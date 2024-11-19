Президент «АвтоВАЗа» рассказал о подготовке к продаже автомобилей Lada в ОАЭ

Президент «АвтоВАЗа» Соколов рассказал о подготовке к продаже автомобилей Lada в ОАЭ

Tекст: Валерия Городецкая

Он отметил, что сроки запуска продаж зависят от партнеров компании, передает ТАСС. По словам Соколова, в ОАЭ действуют два дистрибьютора. Один из них занимается продажами автомобилей в соседние страны и Африку, а другой планирует продавать машины непосредственно в Дубае.

«В ОАЭ продажи пока не начались, но уже подготовка идет. Там два дистрибьютора: один продает в соседние страны и Африку, а другой будет продавать непосредственно в Дубае», – сказал Соколов в кулуарах форума-выставки «Транспорт России».

Ранее сообщалось, что продажи автомобилей Lada в августе значительно выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Российские дилеры продали 38 214 машин, что на 14,7% больше, чем в августе 2023 года.