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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Германия стала пустым местом Европы

    Сейчас Германия – это политическая пустота в самом центре Европы, занимающая значительное место в мировой экономике и торговле. И безответственные угрозы германской элиты в адрес России на практике не значат ничего.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Кто станет новым президентом Украины, если Трамп отвергнет Зеленского

    ЗЕ-команда – это клиент демократов, и она не нужна Трампу у власти на Украине. Каким образом он может свергнуть Зеленского? Вариантов много. Но победа Трампа открывает окно возможностей и для других политиков.

    8 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Мат – более серьезная проблема, чем может показаться

    Мат не просто один из регистров языка – это явление глубоко разрушительное в социальном, культурном, психологическом и духовном отношении. Он обесценивает и оскверняет все, что может – не случайно наиболее распространенное непечатное выражение оскорбляет мать собеседника.

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    13 ноября 2024, 23:23 • Новости дня

    Трамп подтвердил намерение назначить Рубио главой Госдепа

    Трамп объявил о намерении назначить сенатора Рубио госсекретарем США

    Трамп подтвердил намерение назначить Рубио главой Госдепа
    @ Ron Sachs/CNP/NY Post/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Избранный президент США Дональд Трамп подтвердил, что хочет видеть сенатора Марко Рубио из Флориды госсекретарем в своей новой администрации.

    «Для меня большая честь объявить, что сенатор Марко Рубио официально номинирован на пост государственного секретаря США», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Трамп заявил, что Рубио будет «сильным защитником» американского народа, «настоящим другом» союзникам США, а также «бесстрашным воином, который никогда не уступит нашим противникам». «Марко – уважаемый лидер и мощный голос свободы», – заявил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, о том, что Рубио станет новым госсекретарем США, сообщало издание The Wall Street Journal. Обладая репутацией антикитайского и антииранского ястреба, он является сторонником начала переговоров по украинскому кризису.

    13 ноября 2024, 03:44 • Новости дня
    Трамп предложил телеведущего Хегсета на пост министра обороны США

    Трамп выдвинул телеведущего и ветерана боевых действий Пита Хегсета на пост шефа Пентагона

    Трамп предложил телеведущего Хегсета на пост министра обороны США
    @ Michael Brochstein/ Zuma/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Дональд Трамп выбрал телеведущего и ветерана Пита Хегсета на пост министра обороны США, подчеркивая его опыт ведения боевых действий и работу на Fox News.

    Избранный президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру Пита Хегсета на пост министра обороны, сообщает ТАСС. В заявлении переходной команды Трампа подчеркивается, что Хегсет – ветеран боевых действий с опытом службы в Ираке и Афганистане, а также ведущий на Fox News более восьми лет.

    Трамп в своем заявлении отметил: «Для меня честь объявить, что я выдвигаю кандидатуру Пита Хегсета на пост министра обороны. Пит жесткий, умный и верит в то, что Америка должна быть на первом месте. С Питом враги Америки будут знать, что наши войска снова будут великими».

    Хегсет приобрел известность как боевой офицер и телеведущий, что, по мнению Трампа, делает его идеальным кандидатом для руководства Пентагоном. Выбор Хегсета в значительной степени основывается на его патриотизме и военном опыте, который позволит укрепить обороноспособность США.

    Ранее Трамп назначил экс-директор Национальной разведки США Джона Рэтклиффа главой ЦРУ.

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    13 ноября 2024, 01:49 • Новости дня
    Трамп выбрал Джона Рэтклиффа на пост главы ЦРУ
    Трамп выбрал Джона Рэтклиффа на пост главы ЦРУ
    @ Patrick Semansky/AP/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Бывший директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф назначен на должность главы ЦРУ в команде Дональда Трампа, говорится в заявлении переходной команды.

    В новой роли Рэтклифф будет отвечать за координацию работы всех разведывательных служб и обеспечение безопасности страны, передает ТАСС.

    Отмечается, что назначение Рэтклиффа на этот пост подтверждает доверие избранного президента к его опыту и способностям.

    Напомним, накануне Трамп назначил конгрессмена от Флориды Майка Уолца на пост советника по национальной безопасности.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    13 ноября 2024, 13:17 • Новости дня
    Адвокат Трампа Хабба стала основным претендентом на пост пресс-секретаря Белого дома

    Адвокат Трампа Алина Хабба стала основным претендентом на пост пресс-секретаря Белого дома

    Адвокат Трампа Хабба стала основным претендентом на пост пресс-секретаря Белого дома
    @ Michael Nigro/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Алина Хабба, адвокат Дональда Трампа с 2021 года и участница его юридической команды, стала основным кандидатом на пост пресс-секретаря Белого дома.

    Адвокат Алина Хабба, представлявшая интересы Дональда Трампа в нескольких значимых судебных делах, рассматривается как основной кандидат на позицию пресс-секретаря Белого дома в новой администрации, сообщает портал Mediaite со ссылкой на свои источники. На текущей неделе Хабба планирует посетить резиденцию Трампа в Мар-а-Лаго, штат Флорида, для обсуждения возможного назначения, отмечает ТАСС.

    Источники подчеркнули: пока неизвестно, примет ли Хабба предложение, однако ее кандидатура выделяется благодаря навыкам общения с прессой и опыту защиты Трампа на судебных процессах. Один из собеседников подчеркнул: «Она прошла проверку боем, находясь на передовой вместе с [бывшим] президентом [Трампом] последние четыре года». Также отмечается ее близость к семье Трампа и популярность среди его окружения.

    Хабба присоединилась к юридической команде Трампа в 2021 году и с тех пор представляла его в нескольких судебных разбирательствах.

    Алина Хабба родилась в Саммите, штат Нью-Джерси, она является одной из трех детей в семье. Ее родители, эмигрировавшие из Ирака в начале 1980-х, были халдейскими католиками, которые искали убежище от преследований. Отец Хаббы, Саад Ф. Хабба, работает гастроэнтерологом.

    Хабба окончила школу Kent Place в 2002 году, а затем поступила в Университет Лихай, где в 2005 году получила степень бакалавра политологии. Между 2005 и 2007 годами она работала в индустрии моды, занимаясь производством аксессуаров и маркетингом в компании Marc Jacobs. Несмотря на интерес к карьере в моде, Хабба решила перейти в юридическую сферу.

    На прошедших 5 ноября выборах Дональд Трамп одержал победу над кандидатом от демократов Камалой Харрис, а республиканцы получили контроль над Сенатом Конгресса США. Инаугурация Трампа запланирована на 20 января 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, назначение телеведущего Пита Хегсета министром обороны США вызвало недоумение в Вашингтоне из-за отсутствия у него опыта в оборонной политике и международных отношениях сообщало издание Politico.

    Илон Маск и Вивек Рамасвами возглавят новое министерство эффективности правительства США при администрации Дональда Трампа, чтобы сократить бюрократию и избыточные расходы.

    Бывший директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф назначен на должность главы ЦРУ в команде Дональда Трампа.

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    13 ноября 2024, 11:32 • Новости дня
    Американист назвал задачи нового министерства эффективности

    Американист Дудаков: Трамп создал министерство против вашингтонской бюрократии

    Американист назвал задачи нового министерства эффективности
    @ Zuma/ТАСС,Paul Hennessy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Появление министерства по достижению госэффективности США объясняется двумя факторами. Первый связан с бюрократией американского госаппарата, а второй – с желанием избранного президента убрать нелояльных представителей глубинного государства, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее Трамп сообщил, что Илон Маск и Вивек Рамасвами будут повышать эффективность правительства.

    «Илон Маск и Вивек Рамасвами – два предпринимателя, близких к Дональду Трампу. Неудивительно, что избранный президент США предложил им возглавить новоорганизованное министерство по повышению эффективности государственного управления», – считает американист Малек Дудаков.

    Он полагает, что пока рано судить о том, как будет устроена работа этого ведомства: «будет ли это действительно отдельное министерство, или Маск и Рамасвами получат широкий мандат для того, чтобы вести чистки и сокращать вашингтонскую бюрократию». По оценкам собеседника, второй вариант представляется более вероятным. «Тем не менее у этих двух предпринимателей в любом случае будет карт-бланш», – подчеркнул Дудаков.

    Необходимость появления нового ведомства объясняется двумя факторами. Первый связан с тем, что американский госаппарат действительно работает крайне неэффективно. «Это огромное количество бюрократов, которые практически ничем не занимаются, но при этом тратят огромные деньги на бестолковые дела, исследования, которые ни к чему не приводят. Американские аудиторы признаются, что сотни миллиардов долларов ежегодно тратится впустую», – уточнил политолог.

    Кроме того, в Америке колоссальный дефицит госбюджета – более двух трлн долларов – и его нужно как-то купировать, напомнил Дудаков. Поэтому есть объективная причина того, почему Трампу важно разобраться с работой госаппарата и бюрократией, пояснил американист.

    Второй фактор связан с желанием избранного президента США убрать нелояльных представителей глубинного государства. «Речь идет о тех аппаратчиках, которые на первом сроке президентства Трампа саботировали его решения и не давали ему проводить свою политику», – добавил собеседник.

    По его мнению, процедуру увольнения американских чиновников облегчат: кого-то будут просто сокращать, а кого-то замещать лояльными Трампу людьми. «Я думаю, что в первую очередь Маск и Рамасвами этим и займутся. Причем их работа будет увязана с обычными министерствами, в том числе американским разведсообществом, спецслужбами, а также Пентагоном», – полагает аналитик.

    На этом фоне Дудаков напомнил о назначении Трампом директора ЦРУ Джона Рэтклиффа и о номинации Пита Хегсета на должность министра обороны. «Рэтклифф, напомню, помогал Трампу бороться с Рашагейтом в 2020 году. Выбор его и Хегсета на важные посты свидетельствует о боевом настрое избранного президента США. Они лояльны Трампу и будут помогать ему ставить под свой контроль и спецслужбы», – считает политолог

    «Последние утечки информации из команды Трампа также указывают на то, что он готовит указы по массовому сокращению генералов и офицеров. В Америке действительно очень раздутый офицерский состав. Но, на мой взгляд, указ коснется прежде всего тех, кто придерживается курса Демпартии. Их заменят сторонниками республиканца. Конечно, влияние и Маска, и Рамасвами будет колоссальным. Потому что тот, кто управляет госаппаратом, управляет Вашингтоном», – акцентировал спикер.

    При этом Маск, будучи самым богатым человеком на Земле и обладая огромным влиянием, попытается получить госконтракты на освоение космоса, полеты к Марсу, отправку новых спутников на околоземную орбиту, предположил американист. «Он бизнесмен. Маск думает, что вся бюрократия работает неэффективно, поэтому почему бы ее не сократить? Таким образом, все звезды сошлись: и планы Трампа воевать с дипстейтом, и желание миллиардера перестроить Америку по своим лекалам», – отметил аналитик.

    Что касается Рамасвами, то он имеет политические амбиции. «Я вполне допускаю, что он попытается сделать себе имя на этой истории, а потом подастся в большую политику и, возможно, даже станет кандидатом в президенты на следующих выборах в 2028-м или в 2032-м году», – заключил Дудаков.

    Ранее избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что бизнесмен Илон Маск и предприниматель Вивек Рамасвами возглавят министерство по повышению эффективности государственного управления (Department of Government Efficiency, DOGE). «Вместе эти два замечательных американца проложат моей администрации путь к ликвидации правительственной бюрократии, сокращению избыточных нормативных актов, расточительных расходов и реструктуризации федеральных агентств», – говорится в заявлении Трампа.

    Он добавил, что новый орган будет сотрудничать с Белым домом и его Административно-бюджетным управлением с целью проведения «крупномасштабной структурной реформы». По планам избранного президента, к 4 июля 2026 года, когда будет отмечаться 250-летие принятия Декларации независимости США, страна получит от этого ведомства «отличный подарок» в виде «меньшего правительства, которому будет свойственна большая эффективность». «Это станет потенциально «Манхэттенским проектом» нашего времени», — сказал Трамп. Напомним, в рамках этого проекта в середине XX века в США была создана атомная бомба.

    Илон Маск, комментируя в X (ранее Twitter, соцсеть заблокирована в России) свое назначение, пообещал публиковать отчет обо всех действиях ведомства в Интернете для обеспечения прозрачности. «Всякий раз, когда общественность подумает, что мы сокращаем что-то важное или не сокращаем что-то расточительное, просто дайте нам знать!», – написал бизнесмен. Он также пообещал составить «таблицу лидеров по самым безумно глупым тратам налоговых средств».

    Напомним, Илон Маск пожертвовал более 152 млн долларов на предвыборную кампанию Трампа и появлялся на его митингах. Вивек Рамасвами баллотировался на пост президента от Республиканской партии в текущем году, но снялся с гонки в январе. Он неоднократно комментировал украинский кризис: в частности заявлял, что Киеву придется уступить восточные регионы, а также предлагал часть регионов Украины в обмен на разрыв дружбы России с Китаем. Также Рамасвами отмечал, что в случае победы на выборах намерен вывести Штаты из НАТО.

    Кроме того, избранный президент США номинировал ведущего телеканала Fox News Пита Хегсета на должность министра обороны. «Пит – сильный, умный человек, он искренне верит в принцип «Америка прежде всего». С Питом у руля враги Америки предупреждены: наши военные снова станут великими, и Америка никогда не отступит», – говорится в заявлении переходной команды Трампа.

    Питеру Хегсету 44 года. Он ветеран Национальной гвардии США, служил в Афганистане, Ираке и в Гуантанамо на Кубе. На телеканале Fox он работает с 2014 года. Выбор Трампа необычен, поскольку на пост шефа Пентагона претендовали более тесно связанные с ведомством кандидаты, отмечает The New York Post. Среди них, например, сенатор Джони Эрнст, пользующийся расположением в военных кругах за тесное сотрудничество с Пентагоном по оборонному законодательству.

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    13 ноября 2024, 19:50 • Новости дня
    Байден и Трамп договорились о мирной передаче власти в США

    Байден и Трамп обсудили мирную передачу власти в США

    Байден и Трамп договорились о мирной передаче власти в США
    @ REUTERS

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Белом доме состоялась встреча президента США Джо Байдена и избранного лидера Дональда Трампа, в ходе которой они подчеркнули значимость мирной передачи власти.

    Отмечается, что на встрече лидеры обсудили процесс передачи власти и подчеркнули его важность для поддержания демократических традиций США. «Политика – это сложная вещь. Часто это далеко не приятный мир, но сегодня он очень приятный, и я ценю, что процесс передачи власти проходит настолько гладко, насколько это возможно», – заявил Трамп, подчеркивая ту атмосферу, в которой проходила встреча. Байден ответил краткой репликой: «Пожалуйста», передает РИА «Новости».

    Встреча в Овальном кабинете прошла в присутствии журналистов и стала символическим шагом, указывающим на соблюдение демократических процедур.

    Ранее сообщалось, что представители Демократической партии США активно разрабатывают стратегию противодействия политике Дональда Трампа, которая может обесценить достижения Джо Байдена на посту президента страны.

    В воскресенье помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Байден и Трамп 13 ноября проведут встречу в Белом доме для обсуждения процесса передачи власти и внешнеполитических приоритетов.

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    13 ноября 2024, 04:09 • Новости дня
    Трамп поручил Маску и Рамасвами возглавить новое Министерство эффективности

    Маск и Рамасвами возглавят Министерство эффективности правительства США при Трампе

    Трамп поручил Маску и Рамасвами возглавить новое Министерство эффективности
    @ Faye Sadou/IMAGO,Annabelle Gordon/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Илон Маск и Вивек Рамасвами возглавят новое Министерство эффективности правительства США при администрации Дональда Трампа, чтобы сократить бюрократию и избыточные расходы, говорится в заявлении избранного президента, распространенном его переходной командой.

    В своем заявлении Трамп особо подчеркнул, что Маск и Рамасвами будут работать над сокращением правительственной бюрократии, уменьшением избыточного регулирования и урезанием расточительных расходов. По его словам, эти меры направлены на реструктуризацию федеральных ведомств и повышение их эффективности, передает ТАСС.

    Илон Маск, известный своими инновационными проектами в SpaceX и Tesla, заявил, что намерен применить свой опыт в области технологий и бизнеса для достижения поставленных задач. Вивек Рамасвами, в свою очередь, подчеркнул важность изменения подходов к управлению государственными ресурсами на всех уровнях.

    Ранее Трамп предложил телеведущего Пита Хегсета на пост министра обороны США, а экс-директора Национальной разведки США Джона Рэтклиффа назначил главой ЦРУ.

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    13 ноября 2024, 21:04 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности баллотироваться на третий президентский срок
    Трамп заявил о готовности баллотироваться на третий президентский срок
    @ AP/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Дональд Трамп, который одержал победу на выборах в США, открыто заявил о своей готовности баллотироваться на третий президентский срок, если удастся найти способ обойти положения американской конституции.

    В своем заявлении Трамп отметил: «Я полагаю, что не буду баллотироваться снова, если только вы не скажете: «Он хорош, мы должны придумать что-то еще», передает РИА «Новости» со ссылкой на AFP.

    Согласно действующим нормам Конституции США, одно и то же лицо может занимать пост президента страны не более двух сроков, что делает невозможным выдвижение Трампа в 2028 году.

    Ранее в Белом доме состоялась встреча президента США Джо Байдена и избранного лидера Дональда Трампа, в ходе которой они подчеркнули значимость мирной передачи власти.

    В субботу Bloomberg сообщило, что Дональд Трамп, готовясь к президентскому сроку в США, уже разрабатывает стратегию в отношении Украины и Израиля, уделяя внимание ядерной программе Ирана и ситуации на Украине.

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    13 ноября 2024, 10:44 • Новости дня
    The Guardian: Трамп поручил Маску демонтаж бюрократии

    Эксперты: Маск и Рамасвами проведут аудит правительства США до 4 июля 2026 года

    The Guardian: Трамп поручил Маску демонтаж бюрократии
    @ Paul Hennessy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Илон Маск и бывший кандидат в президенты от республиканцев Вивек Рамасвами возглавят новое ведомство по эффективности в правительстве США, которое будет работать вне госструктур для радикального реформирования системы, объявил Дональд Трамп.

    Илон Маск и бывший кандидат в президенты от Республиканской партии Вивек Рамасвами возглавят новое ведомство под названием Department of Government Efficiency (Doge), сообщает The Guardian. Дональд Трамп объявил, что Маск и Рамасвами будут работать вне государственного аппарата, предоставляя Белому дому советы и рекомендации. Они намерены сотрудничать с Офисом управления и бюджета для реализации крупных структурных реформ, а также создания предпринимательского подхода к управлению.

    Трамп подчеркнул, что их деятельность направлена на демонтаж бюрократии, сокращение излишних нормативных актов и реструктуризацию федеральных агентств. Маск в свою очередь сообщил в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) о намерении документировать все действия ведомства для максимальной прозрачности. Он также заявил о планах создать рейтинг самых неразумных расходов.

    Операционная структура организации пока неясна. Возможное подчинение Федеральному акту о консультативных комитетах может определить, как группа будет отчитываться перед общественностью. Поскольку Маск и Рамасвами не будут формальными федеральными служащими, они не обязаны раскрывать свои активы или избегать конфликтов интересов. Маск активно продвигает идею создания ведомства Doge, подчеркивая его связь с криптовалютой Dogecoin.

    Стоимость Dogecoin и акции Tesla значительно возросли с момента выборов, ожидая смягчения регулирования в рамках администрации Трампа. Трамп заявил, что их работа завершится к 4 июля 2026 года, что станет «подарком» к 250-летию Декларации независимости. Рамасвами, не имеющий опыта в правительстве, ранее поддержал Трампа после выхода из президентской гонки и предложил идеи сокращения расходов в корпоративной сфере.

    Маск ранее заявлял о намерении сократить государственные расходы на 2 трлн долларов. Эксперты полагают, что такие меры могут привести к дерегулированию и изменению политики, что повлияет на его компании, такие как Tesla и SpaceX. Аналитики отмечают, что участие Маска может повысить рыночную стоимость его бизнеса. Однако его назначение вызвало критику со стороны некоторых общественных организаций, указывающих на возможные конфликты интересов. Трамп отметил, что Маск не будет занимать полную ставку из-за своей занятости в других проектах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, назначения в правительстве США при администрации Дональда Трампа могут быть выгодны Илону Маску, включая возможное прекращение расследования против Tesla. Илон Маск заявил об опасности, нависшей над бюрократией в США, после своего назначения на пост руководителя министерства эффективности правительства. Он также выразил согласие с мнением о том, что Украина использует «коррупционные деньги» для покупки влияния на американских политиков, поддерживающих продолжение военного конфликта. Украинские власти должны уступить восточные части страны для урегулирования конфликта, заявил на канале CNN Вивек Рамасвами.

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    13 ноября 2024, 05:36 • Новости дня
    Маск пригрозил американской бюрократии

    Маск пригрозил бюрократии после назначения на пост главы «министерства эффективности»

    Маск пригрозил американской бюрократии
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Миллиардер Илон Маск заявил об опасности, нависшей над бюрократией в США, после своего назначения на пост руководителя Министерства эффективности правительства.

    «Угроза демократии? Нет, угроза бюрократии», – написал Маск на своей странице в социальной сети, съязвив тем самым над президентом Байденом и его заместителем Харрис, которые не раз называли Дональда Трампа «угрозой демократии», передает ТАСС.

    Напомним, ранее Трамп поручил Маску, а также предпринимателю Вивеку Рамасвами возглавить новое Министерство эффективности правительства США.



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    13 ноября 2024, 20:28 • Новости дня
    Мелания Трамп заявила о нежелании постоянно жить в Белом доме

    CNN сообщил о планах Мелании Трамп проводить время во Флориде и Нью-Йорке

    Мелания Трамп заявила о нежелании постоянно жить в Белом доме
    @ AP/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Мелания Трамп не намерена постоянно проживать в Белом доме после инаугурации Дональда Трампа, предпочитая проводить время во Флориде и Нью-Йорке.

    Телеканал CNN сообщил, что супруга избранного президента США Дональда Трампа Мелания Трамп, вероятно, не будет регулярно проживать в Белом доме после инаугурации. Это решение связано с ее желанием сохранить определенную степень автономии, а также уже сложившийся образ жизни в семейной резиденции во Флориде и Нью-Йорке.

    По информации CNN, Мелания Трамп предпочитает проводить большую часть времени во Флориде, где у нее есть круг друзей, и в Нью-Йорке, где их сын Бэррон Трамп учится в университете. Также ожидается, что Мелания будет присутствовать на крупных мероприятиях вместе с мужем и продвигать свои инициативы в качестве первой леди.

    Известно, что Дональд Трамп планирует, как и в первый президентский срок, проводить зимние выходные в своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде и летние – в гольф-клубе в Бедминстере, штат Нью-Джерси. Напомним, что Трамп одержал победу на выборах 5 ноября, обойдя представителя демократов Камалу Харрис. Инаугурация Трампа назначена на 20 января 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белом доме состоялась встреча президента США Джо Байдена и избранного лидера Дональда Трампа, в ходе которой они обсудили процесс передачи власти и подчеркнули его важность для поддержания демократических традиций США.

    Спецпрокурор Джек Смит, который вел дела против Дональда Трампа, планирует уйти в отставку к январю, чтобы завершить свои дела до возвращения Трампа в Белый дом.

    Илон Маск и бывший кандидат в президенты от республиканцев Вивек Рамасвами возглавят новое ведомство по эффективности в правительстве США, которое будет работать вне госструктур для радикального реформирования системы, объявил Дональд Трамп.

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    13 ноября 2024, 09:19 • Новости дня
    Захарова обвинила США в запрете международного наблюдения на выборах
    Захарова обвинила США в запрете международного наблюдения на выборах
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова обвинила США в нарушении обязательств перед ОБСЕ из-за запрета международного наблюдения на выборах в 17 штатах страны.

    По ее словам, запрет на международное наблюдение за выборами в семнадцати штатах США является прямым нарушением обязательств страны перед Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, передает радио Sputnik.

    «Это прямое нарушение Соединенных Штатов перед той же самой ОБСЕ», – отметила она.

    Дипломат подчеркнула, что доклад организации указывает на существование запрета в большинстве штатов. Захарова также обратила внимание на двойные стандарты Евросоюза, поставив под сомнение их претензии к выборам в Грузии.

    Напомним, Трамп объявил о своей победе на президентских выборах, заявив, что его успех не имеет прецедентов в истории страны. Захарова объяснила победу Трампа тем, что она зависит от любви к своей стране, а не от ненависти к другим государствам.

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    13 ноября 2024, 09:59 • Новости дня
    Politico: Предложение Трампа назначить телеведущего главой Пентагона шокировало США

    Politico: Предложение Трампа назначить телеведущего Хегсета главой Пентагона шокировало США

    Tекст: Мария Иванова

    Назначение телеведущего Пита Хегсета министром обороны США вызвало недоумение в Вашингтоне из-за отсутствия у него опыта в оборонной политике и международных отношениях, пишет Politico.

    Назначение Хегсета на пост министра обороны США Дональдом Трампом вызвало шок в Вашингтоне, сообщает Politico.

    Хегсет, известный телеведущий и бывший военный, не имеет опыта в политике Минобороны, что вызвало недоумение в кругах, связанных с оборонной промышленностью США. Один из источников выразил удивление, отметив, что ожидал назначения более опытного кандидата.

    Конгрессмен-демократ Адам Смит также высказал сомнение в компетентности Хегсета, подчеркивая его отсутствие опыта во взаимодействии с зарубежными партнерами США. Он задался вопросом о том, как Хегсет будет работать с международными коалициями.

    Бывший чиновник Пентагона Эрик Эдельман отметил, что Трамп ценит преданность, и назначение, вероятно, связано с тем, насколько кандидат защищает Трампа в медиапространстве.

    Несмотря на критику, один из сотрудников Сената США уверен, что кандидатура Хегсета будет одобрена Конгрессом. Сам Хегсет – выпускник Принстонского и Гарвардского университетов, ветеран боевых действий в Ираке и Афганистане, а также ведущий на телеканале Fox News. Дональд Трамп уверен, что Хегсет «смело и патриотично» будет отстаивать политику США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп выбрал телеведущего и ветерана Пита Хегсета на пост министра обороны США, подчеркивая его опыт ведения боевых действий. Кроме того, стало известно, что Илон Маск и Вивек Рамасвами возглавят новое министерство эффективности правительства США при администрации Дональда Трампа, чтобы сократить бюрократию и избыточные расходы.

    Будущий посол США в Израиле Майк Хакаби уже заявил о необходимости полной перезагрузки международных и внутренних отношений.

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    13 ноября 2024, 21:20 • Новости дня
    FoxNews: Трамп вскоре назначит спецпосланника для переговоров России и Украины

    FoxNews сообщил о назначении Трампом спецпосланника для переговоров России и Украины

    FoxNews: Трамп вскоре назначит спецпосланника для переговоров России и Украины
    @ EPA/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Избранный президент США Дональд Трамп собирается назначить специального посланника для содействия переговорному процессу между Россией и Украиной, сообщает FoxNews.

    Ожидается, что новое назначение будет объявлено в ближайшее время. Источники телеканала сообщают, что это будет человек с высоким авторитетом, которому поручено найти решение для мирного урегулирования конфликта, передает FoxNews

    В предыдущий период президентства Трампа с 2017 по 2021 год специальным посланником по Украине был Курт Волкер. Его основной задачей была реализация Минских соглашений, и он занимал эту должность до 2019 года. Волкер активно участвовал в дипломатических усилиях по стабилизации ситуации на Украине.

    Ранее газета The Washington Post сообщила, что Трамп якобы звонил президенту России Владимиру Путину 7 ноября, обсуждая среди прочего украинский конфликт. Однако пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков опроверг эту информацию, заявив, что это «чистая выдумка». Также 6 ноября Wall Street Journal, ссылаясь на источники, утверждала, что команда Трампа разрабатывает план по завершению конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белом доме состоялась встреча президента США Джо Байдена и избранного лидера Дональда Трампа, где они подчеркнули значимость мирной передачи власти.


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    13 ноября 2024, 10:05 • Новости дня
    The Hill сообщил о симпатии Трампа к Путину и презрении к Зеленскому

    Tекст: Александра Юдина

    Избранный президент США Дональд Трамп выразил симпатию к президенту России Владимиру Путину, испытывая при этом презрение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, пишет The Hill.

    По данным издания, Трамп проявляет симпатию к российскому лидеру, испытывая при этом глубокое презрение к Зеленскому, передает Ura.ru.

    Трамп, как пишет The Hill, давно демонстрирует симпатию к Путину, что вызывает обеспокоенность в политических кругах. Так, Трамп может сократить помощь Украине с целью подтолкнуть Зеленского к переговорам с Россией.

    Ранее Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с избранием на пост президента США, а также назвал его «мужественным человеком» из-за пережитого покушения. В то же время издание Time полагает, что Трампу придется первому сделать шаг навстречу Путину.

    Напомним, The Wall Street Journal писала, что команда Дональда Трампа в качестве одного из приоритетных вариантов урегулирования видит создание демилитаризованной зоны и обязательства Украины не вступать в НАТО как минимум 20 лет. Между тем в Госдепе уже заявили о готовности поддержать Зеленского в случае, если тот решит начать переговоры с Россией.

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    13 ноября 2024, 11:25 • Новости дня
    WSJ: Трамп готовит указ о «чистке генералов»

    Tекст: Мария Иванова

    Команда Дональда Трампа разрабатывает проект указа о создании военного совета для оценки и возможного увольнения генералов, не соответствующих их должностям, сообщает WSJ.

    Газета The Wall Street Journal сообщила, что команда избранного президента США Дональда Трампа рассматривает проект указа о создании военного совета из отставных военных. Этот совет получит полномочия изучать дела генералов и рекомендовать увольнение тех, кто не соответствует занимаемой должности.

    Если проект будет утвержден, у Трампа появится возможность ускорить процесс увольнения генералов и адмиралов, признанных недостаточно компетентными для своих ролей. Хотя Трамп как главнокомандующий и так имеет право уволить любого офицера, внешний совет, назначенный им, сможет проводить чистки вне рамок традиционных процедур, отмечает WSJ.

    Цель проекта указа – проверка лидерских способностей, стратегическая готовность и военное мастерство офицеров. Однако не уточняется, какие действия должны предпринять офицеры для соответствия этим стандартам. Офицеры, признанные непригодными, будут отправлены в отставку в текущем звании в течение 30 дней.

    Другие источники, такие как South China Morning Post, предполагают, что в ходе своего второго срока Трамп будет делать ставку на лояльных ему военных, что может привести к чисткам среди генералов с левыми взглядами.

    Ранее Дональд Трамп выбрал телеведущего и ветерана Пита Хегсета на пост министра обороны США, акцентируя внимание на его опыте ведения боевых действий и работе на Fox News. Назначение Хегсета вызвало недоумение в Вашингтоне из-за отсутствия у него опыта в оборонной политике и международных отношениях.

    Между тем Илон Маск и Вивек Рамасвами возглавят новое ведомство по эффективности в правительстве США, которое будет работать вне госструктур для радикального реформирования системы.

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