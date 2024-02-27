Шойгу назвал потери ВСУ за время спецоперации

В ДНР впервые уничтожен танк Abrams

Советник главы ДНР Гагин: Около Авдеевки уничтожили первый танк Abrams

Tекст: Алексей Дегтярев

Военные сообщили об уничтожении первого Abrams у Авдеевки, это может быть машина, которую ВСУ показывали в пропагандистском ролике до освобождения ВС России этого города, сказал Гагин РИА «Новости».

По его словам, ВСУ до этого момента берегли американский танк и не выводили его на линию боевого соприкосновения.

Гагин подчеркнул, что любая иностранная техника уязвима, ее новые поставки в ВСУ «разделят участь предыдущих», их переплавят для восстановления городов Донбасса.

Ранее Forbes сообщала, что ВС России под Авдеевкой уничтожили редкую инженерную бронемашину M1150 Assault Breacher на базе Abrams.