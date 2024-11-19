G20 – это одновременно символ уже ушедшей эпохи и полигон, где новый мир отрабатывает свои навыки глобальной политики. Ожидаемой в прошлом смерти «Большой двадцатки» не произошло, к разочарованию ее создателей. Наоборот, она внезапно обрела новый смысл.2 комментария
Назначен новый директор департамента безопасности МИД России
Гаппоев назначен новым директором департамента безопасности МИД России
Директором департамента безопасности МИД России назначен Александр Гаппоев, который работает во внешнеполитическом ведомстве страны с 1996 года.
В сообщении МИД отмечается, что Гаппоев работает в системе министерства с 1996 года и имеет обширный опыт как в центральном аппарате, так и за границей, передает ТАСС.
В период с 2013 по 2024 год Гаппоев занимал пост заместителя директора Ситуационно-кризисного центра.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назначил Олега Озерова новым послом в Молдавии, а также утвердил кандидатуру Сергея Беляева на должность чрезвычайного и полномочного посла в Швеции.
В то же время экс-заместитель министра обороны России Анатолий Антонов покинул пост посла России в Вашингтоне и прибыл в Москву.