось заседание парламента, на котором рассматривается вопрос об отставке Бжании с поста президента республики. Заседание проходит под председательством спикера парламента Лаши Ашубы, а участие принимают 28 из 35 депутатов.

Нарушение системы голосования вызвало необходимость принятия мер для обеспечения законности и прозрачности процедуры принятия решений в парламенте. Ситуация в Абхазии остается напряженной, учитывая актуальность обсуждаемого вопроса об отставке главы государства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что готов подать в отставку для локализации последствий массовых беспорядков. Бжания подал заявление об отставке, чтобы сохранить стабильность и конституционный порядок в стране.

Он также сообщил, что временно управлять государством будет вице-президент Бадра Гунба до проведения новых выборов.

В Абхазии ранее предотвратили попытки проникновения в здания МВД, службы безопасности и другие учреждения, произошла перестрелка.