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Президент «АвтоВАЗа» рассказал о подготовке к продаже автомобилей Lada в ОАЭ
Президент «АвтоВАЗа» Соколов рассказал о подготовке к продаже автомобилей Lada в ОАЭ
Продажи автомобилей Lada на рынке Объединенных Арабских Эмиратов пока не начались, но уже идет активная подготовка, сообщил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов.
Он отметил, что сроки запуска продаж зависят от партнеров компании, передает ТАСС. По словам Соколова, в ОАЭ действуют два дистрибьютора. Один из них занимается продажами автомобилей в соседние страны и Африку, а другой планирует продавать машины непосредственно в Дубае.
«В ОАЭ продажи пока не начались, но уже подготовка идет. Там два дистрибьютора: один продает в соседние страны и Африку, а другой будет продавать непосредственно в Дубае», – сказал Соколов в кулуарах форума-выставки «Транспорт России».
Ранее сообщалось, что продажи автомобилей Lada в августе значительно выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Российские дилеры продали 38 214 машин, что на 14,7% больше, чем в августе 2023 года.