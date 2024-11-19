Пресс-секретарь «Ельцин Центра» объяснила появление туалетов для людей с ограниченными возможностями

Tекст: Денис Тельманов

Володарская подчеркнула, что такие уборные есть на трех этажах здания, включая ресторан «Барборис», кафе «1991» и образовательный центр, сообщает РИА «Новости».



Пресс-секретарь пояснила: «Ничего нового не появилось, но на трех этажах «Ельцин Центра» действительно есть туалеты для людей, которые передвигаются на коляске. Есть кабинки, в которые может заехать на коляске посетитель хоть мужского, хоть женского пола, и воспользоваться уборной с удобными поручнями».

Она также отметила, что такие специальные кабинки были созданы давно и направлены на обеспечение удобства для людей с ограниченными возможностями передвижения. Несмотря на недавнее внимание прессы, эти туалеты не связаны с пропагандой ЛГБТ, что подчеркивается в ответ на критику некоторых публикаций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра юстиции Олег Свириденко заявил, что начата проверка екатеринбургского «Ельцин-центра» на предмет деятельности иностранного агента. Министерство юстиции инициировало проверку по запросу одного из депутатов.

Ранее режиссер Никита Михалков раскритиковал деятельность «Ельцин-центра» и предложил сделать на его месте музей современной истории вместо демонстрации спорных мультфильмов.

Министерство юстиции России сообщило о невозможности признать «Ельцин-центр» иностранным агентом и проведении проверочных мероприятий в соответствии с законом о музеях бывших президентов России.

