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    Германия повесила подрыв «Северных потоков» на киевских дайверов
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    В России создали комплекс противодействия FPV-дронам
    Минобороны показало видео пленения солдат ВСУ в Курской области
    NYT: Россия победит на Украине вне зависимости от итогов выборов в США
    СМИ: Подозреваемый в подрыве «Северных потоков» работал в США
    Названа численность атаковавшей Курскую область группировки ВСУ
    МИД заявил о провале целей нападения ВСУ в Курскую область
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Радоваться смерти и горю сограждан – дело погибельное

    Некоторые люди видят нравственные границы и останавливаются. Они понимают, что им туда не нужно. «Я не буду радоваться смерти и горю сограждан» – одна из таких границ. Многие противники действующей власти и СВО на ней остановились. Некоторые, судя по многочисленным публикациям в сетях, нет.

    13 комментариев
    Александр Филиппов Александр Филиппов Атаки будут устроены так, чтобы кричать «позор»

    Мы ведь не думаем, что вот прямо сейчас всё закончится? Увы. Ну так надо ожидать по логике событий, что они будут всякий раз устроены именно так: чтобы зацепиться языком и кричать «позор».

    12 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Что делать с украинским ядерным терроризмом

    Ни МАГАТЭ, ни другие подконтрольные Западу организации (включая ООН) ничего не сделают для того, чтобы обуздать Зеленского. Решать проблему ядерного терроризма Украины все равно придется нам.

    9 комментариев
    14 августа 2024, 16:56 • Новости дня

    Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке

    Мосбиржа объявила о приостановке торгов на фондовом рынке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Московская биржа в среду приостановила торги на фондовом рынке, следует из сообщения пресс-службы биржи.

    Торги на фондовом рынке приостановлены с 16.18 мск, сообщила Мосбиржа, передает ТАСС.

    Причина такого решения не называется. Точное время возобновления торгов будет объявлено дополнительно.

    В феврале Мосбиржа приостановила торги из-за ошибки конфигурации основного сервера торгово-клиринговой системы фондового рынка.

    14 августа 2024, 11:13 • Новости дня
    В Курской области взяли в плен новую группу украинских десантников
    В Курской области взяли в плен новую группу украинских десантников
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    В Курской области российские военные взяли в плен группу из трех украинских военнослужащих, состоящих в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ, сообщают силовые структуры ВС России.

    Как отметил представитель силовых ведомств, все трое задержанных являются военнослужащими 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии, передает РИА «Новости».

    В среду утром российские военные взяли в плен пятерых военнослужащих 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе села Малая Локня в Курской области.

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    14 августа 2024, 15:32 • Новости дня
    Минобороны показало видео пленения солдат ВСУ в Курской области

    Минобороны показало видео взятия в плен солдат ВСУ в Курской области

    Минобороны показало видео пленения солдат ВСУ в Курской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России распространило кадры взятия бойцов ВСУ в плен российскими военнослужащими на территории Курской области.

    На видео показано взятие в плен военнослужащих 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в населенных пунктах Малая Локня, Мартыновка и Уланок, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Напомним, в среду утром российские военные взяли в плен пятерых военнослужащих 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе села Малая Локня в Курской области и группу из трех украинских военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

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    9 августа 2024, 16:35 • Видео
    Почему Трамп начал проигрывать

    Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис продолжает расти и по ряду опросов уже опережает рейтинг Дональда Трампа. Его шансы на возвращение в Белый дом тают, Трамп нервничает – и это провоцирует его на новые ошибки. Почему он начал проигрывать?

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    14 августа 2024, 08:10 • Новости дня
    Система ПВО сбила за ночь 117 беспилотников ВСУ и четыре ракеты «Точка-У»

    Минобороны: Система ПВО сбила за ночь 117 беспилотников ВСУ и четыре ракеты над территорией России

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО сбила за ночь 117 украинских беспилотников и четыре ракеты «Точка-У» над территорией страны, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что наибольшее количество беспилотников было уничтожено над территорией Курской области – 37 единиц. Еще 37 беспилотников были сбиты над Воронежской областью, 17 – над Белгородской, 11 – над Нижегородской, девять – над Волгоградской, три – над Брянской, два – над Орловской, один – над Ростовской.

    Кроме того, российские ПВО перехватили и уничтожили четыре тактические ракеты «Точка-У».

    Ранее утром силы ПВО сбили беспилотник ВСУ в Ростовской области. До этого система ПВО сбила два украинских беспилотника в Орловской области. Средства ПВО и РЭБ работают для подавления БПЛА в Нижегородской области.

    Также в результате атаки беспилотников ВСУ на многоквартирный дом в Шебекино Белгородской области произошел пожар, частично обрушилась плита перекрытия и была повреждена газовая магистраль.

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    14 августа 2024, 12:15 • Новости дня
    Минобороны показало видео очередного уничтожения американского броневика ВСУ Stryker
    Минобороны показало видео очередного уничтожения американского броневика ВСУ Stryker
    @ Кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные уничтожили очередную бронемашину ВСУ Stryker американского производства в Курском приграничье, свидетельствуют кадры, опубликованные Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства указано, что операторами БПЛА была выявлена боевая бронированная машина ВСУ Stryker американского производства, после чего обнаруженная цель была уничтожена с применением барражирующего боеприпаса «Ланцет».

    Ранее Минобороны показало кадры поражения танка ВСУ «Ланцетом».

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    14 августа 2024, 14:39 • Новости дня
    МИД заявил о провале целей нападения ВСУ в Курскую область

    Официальный представитель МИД Захарова: ВСУ не достигли главной цели нападения на Курскую область

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украине не удалось достичь ключевой цели вторжения в Курскую область, которая заключалась в том, чтобы отвлечь российские войска от Донбасса и Слобожанщины, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Дипломат, ссылаясь на данные областной администрации, указала, что в результате атак ВСУ на Курскую область погибли 12 мирных жителей, включая бригаду скорой помощи и беременную женщину, более 120 человек, в том числе десять детей, пострадали.

    «Несмотря на все эти варварские приемы, главной своей цели – отвлечь российские вооруженные силы от Донбасса и Слобожанщины – режим Зеленского не добился», – заявила Захарова, ее слова приводит сайт МИД. Она отметила, что силы России дают решительный отпор украинским боевикам, прорвавшимся на территорию Курской области.

    «Киевскому режиму следует крепко задуматься, а не продолжать терроризировать мирных жителей, в том числе в других районах в зоне СВО, где его формирования тоже ведут огонь по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры», – подчеркнула дипломат.

    Она добавила, что российские суды на основании доказательств СК продолжают выносить приговоры украинским неонацистам, совершившим тяжкие преступления против мирных граждан. Захарова напомнила, что украинский боевик Шкильнюк, расстрелявший гражданский автомобиль в Мариуполе, получил 21 год лишения свободы.

    «Никому из преступников не уйти от наказания. Они ответят по всей строгости закона. За все», – заявила представитель российского МИД.

    Украинцы, спасаясь от «могилизации», устроенной режимом Зеленского, вынуждены платить баснословные суммы, чтобы получить возможность выехать за границу, «они готовы на все, только бы не попасть в ряды ВСУ и не быть отправленными на убой», указала Захарова.

    «Все это лишний раз доказывает, что жители Украины для Запада и его киевских марионеток – это дешевый расходный материал. Ради достижения собственных узкокорыстных целей они без колебаний приносят их в жертву», – заявила она.

    Дипломат также указала на множащиеся свидетельства зашкаливающей коррупции в структурах власти Украины. «Очевидно, что насквозь прогнивший изнутри режим киевских узурпаторов держится исключительно на денежной подпитке Запада. Его крах – лишь вопрос времени», – подчеркнула она.

    Кроме того, ежедневно появляются сообщения о новых случаях варварских разрушений радикальными националистами памятников советским воинам-освободителям на Украине, отметила дипломат.

    «Все перечисленное, включая атаки ВСУ на территорию России при соучастии натовских покровителей, полностью подтверждают актуальность целей и задач специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины, которые обязательно будут выполнены», – резюмировала она.

    Ранее руководитель спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что Киев задействовал для операции в Курской области более 11 тыс. человек.

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    14 августа 2024, 08:36 • Новости дня
    ФСБ задержала подозреваемую в госизмене женщину в ДНР

    ФСБ задержала подозреваемую в госизмене женщину в ДНР за передачу данных украинским спецслужбам

    Tекст: Александра Юдина

    В ДНР сотрудниками УФСБ была задержана россиянка, подозреваемая в государственной измене, сообщили в управлении ФСБ.

    По данным следствия, женщина собирала и передавала украинским спецслужбам сведения о деятельности российских спасателей, что могло привести к новым жертвам среди гражданских лиц, передает ТАСС.

    В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ «Государственная измена». Ведется следствие, в ходе которого будут установлены все обстоятельства совершенного преступления и круг лиц, причастных к противоправной деятельности.

    Накануне ФСБ задержала сотрудницу войсковой части ЮВО за шпионаж на Украину.

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    14 августа 2024, 14:59 • Новости дня
    Мужчина выжил после нападения медведя на Камчатке
    Мужчина выжил после нападения медведя на Камчатке
    @ t.me/mchs_official

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Камчатке мужчина смог отбиться от напавшего на него медведя, его госпитализировали с травмами руки и головы, сообщило МЧС России.

    По информации из Telegram-канала МЧС России, инцидент произошел в лесу рядом с одним из садовых товариществ на Камчатке.

    Раненого мужчину обнаружил и отвел к дороге охотовед, спасатели оказали пострадавшему первую помощь.

    В июле женщина погибла от нападения медведя в Бурятии.

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    14 августа 2024, 09:33 • Новости дня
    Посол Келин призвал не воспринимать всерьез слова Зеленского о переговорах

    Посол России в Лондоне призвал не воспринимать всерьез слова Зеленского о переговорах

    Tекст: Александра Юдина

    Заявления Владимира Зеленского о возможности проведения мирных переговоров с Россией не стоит воспринимать всерьез, Киев никак не продемонстрировал подтверждение весомости данных слов, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.

    По его словам, заявления Зеленского «едва ли стоит комментировать» с учетом его «непроясненного статуса», передает ТАСС.

    «На деле Киев не продемонстрировал ничего, что могло бы подтверждать весомость этих слов», – отметил Келин.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вооруженная провокация Киева на российско-украинской границе направлена на усиление его позиций на будущих переговорах, однако вести такие контакты с правительством, атакующим гражданских, бессмысленно.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как Киев выбрал военное поражение вместо переговоров.

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    14 августа 2024, 07:51 • Новости дня
    Стало известно о работе ПВО и РЭБ для подавления БПЛА в Нижегородской области

    Tекст: Александра Юдина

    Утром в среду в Кулебакском муниципальном округе Нижегородской области зафиксированы попытки атаковать гражданские объекты с использованием беспилотников ВСУ, работают средства ПВО и РЭБ, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

    В своем Telegram-канале он указал, что ситуация находится под контролем, все необходимые службы работают на месте происшествия.

    Ранее утром силы ПВО сбили беспилотник ВСУ в Ростовской области. До этого система ПВО сбила два украинских беспилотника в Орловской области.

    Также в результате атаки беспилотников ВСУ на многоквартирный дом в Шебекино Белгородской области произошел пожар, частично обрушилась плита перекрытия и была повреждена газовая магистраль.

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    14 августа 2024, 09:58 • Новости дня
    Захарова призвала ООН признать терроризмом действия ВСУ в Курской области

    Спикер МИД Захарова призвала ООН признать террористический характер действий ВСУ в Курской области

    Захарова призвала ООН признать терроризмом действия ВСУ в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала представителей ООН признать террористический характер действий ВСУ в Курской области.

    По ее словам, любые другие оценки, не содержащие определения «террористический», являются неприемлемыми, передает радио Sputnik.

    «Очень хочется надеяться, что то, что они заявили, не является перформансом или каким-то желанием снять с себя ответственность», – подчеркнула дипломат.

    Захарова призвала международную организацию начать с самого начала – с признания нарушений прав человека киевским режимом в отношении крымчан, жителей Донбасса и других регионов.

    Дипломат добавила, что события в Курской области – не просто нарушения прав человека, а терроризм со стороны киевского режима.

    Официальный представитель МИД также указала на то, что Запад долгие годы готовил украинские формирования для нанесения стратегического поражения России.

    «Вот это то самое отребье, которое формировалось долгие годы на западные деньги, преимущественно американские и британские, и потом скапливалось... как говорил Запад? Для нанесения стратегического поражения России», – отметила Захарова.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что вооруженная провокация Киева на российско-украинской границе направлена на усиление его позиций на будущих переговорах, однако вести такие контакты с правительством, атакующим гражданских, бессмысленно.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как Киев выбрал военное поражение вместо переговоров.

    Коментарии (11)
    14 августа 2024, 11:25 • Новости дня
    Мишустин принял отставку Разуваевой с поста главы Росмолодежи

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Ксению Разуваеву от должности главы Росмолодежи по ее инициативе.

    Временно исполнять обязанности руководителя будет ее заместитель Денис Аширов, передает ТАСС.

    Разуваева в своем Telegram-канале отметила, что приняла решение об отставке из-за личных семейных обстоятельств.

    Также экс-руководитель Федерального агентства по делам молодежи поблагодарила российское правительство за поддержку отрасли.

    «За три года нам удалось совершить немало прорывов для сферы молодежной политики благодаря вниманию и поддержке президента Владимира Путина. Быть вместе со своей Родиной в период СВО – было, есть и будет не только нашей профессиональной позицией», – подчеркнула она.

    Разуваева возглавляла Росмолодежь с 2021 года. Благодаря системной поддержке президента и правительства агентство смогло развиться по важным направлениям как на федеральном уровне, так и в регионах.

    В 80 регионах России функционируют отдельные ведомства, реализующие молодежную политику. За 2023 год система молодежных форумов охватила 615 мероприятий в 80 регионах, общее количество участников составило около 1,1 млн человек. В России организовано 18 круглогодичных молодежных образовательных центров, в том числе в новых регионах. Действуют 78 региональных центров патриотического воспитания, в том числе Центры развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «ВОИН», а также сеть из более чем 36 тыс. региональных военно-патриотических клубов и объединений, включая созданные на базе вузов.

    За три года число россиян, верящих в возможность самореализации для молодежи в России выросла на более чем на 16% до 77,3%. В 2023 году 91% молодых людей заявляли, что испытывают гордость за страну, в 2020 году таких было 46%. Хотят жить и развиваться в России 73% детей в возрасте от 14 до 18 лет, в 2021 году таких было всего 35%. Среди детской аудитории гордятся страной, ее историей и культурой 97%, в 2021 году это показатель составлял 60%.

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    14 августа 2024, 07:44 • Новости дня
    Силы ПВО сбили беспилотник ВСУ в Ростовской области

    Губернатор Голубев: Силы ПВО сбили беспилотник ВСУ в Ростовской области

    Tекст: Александра Юдина

    Система ПВО в среду утром ликвидировала в небе над Ростовской областью украинский беспилотник, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

    В своем Telegram-канале он указал, что инцидент произошел на западе Ростовской области. Силы ПВО своевременно обнаружили и ликвидировали беспилотник, предотвратив возможные разрушения и жертвы.

    По словам Голубева, на месте происшествия работают оперативные службы.

    Ранее система ПВО сбила два украинских беспилотника в Орловской области.

    До этого стало известно, что в результате атаки беспилотников ВСУ на многоквартирный дом в Шебекино Белгородской области произошел пожар, частично обрушилась плита перекрытия и была повреждена газовая магистраль.

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    14 августа 2024, 07:37 • Новости дня
    Система ПВО сбила два украинских беспилотника в Орловской области

    Губернатор Клычков: Система ПВО сбила два украинских беспилотника в Орловской области

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система противовоздушной обороны успешно отразила попытку ВСУ атаковать гражданские объекты Орловской области, сбив два беспилотника, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

    В своем Telegram-канале он указал, что удалось избежать жертв и разрушений.

    По словам губернатора, на местах происшествия работают оперативные службы, которые проводят необходимые мероприятия.

    Ранее в среду стало известно, что в результате атаки беспилотников ВСУ на многоквартирный дом в Шебекино Белгородской области произошел пожар, частично обрушилась плита перекрытия и была повреждена газовая магистраль.

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    14 августа 2024, 14:18 • Новости дня
    Захарова одобрила решение ФРГ не включать нацистов в список чтимых военных

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение Берлина об отмене решения о почитании некоторых офицеров вермахта.

    Дипломат выразила благодарность антифашистам, которые не остались в стороне.

    «Да! Благодарю всех антифашистов, которые не остались в стороне и выступили открыто с принципиальной оценкой!», – написала она в своем Telegram-канале.

    Ранее минобороны Германии включило в список, посвященный воинской традиции страны, офицеров вермахта, некоторые из них состояли в СС и НСДАП. После общественной критики Бундесвер отменил дополнение списка «почитаемых» военных бывшими членами СС.

    Политолог Александр Рар, комментируя это событие газете ВЗГЛЯД, отметил, что нынешнее поколение немцев еще готово каяться за Холокост, в то время как память о Второй мировой войне в целом смывается.

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    14 августа 2024, 08:50 • Новости дня
    Под Горловкой три человека ранены в результате обстрела ВСУ

    Глава Горловки Приходько: В результате обстрела ВСУ ранены три человека

    Tекст: Александра Юдина

    В результате обстрела поселка Новгородское, расположенного к западу от Горловки, со стороны ВСУ три мирных жителя получили ранения, а часть города осталась без электричества, сообщил глава городского округа Горловка Иван Приходько.

    В своем Telegram-канале он указал, что военные нанесли удар по жилым кварталам поселка Новгородское, в результате чего пострадали мирные жители. Ранения различной степени тяжести получили три человека. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

    Кроме того, в результате обстрела была повреждена электросеть, что привело к частичному обесточиванию города. Аварийные бригады работают над восстановлением энергоснабжения.

    Накануне глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ атаковали Лисичанск, применив боеприпасы кассетного типа, один человек погиб, 28 пострадали.

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      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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