Сегодня для Трампа с тактической точки зрения выгодно тормозить финансирование Украины. Любые военные поражения или политические катаклизмы на Украине автоматически бьют по рейтингу его конкурента Байдена. Майданная Украина – это проект американских либералов.0 комментариев
Мосбиржа назвала причину приостановки торгов
Мосбиржа: Приостановка торгов произошла из-за ошибки конфигурации основного сервера
Приостановка торгов на фондовом рынке Московской биржи с 10.36 произошла в связи с ошибкой конфигурации основного сервера торгово-клиринговой системы фондового рынка.
Как говорится в официальнос сообщении биржи, приостановка торгов была вызвана ошибкой конфигурации основного сервера торгово-клиринговой системы фондового рынка, на который был выполнен переход в рамках устранения нештатной ситуации 13 февраля 2024 года, передает ТАСС.
Торги на фондовом рынке были возобновлены в 11.35.
Ранее в среду Мосбиржа второй день подряд приостановила торги на фондовом рынке.
Напомним, Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке и во вторник. Как выяснилось, причиной стала ошибка в работе основного сервера.