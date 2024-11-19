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В парламенте Абхазии сломалась система голосования
Парламент Абхазии решил тайно голосовать за отставку президента Бжании из-за сбоя системы подсчета голосов
В Абхазии система автоматического голосования в парламенте была нарушена после беспорядков, что привело к тайному голосованию за отставку президента Аслана Бжании.
Система автоматического голосования и подсчета голосов в парламенте Абхазии была нарушена после беспорядков 15 ноября, передает ТАСС.
В результате случившегося голосование за отставку президента Аслана Бжании на заседании парламента пройдет тайно.
Во вторник в Сухуме началось заседание парламента, на котором рассматривается вопрос об отставке Бжании с поста президента республики. Заседание проходит под председательством спикера парламента Лаши Ашубы, а участие принимают 28 из 35 депутатов.
Нарушение системы голосования вызвало необходимость принятия мер для обеспечения законности и прозрачности процедуры принятия решений в парламенте. Ситуация в Абхазии остается напряженной, учитывая актуальность обсуждаемого вопроса об отставке главы государства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что готов подать в отставку для локализации последствий массовых беспорядков. Бжания подал заявление об отставке, чтобы сохранить стабильность и конституционный порядок в стране.
Он также сообщил, что временно управлять государством будет вице-президент Бадра Гунба до проведения новых выборов.
В Абхазии ранее предотвратили попытки проникновения в здания МВД, службы безопасности и другие учреждения, произошла перестрелка.