Мосбиржа назвала причину приостановки торгов

Мосбиржа: Приостановка торгов произошла из-за ошибки конфигурации основного сервера

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в официальнос сообщении биржи, приостановка торгов была вызвана ошибкой конфигурации основного сервера торгово-клиринговой системы фондового рынка, на который был выполнен переход в рамках устранения нештатной ситуации 13 февраля 2024 года, передает ТАСС.

Торги на фондовом рынке были возобновлены в 11.35.

Ранее в среду Мосбиржа второй день подряд приостановила торги на фондовом рынке.

Напомним, Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке и во вторник. Как выяснилось, причиной стала ошибка в работе основного сервера.