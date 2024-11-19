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Депутат: Иноагенты должны быть ограничены в своих финансовых правах
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять законопроект о спецсчетах для иноагентов
Авторские вознаграждения иноагентов должны будут зачисляться на специальный рублевый счет, а использовать эти деньги они смогут только после снятия статуса иноагента, заявил глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Василий Пискарев. Комитет рекомендовал Госдуме одобрить законопроект, обязывающий иноагентов использовать спецсчета.
Пискарев отметил, что за последние три года в реестр иностранных агентов были включены 124 сотрудника антироссийских СМИ, 54 бывших российских деятеля культуры, 51 политический и 25 общественных деятелей, а также 25 блогеров.
«Эти лица, помимо того, что они получают деньги от иностранных организаций и действуют против интересов нашей страны, в том числе участвуют в информационном противоборстве на стороне противника, а некоторые в данный момент напрямую финансируют ВСУ, еще и получают в России немалые авторские гонорары за свои песни, книги, фильмы и т.д. Такие люди, как минимум, должны быть ограничены в своих финансовых правах», – заявил Пискарев в своем в Telegram-канале.
По словам депутата, законопроект предусматривает, авторские вознаграждения иноагентов должны будут зачисляться на специальный рублевый счет, а распоряжаться этими деньгами они смогут только после утраты статуса иноагента. «Это правильное, давно созревшее и поддерживаемое жителями России решение, направленное на защиту интересов нашей страны и граждан. Законодательная работа по защите суверенитета и безопасности нашей страны продолжается», – подчеркнул глава комитета.
Первое чтение законопроекта пройдет в среду, 20 ноября. Предполагается, что после принятия закона, для получения вознаграждения или иных платежей, связанных с интеллектуальной деятельностью, иноагенты должны будут открывать специальные рублевые счета. Если иноагент не выполнит эту обязанность, счет откроет лицо, перечисляющее соответствующие средства.
Списание денежных средств со спецсчета возможно только по решению суда о взыскании этих денежных средств в пользу бюджета России или в установленных правительством случаях. Сам иноагент сможет ими распоряжаться только после снятия с него данного статуса.
Ранее Пискарев сообщал о внесении данного законопроекта на рассмотрение Государственной думы.