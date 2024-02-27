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    Медиафутбол постепенно выделяется в особую систему внутри профессионального футбола – здесь создаются свои сообщества и интриги. Зарождается и свой трансферный рынок, а некоторые профи не прочь перебраться в медиафутбол.

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    Андрей Медведев Андрей Медведев С подбитым «Абрамсом» закончилась эпоха американского мифа

    В масштабах мировой истории практически одномоментно – талибы в тапках погнали американцев, хуситы, пожевав ката, начали создавать проблемы американскому флоту. И, наконец, два русских солдата с позывными Рассвет и Бык без малейшей жалости добили старый миф.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Гендерный новояз как орудие нового тоталитаризма

    Как писал Оруэлл, «политический язык… создан, чтобы заставить ложь выглядеть правдоподобно, и вынуждает нас, позабыв обо всех приличиях, признать непоколебимой истиной то, что является чистейшим вздором».

    8 комментариев
    27 февраля 2024, 13:47 • Новости дня

    Шойгу назвал потери ВСУ за время спецоперации

    Шойгу: ВСУ за время спецоперации потеряли свыше 444 тыс. военнослужащих

    Шойгу назвал потери ВСУ за время спецоперации
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия за время проведения спецоперации лишилась нескольких сотен тысяч военнослужащих, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

    Всего за время СВО украинские вооруженные силы лишились более 444 тыс. военнослужащих, сообщил Шойгу на коллегии Минобороны, передает ТАСС.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что потери ВСУ за два года конфликта составили 31 тыс. человек.

    26 февраля 2024, 17:28 • Новости дня
    В ДНР впервые уничтожен танк Abrams

    Советник главы ДНР Гагин: Около Авдеевки уничтожили первый танк Abrams

    В ДНР впервые уничтожен танк Abrams
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У Авдеевки уничтожен первый танк Abrams, задействованный украинскими военными, сообщил советник главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина Ян Гагин.

    Военные сообщили об уничтожении первого Abrams у Авдеевки, это может быть машина, которую ВСУ показывали в пропагандистском ролике до освобождения ВС России этого города, сказал Гагин РИА «Новости».

    По его словам, ВСУ до этого момента берегли американский танк и не выводили его на линию боевого соприкосновения.

    Гагин подчеркнул, что любая иностранная техника уязвима, ее новые поставки в ВСУ «разделят участь предыдущих», их переплавят для восстановления городов Донбасса.

    Ранее Forbes сообщала, что ВС России под Авдеевкой уничтожили редкую инженерную бронемашину M1150 Assault Breacher на базе Abrams.

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    27 февраля 2024, 09:09 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил использование ВСУ танков Abrams под Авдеевкой

    Мураховский: ВСУ применили под Авдеевкой танки Abrams, так как другие закончились

    Военный эксперт объяснил использование ВСУ танков Abrams под Авдеевкой
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Никитина

    ВСУ на Авдеевском направлении применили не менее взвода танков Abrams американского производства, которые ранее они упорно держали в резерве, поскольку на этом участке фронта все другие танки у них закончились, сообщил военный аналитик, главред журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

    Мураховский уточнил РИА «Новости», что речь идет о трех или четырех машинах, которые ВСУ пришлось задействовать.

    Танки Abrams M1A1 FEP, по его словам, имеют урезанную версию бронирования. В частности, с них сняли комплекты урановой брони. Кроме того, на танках установлена урезанная версия комплекта связи.

    Также, по словам военного аналитика, эти танки не оснащены комплектом защиты сверху и не имеют средств борьбы с беспилотниками.

    Для российских военных это легкая цель, заключил Мураховский.

    В Кремле ранее заявляли, что Россия в ходе спецоперации будет уничтожать американские танки Abrams так же, как и другие.

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    26 февраля 2024, 22:55 • Новости дня
    Охлобыстин подтвердил награду в 10 млн рублей за уничтожение Abrams

    Охлобыстин подтвердил намерение направить уничтожившим Abrams российским военным 10 млн рублей

    Охлобыстин подтвердил награду в 10 млн рублей за уничтожение Abrams
    @ t.me/SALDO_VGA

    Tекст: Антон Антонов

    Актер и режиссер Иван Охлобыстин, назначивший награду в 10 млн рублей за подбитый Abrams, поздравил российских военных, уничтоживших американский танк у Авдеевки.

    Охлобыстин в соцсети «ВКонтакте» поздравил «ребят из 15-й ОМБ с первым «Абрамсом». Он сообщил, что награда в 10 млн рублей «будет направлена героям в самое ближайшее время». «Прекрасный день, честный приз!» – заявил он.

    Напомним, у Авдеевки был уничтожен первый танк Abrams, задействованный украинскими военными.

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    27 февраля 2024, 03:16 • Новости дня
    Закарпатским венграм велели убираться с Украины

    Проживающие в Закарпатской области Украины венгры получили сообщения с требованием убираться из страны

    Закарпатским венграм велели убираться с Украины
    @ REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    В Закарпатской области Украины гражданам страны венгерского происхождения пришли сообщения с угрозами, пишут украинские СМИ.

    В сообщении от венгров требуют «убираться с Украины». Вероятно, за рассылкой этих сообщений стоят украинские националисты. Указывается, что сообщения присылают через мобильных операторов Казахстана, Киргизии, Боснии и Герцеговины, передает РИА «Новости».

    Напряженность в отношениях Украины и Венгрии из-за прав венгров в Закарпатье продолжается не первый год. В декабре Венгрия раскритиковала украинский закон о национальных меньшинствах. В январе венгерский правый политик Ласло Тороцкаи заявил, что Закарпатье в случае поражения Украины в конфликте с Россией может отойти Венгрии.

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    27 февраля 2024, 01:58 • Новости дня
    Макрон не исключил отправки странами Запада сухопутных войск на Украину

    Макрон подтвердил обсуждение странами Запада в Париже возможности отправки войск на Украину

    Макрон не исключил отправки странами Запада сухопутных войск на Украину
    @ Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Представители западных стран на конференции в Париже обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус не достигнут, но «ничего исключать нельзя», заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Макрон сообщил, что «все обсуждалось в свободной и прямой манере». Страны не достигли консенсуса по вопросу «отправки сухопутных войск», сказал он. «Но с течением времени ничего исключать нельзя», – приводит его слова ТАСС.

    Президент Франции заявил, что западные страны готовы «сделать все, чтобы Россия не выиграла» в конфликте. По его словам, «все возможно, если это будет полезно, чтобы достичь цели», передает РИА «Новости».

    Президент Польши Анджей Дуда по окончании конференции рассказал, что «самая жаркая дискуссия шла вокруг направления солдат на Украину, и здесь не было абсолютного взаимопонимания по этому вопросу». Он заявил: «Мнения есть разные. Но хочу подчеркнуть, что таких решений абсолютно нет».

    В свою очередь, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис после конференции заверил, что «не стоит вопрос об отправке сил, европейских сил НАТО, на Украину». По его словам, «этой проблемы не существует для Греции» и, как полагает Мицотакис, «для подавляющего большинства» стран.

    Ранее Czech News Agency со ссылкой на заявление чешского премьера Петра Фиалы сообщило, что «Чехия не собирается направлять своих военнослужащих на Украину».

    Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что некоторые страны НАТО и ЕС обдумывают вариант отправки своих военных на Украину на базе двусторонних соглашений.

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    27 февраля 2024, 11:08 • Новости дня
    Испания озвучила новую версию убийства летчика-предателя Кузьминова
    Испания озвучила новую версию убийства летчика-предателя Кузьминова
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    Испанские следователи полагают, что летчика-перебежчика Максима Кузьминова, проживавшего в этой стране по украинскому паспорту, вычислили, когда он начал готовиться к приезду 52-летней матери, пишут СМИ.

    По информации El Mundo, женщина, которая покинула Россию еще до истории с угоном военного вертолета под предлогом поездки в Корею, должна была встретиться с сыном в Аликанте. В настоящее время, по информации издания, она находится на Украине, пишет «Лента.ру».

    Следствие в Испании считает, что Кузьминов совершил ошибку, возобновив старые связи. Он совершал звонки по украинскому мобильному телефону, который, вероятно, прослушивался.

    Газета El Pais ранее называла две версии убийства Кузьминова: его мог узнать кто-то из соотечественников в Вильяхойосе или он позвонил бывшей девушке.

    Сообщалось также, что Мадрид с момента прибытия Кузьминова на испанскую территорию был в курсе о его нахождении в стране.

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    27 февраля 2024, 06:21 • Новости дня
    Россия указала на риск переноса украинского конфликта в Европу

    Дипломат Гаврилов предостерег страны Запада от отправки военных на Украину

    Россия указала на риск переноса украинского конфликта в Европу
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя возможность отправки западными странами военных на Украину, глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов указал, что это повысит риск прямого столкновения России и НАТО.

    Гаврилов отметил, что последствия такой ситуации могут оказаться «самыми непредсказуемыми». Он полагает, что европейские налогоплательщики, на деньги которых западные страны финансируют военную помощь Украине, не хотели бы «переноса конфликта в Европу». Гаврилов подчеркнул, что Россия также «этого не хочет», передает РИА «Новости».

    Дипломат указал, что Москва не раз предупреждала НАТО «об опасности непосредственного участия в боевых действиях против» российских войск. Также Гаврилов заявил, что НАТО использует Украину как «таран» против России.

    Гаврилов отметил, что Россия никогда не обрывала каналы диалога с НАТО, это было сделано альянсом в одностороннем порядке, Москва «открыта к выстраиванию справедливой системы европейской безопасности на основе равноправия».

    Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что некоторые страны НАТО и ЕС обдумывают вариант отправки своих военных на Украину на базе двусторонних соглашений. Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил обсуждение странами Запада такой возможности. Он заявил, что консенсус не достигнут, но «ничего исключать нельзя».

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    27 февраля 2024, 10:11 • Новости дня
    Сотрудники ФСБ взяли штурмом два дома в Запорожской области

    ФСБ для предотвращения теракта в Запорожской области штурмовала два дома

    Сотрудники ФСБ взяли штурмом два дома в Запорожской области
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Сотрудники ФСБ с целью предотвращения в Запорожской области теракта с применением аналога боевого отравляющего вещества, который готовили спецслужбы Украины, пошли на штурм двух частных домов.

    На видео, предоставленном Центром общественных связей (ЦОС) ФСБ, видно, как силовики с оружием проходят по двору в один частный дом, где задерживают одного человека. Также показан штурм второго дома, где также были произведены задержания, передает ТАСС.

    Задержанного спросили, зачем он хранил взрывчатое вещество. Тот ответил, что его «попросили просто сохранить у себя».

    Ранее во вторник сообщалось, что Федеральная служба безопасности пресекла совершение украинскими спецслужбами теракта на территории Запорожской области с использованием аналога боевого отравляющего вещества по классификации НАТО «BZ».

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    27 февраля 2024, 03:48 • Новости дня
    Армия США опубликовала доклад «Русская тактика»

    Армия США опубликовала доклад о предполагаемой тактике Вооруженных сил России

    Армия США опубликовала доклад «Русская тактика»
    @ Минобороны России/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Опубликован доклад сухопутных войск США «Русская тактика» о предполагаемой тактике Вооруженных сил России в случае масштабного конфликта.

    Документ, который насчитывает 280 страниц, распространяется с подписью «Знаете ли вы своего врага?» в соцсетях американских сухопутных войск. В нем говорится о «тактике России для использования в армейской подготовке, профессиональном обучении и развитии лидеров», передает ТАСС.

    Указывается, что военная доктрина России оценивается «с акцентом на сухопутные войска и тактические операции в наступлении, обороне и смежных областях». Доклад, как сообщается, должен стать «основой для понимания того, как действуют российские сухопутные войска в тактических операциях».

    По версии авторов документа, в докладе раскрыты «российские тактические концепции», используемые «на тренировках и учениях, в основном для крупномасштабных военных операций».

    Однако, как признали авторы доклада, в нем не отражены методы боевых действий российских войск в ходе специальной военной операции на Украине. Авторы пояснили, что для оценки влияния СВО необходимо «некоторое время».

    В сентябре были опубликованы материалы об облике армии США будущего, в которых говорится, что США планируют построить роботизированную армию, насыщенную беспилотными летательными аппаратами и безэкипажными машинами.

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    26 февраля 2024, 15:14 • Новости дня
    В США заявили о готовности Европы остаться без артиллерии ради Украины
    В США заявили о готовности Европы остаться без артиллерии ради Украины
    @ Sebastian Gollnow/DPA/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Евросоюза готовы прибегнуть к крайним мерам, чтобы обеспечить боеспособность Украины, пишет американское издание Military Watch Magazine.

    Издание привело в пример решение датского правительства о передаче всех артиллерийских запасов страны Украине, передает РИА «Новости».

    «Примером может служить Дания, чье правительство <...> решило передать ВСУ все свои артиллерийские запасы, в результате чего скандинавская страна осталась вообще без артиллерии», – пишет журнал.

    Также отмечается, что США столкнулись с нехваткой запчастей, производственных линий и профессиональных кадров, пытаясь восполнить переданное Украине вооружение.

    Ранее сообщалось, что Италия исчерпала запасы вооружений для поддержки Украины, для восстановления потребуется минимум два года.

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    26 февраля 2024, 20:28 • Новости дня
    Макрон признал резкое ухудшение положения ВСУ
    Макрон признал резкое ухудшение положения ВСУ
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ситуация на фронте для Украины стремительно ухудшается, ее союзникам необходимо активизировать усилия в вопросе оказания помощи, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Положение Украины на фронте все более и более тяжелое», – сказал Макрон на открытии конференции по поддержке Украины в Елисейском дворце, передает ТАСС.

    Французский лидер призвал партнеров Киева «проявить больше активности» в деле поддержки Украины, подчеркнув, что это «предполагает принятие сильных решений».

    Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о риске эскалации на Украине.

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    27 февраля 2024, 02:27 • Новости дня
    Страны Запада решили создать коалицию для поставок Украине дальнобойных ракет

    Макрон сообщил о решении стран Запада создать коалицию для поставок Украине дальнобойных ракет

    Страны Запада решили создать коалицию для поставок Украине дальнобойных ракет
    @ The Wall Street Journal/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Участники конференции по поддержке Украины в Париже решили создать коалицию для поставок Киеву ракет среднего и дальнего действия, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Макрон рассказал о решении создать «девятую коалицию для глубоких ударов – то есть бомбы и ракеты дальнего действия». Коалиция создается, чтобы «привлечь все страны», у которых есть соответствующие возможности, и «начать поставки новых вооружений».

    Макрон указал, что сейчас сформировано уже восемь коалиций для упрощения поставок Киеву вооружений, включая системы ПВО, артиллерию и боеприпасы, передает РИА «Новости».

    Он также сообщил, что Париж не ведет переговоры с Киевом о поставках истребителей Mirage, а лишь изучает, насколько было бы полезно передать Украине французские самолеты, занимается подготовкой пилотов.

    Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что на конференции обсуждали «промышленное сотрудничество с Украиной». По его словам, «речь идет хотя бы о ракетной промышленности». Дуда заявил, что «можно передать Украине современные технологии, которыми обладают западные страны». Как подчеркнул президент Польши, это позволит Украине «производить более современные ракеты».

    Дуда также выразил надежду, что в ближайшее время «общими усилиями» удастся «подготовить существенные поставки боеприпасов для Украины». По его словам, «было одно очень конкретное предложение». Раскрывать подробности он отказался.

    Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц вновь выступил против поставок Украине крылатых ракет Taurus, объяснив отказ их предоставить опасностью того, что его страна будет втянута в конфликт.

    Коментарии (26)
    26 февраля 2024, 19:54 • Новости дня
    В Хорватии спрогнозировали стремительные события после Авдеевки

    В Хорватии заявили о переломе в украинском конфликте после взятия Авдеевки Россией

    В Хорватии спрогнозировали стремительные события после Авдеевки
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Освобождение Авдеевки российскими войсками стало переломным моментом в зоне специальной военной операции на Украине, за которым последует стремительное развитие событий, пишет хорватское издание Advance.

    Российская армия намерена положить конец застою на фронте и взять инициативу в свои руки, а взятие Авдеевки только поспособствует этому, пишет Advance, передает РИА «Новости». ВСУ могут столкнуться с чередой событий на передовой уже через месяц, отмечается в материале.

    Украинской армии будет сложно отстаивать каждый участок по всей линии фронта в борьбе с превосходящей по численности армией, а на наступление у Украины больше нет никаких шансов, пишет автор.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как Россия обнулила успехи контрнаступления ВСУ.

    Коментарии (8)
    27 февраля 2024, 06:59 • Новости дня
    DPA заметило нежелание Шольца говорить о «победе Украины»

    DPA указало на стремление Шольца избегать в выступлениях слов о «победе Украины» в конфликте с Россией

    DPA заметило нежелание Шольца говорить о «победе Украины»
    @ Chris Emil Chris Emil Janssen/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Олаф Шольц говорит о том, что Россия не должна одержать победу в конфликте с Украиной, но избегает заявлений о том, что Украина должна победить.

    На конференции, организованной агентством DPA, Шольц подтвердил, что «придерживается той формулировки, которую выбрал» – он призвал помешать России «выиграть», передает ТАСС.

    Хотя Шольц поддержал резолюцию Социал-демократической партии Германии, «Зеленых» и Свободной демократической партии, в которой говорилось о важности того, чтобы «Украина выиграла эту оборонительную борьбу», в своих выступлениях канцлер избегает данной формулировки, указывает DPA. Подчеркивается, что с самого начала российской специальной военной операции на Украине Шольц говорит только о недопустимости победы России.

    Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц вновь выступил против поставок Украине крылатых ракет Taurus, объяснив отказ их предоставить опасностью того, что его страна будет втянута в конфликт.


    Коментарии (2)
    26 февраля 2024, 14:47 • Новости дня
    Зеленский заявил о переговорах с Францией по поставкам истребителей

    Tекст: Ольга Иванова

    Киев и Париж обсуждают возможность поставки украинской стороне боевых самолетов, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    Зеленский подтвердил журналистам переговоры, но не сообщил никаких подробностей о ходе переговоров, сообщает ТАСС.

    Ранее Украина попросила у Франции истребители Mirage 2000.

    Напомним, Франция занимает последнее место среди западных стран по поставкам оружия Украине. Это даже стало причиной политического скандала между Парижем и Берлином.

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      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

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