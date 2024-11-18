Президент Абхазии предложил схему проведения новых выборов

Президент Абхазии Бжания предложил схему проведения новых выборов

Tекст: Вера Басилая

«Ситуация в настоящий момент [вечер воскресенья, 17.11.2024 – прим. ВЗГЛЯД] не носит неисправимый характер. Точку невозврата не прошла ни одна из сторон. В моем выступлении накануне прозвучала инициатива, которую я хотел бы реализовать. Срок моих полномочий в качестве президента – еще несколько месяцев [до выборов в первой половине 2025 года]. Этот срок не истек», – заявил Бжания.

Президент Абхазии заявил, что готов подать в отставку, чтобы локализовать последствия массовых беспорядков.

«На условиях: а) они уходят из комплекса [правительственных зданий в Сухуме], б) государством управляет вице-президент [Бадра Гунба], в) правительство продолжает работу. И, разумеется, г) я иду на выборы в следующем году», – пояснил Бжания.

Президент добавил, что выборы должны пройти «в установленный республиканским избирательным законодательством срок», и решать, кто будет во главе Абхазии, должен народ.

«Они, оппозиционеры, говорят о том, что выступают от имени народа, имеют народную поддержку? Они оперируют понятием «народ» и апеллируют к народу? Что ж, это очень и очень важно. Пусть на выборах покажут, что эта поддержка есть именно у них. А я постараюсь показать, что она есть у меня. То же самое пусть попытаются сделать и другие кандидаты [на пост президента Абхазии]. Пожалуйста, я готов сложить полномочия – а люди проголосуют и внесут ясность. Все просто и понятно: пусть решит народ. Это и называется выборами», – подчеркнул Бжания.

Ранее Бжания заявил, что большинство участников протестов в Абхазии не понимают, что происходит на самом деле.

Президент Абхазии в интервью газете ВЗГЛЯД оценил перспективы выхода из политического кризиса.