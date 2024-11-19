Назначен новый директор департамента безопасности МИД России

Гаппоев назначен новым директором департамента безопасности МИД России

Tекст: Денис Тельманов

В сообщении МИД отмечается, что Гаппоев работает в системе министерства с 1996 года и имеет обширный опыт как в центральном аппарате, так и за границей, передает ТАСС.

В период с 2013 по 2024 год Гаппоев занимал пост заместителя директора Ситуационно-кризисного центра.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назначил Олега Озерова новым послом в Молдавии, а также утвердил кандидатуру Сергея Беляева на должность чрезвычайного и полномочного посла в Швеции.

В то же время экс-заместитель министра обороны России Анатолий Антонов покинул пост посла России в Вашингтоне и прибыл в Москву.