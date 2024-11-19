Московская биржа приостановила торги на срочном рынке

Торги на срочном рынке Московской биржи приостановлены

Tекст: Денис Тельманов

Представители биржи отметили, что информация о времени возобновления торгов будет предоставлена дополнительно, передает РИА «Новости».



Приостановка торгов на срочном рынке может влиять на общее состояние рынка, так как данный сегмент обрабатывает сделки с дериватами, которые играют важную роль в хеджировании и инвестициях. Причины временной приостановки и возможные последствия для участников рынка пока не раскрыты.

Ранее Московская биржа уже приостанавливала торги в случаях технических сбоев или необходимости проведения профилактических работ. Аналитики отмечают, что такие действия могут вызывать временную неопределенность среди участников рынка, однако обычно быстрая реакция и восстановление работы помогают минимизировать возможные негативные последствия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе 2024 года Мосбиржа временно приостановила торги на фондовом рынке, не называя причин такого решения. Московская биржа также приостановила публикацию данных о физическом объеме сделок с золотом и объемах биржевых торгов на валютном рынке в отчетах за месяц, ссылаясь на свою информационную политику.

В феврале 2024 года торговля на фондовом рынке Московской биржи была приостановлена с 10.36 до 11.35 из-за ошибки конфигурации основного сервера, на который был выполнен переход для устранения нештатной ситуации.

