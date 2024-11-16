16 ноября 1874 года – 150 лет назад – родился Александр Колчак, фигура особая в пантеоне русских воинов. Верховный правитель России 1918–1920 гг., полярный исследователь, учёный-океанограф, адмирал, участник Русско-японской и Первой мировой войн, но главное человек, до конца жизни сохранивший первое качество русского офицера – быть всегда выше обстоятельств в вопросах чести и служения России.16 комментариев
В Грузии возбудили дело после нападения на главу ЦИК
МВД Грузии начало расследование после нападения на главу ЦИК Георгия Каландаришвили
Министерство внутренних дел Грузии начало расследование по статье об умышленном причинении менее тяжкого вреда здоровью после того, как главу ЦИК Грузии Георгия Каландаришвили облили черной краской, следует из заявления ведомства.
МВД Грузии возбудило уголовное дело после инцидента, произошедшего на заседании Центральной избирательной комиссии. В ходе заседания представитель партии «Единство – Национальное движение» Давид Киртадзе облил черной краской голову ЦИК Георгия Каландаришвили. передает РИА «Новости».
По данным ведомства, расследование ведется по статье «Умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью».
В заявлении МВД отмечается, что дело возбуждено на основании обращения Центризбиркома.
Ранее во время заседания Центризбиркома Грузии оппозиционер Давид Киртадзе облил черной краской председателя комиссии Георгия Каландаришвили.
Напомним, правящая партия «Грузинская мечта» победила на выборах в Грузии.