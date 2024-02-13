  • Новость часаРакетная атака ВС России накрыла 1,5 тыс. солдат ВСУ на полигоне в Селидово
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    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Это Русская весна, а не русская Реконкиста

    Если русскую Реконкисту нужно делать заново, с нуля, то получается, что труды московских государей и особенно Алексея Михайловича в 1654 году, а затем подвиги российского воинства под началом Миниха, Румянцева и Суворова были бессмысленны?

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Новый агентский регламент ФИФА угрожает российскому футболу

    В России комиссионные агентов ограничены точно так же, как написано в регламенте ФИФА, но РФС совсем не торопится высказывать свое «фи» по поводу нововведений. А ведь повод бить тревогу есть.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Украинский конфликт заезжает в палату дома престарелых

    Судя по «индексу безопасности», опубликованному перед очередной Мюнхенской конференцией, людей беспокоит вовсе не Украина, а то, с чем они сталкиваются у себя дома: климатические проблемы и природные катастрофы, экономические проблемы – заработок и инфляция, миграция. Вот настоящая мировая повестка дня глазами так называемого простого человека.

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    13 февраля 2024, 15:33 • Новости дня

    Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке

    Мосбиржа сообщила о приостановке торгов на фондовом рынке

    Tекст: Александра Юдина

    Торги на фондовом рынке Московской биржи приостановлены, следует из сообщения биржи.

    «Торги на фондовом рынке приостановлены с 13.58 мск. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно», – передает ТАСС сообщение Мосбиржи.

    По данным торгов на 13.58 мск, индекс Мосбиржи находился на отметке в 3 254,83 пункта (+0,19%), индекс РТС рос до 1 122,89 пункта (+0,17%).

    Напомним, в последний раз торги на фондовом рынке Мосбиржи приостанавливались 24 февраля 2022 года.

    12 февраля 2024, 17:57 • Новости дня
    Карлсон сравнил Москву с американскими городами
    Карлсон сравнил Москву с американскими городами
    @ Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Москва является более приятным городом, чем любой в США, заявил американский журналист Такер Карлсон в ходе выступления на Всемирном правительственном саммите в Дубае.

    Он признался, что для него стало шоком, что столица России намного приятнее американских городов. Карлсон добавил, что Москва, где он ранее никогда не бывал, крупнейший европейский город с 13 млн населения, передает ТАСС.

    «Она намного чище, безопаснее и красивее эстетически. Ее архитектура, еда, услуги лучше, чем в любом городе США», – сказал Карлсон, в российской столице он провел восемь дней.

    Он также оценил московское метро. Журналист пояснил, что, например, в Нью-Йорке пользоваться метрополитеном слишком опасно. «Если ты не можешь пользоваться метро, на что многие указывают в привязке к Нью-Йорку, так как там это слишком опасно, то начинаешь задаваться вопросом, в чем же заключается цель лидерства», – сказал он. При этом журналист добавил, что будет продолжать жить в США.

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Карлсона зеркалом общественного мнения в США.

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    12 февраля 2024, 20:16 • Новости дня
    Питающийся на мусорке пенсионер купил десять домов в Германии

    Bild: В Германии питающийся отходами пенсионер накопил на десять домов

    Питающийся на мусорке пенсионер купил десять домов в Германии
    @ Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Житель немецкого города Дармштад, добывая еду на помойке, смог накопить 700 тыс. евро (около 70 млн рублей) и купить десять домов для сдачи в аренду, пишет Bild.

    По данным Bild, 80-летний Хайнц Б. в прошлом трудился электроинженером, сейчас мужчина живет один и получает пенсию в 3,6 тыс. евро, передает «Московский Комсомолец».

    Пенсионер не тратит деньги на питание и отопление, так как еду и дрова он находит на помойке. Единственные крупные траты мужчины – ноутбук и интернет для работы и просмотра бизнес-лекций на YouTube.

    Сэкономленные деньги он вкладывает в недвижимость, поскольку считает, что это лучший способ спасти деньги от инфляции. Пенсионер купил уже десять домов под сдачу, а ремонт для жильцов он делает своими силами.

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    13 февраля 2024, 02:53 • Новости дня
    Банду украинцев приговорили к лишению свободы за похищение россиян

    Членов банды украинцев, похищавших россиян, приговорили к колонии на сроки от 9 до 19 лет

    Банду украинцев приговорили к лишению свободы за похищение россиян
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Мособлсуд приговорил участников преступного сообщества, в которое входили бывшие украинские силовики, похищавшие и убивавшие людей на территории России, к лишению свободы на сроки от девяти до 19 лет, сообщила Генпрокуратура.

    В суде было установлено, что с апреля 2014 года по октябрь 2019-го граждане Украины Игорь Мищенко, Андрей Байдала и Дмитрий Шиманский в Киеве создали преступное сообщество, в деятельность которого также были вовлечены Максим Пызин, Тимур Макаров, Сергей Дунаев, Денис Усенко, Эрвин Исмаилов, Эдуард Тавгорашвили, Андрей Кормич, Максим Мищенко, Евгений Мороз, Вадим Долгов и Оксана Капкаева, передает сообщение Генпрокуратуры ТАСС.

    По данным ведомства, банда была создана для «похищения граждан России с вывозом на территорию Украины, завладения их имуществом, совершения убийств».

    Так, в 2020 году члены банды в Челябинске похитили предпринимателя, отобрав у него электронно-вычислительную технику. С ее помощью фигуранты получили доступ к криптовалюте на счетах бизнесмена, похитив биткойны на сумму более 50 млн рублей.

    Также, по данным надзорного ведомства, члены преступной группы совершили покушение на похищение участника народного ополчения Донецкой народной республики (ДНР) и покушение на убийство сотрудника полиции ДНР, на его автомобиль которого они установили самодельное взрывное устройство.

    Ранее сообщалось, что установлены подозреваемые в нападении на прохожих на тюменских улицах и в торговом центре города. Ими оказались местные жители, двое из них учатся в школе с одним из потерпевших.

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    12 февраля 2024, 21:59 • Новости дня
    Выступление Трампа назвали «вторым ударом по НАТО» после интервью Путина Карлсону
    Выступление Трампа назвали «вторым ударом по НАТО» после интервью Путина Карлсону
    @ Rod Lamkey/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Выступление экс-президента США Дональда Трампа еще сильнее подорвало авторитет НАТО после интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, считает лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

    По его словам, Трамп «сделал мастерский ход, выдвинув свое предложение выйти из НАТО и тем самым разрушить альянс в разгар американской предвыборной кампании». Высказывания Трампа он назвал вторым ударом после интервью Такера Карлсона с Путиным, передают «Известия».

    Французский политик считает, что Трамп подрывает альянс. Из-за этого среди глобалистов началась паника, подчеркнул он.

    Ранее Трамп на митинге сторонников в штате Южная Каролина заявил, что «стал бы поощрять» Россию атаковать страны НАТО, если бы они отказались выполнять свои финансовые обязательства перед альянсом.

    В Кремле отказались комментировать заявления Трампа о России и НАТО.

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    13 февраля 2024, 08:42 • Новости дня
    Генпрокуратура в суде оспорила приватизацию в 1990-х трех уральских заводов

    «Коммерсант»: Генпрокуратура в суде оспорила приватизацию в 1990-х трех уральских заводов

    Генпрокуратура в суде оспорила приватизацию в 1990-х трех уральских заводов
    @ URA.RU/TASS

    Tекст: Ольга Никитина

    Проведенная в 1990-е приватизация трех заводов Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) по оценке Генеральной прокуратуры была незаконной, надзорное ведомство настаивает на их передаче в госсобственность, пишут СМИ.

    Иск об истребовании акций предприятий промышленной группы ЧЭМК (принадлежат АО «Компания «Эталон» Юрия и Людмилы Антиповых) поступил в Арбитражный суд Свердловской области, пишет «Коммерсант».

    В Генпрокуратуре считают проведенную более 30 лет назад приватизацию относящихся к ВПК заводов – Серовского завода ферросплавов, Челябинского электрометаллургического комбината и Кузнецкого завода ферросплавов – незаконной, поскольку на совершение сделки требовалось одобрение с стороны правительства России, однако кабмин разрешения не давал.

    В иске со стороны надзорного ведомства говорится, что активы предприятий были выведены за рубеж «с целью нанесения ущерба национальным интересам, обороне и безопасности страны».

    Истец указывает, что приватизация Серовского завода ферросплавов утверждалась Свердловским областным комитетом по управлению госимуществом, который действовал с явным превышением полномочий. Аналогичное нарушение, по оценке Генпрокуратуры, было допущено Челябинским областным комитетом по управлению государственным имуществом в отношении ЧЭМК и Кузбасским филиалом по управлению госимуществом Кемеровской области в отношении «Кузнецких ферросплавов».

    Это, как заявили в надзорном ведомстве, является «основанием для истребования в пользу государства активов, незаконно выбывших во владение Антипова Ю. В. и связанных с ним лиц помимо воли собственников».

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    12 февраля 2024, 20:52 • Новости дня
    Украина попросила вернуть тела своих пленных с Ил-76

    Представитель ГУР МО Украины Юсов: Киев попросил Россию вернуть тела летевших на Ил-76 военнопленных ВСУ

    Украина попросила вернуть тела своих пленных с Ил-76
    @ СК РФ/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украина обратилась к России с просьбой о возвращении тел украинских военнопленных, находившихся на борту сбитого ВСУ в Белгородской области самолета Ил-76, заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Андрей Юсов.

    Юсов телеканалу «Общественное» указал, что запросы России на возвращение тел военнослужащих, которые были на самолете Ил-76, подаются, передает РИА «Новости».

    Напомним, что секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что на сбитом украинскими военными Ил-76 над Белгородской областью якобы не было украинских же военнопленных. Он сделал это заявление после того, как New York Times опубликовала подтверждение уничтожения Ил-76 из американского ЗРК Patriot.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя заявление Данилова об отсутствии украинских военнопленных на сбитом Ил-76, отметила, что киевскому режиму следует вспомнить, был ли Валерий Залужный главкомом ВСУ.

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    13 февраля 2024, 00:44 • Новости дня
    Опрос: Немцы резко поменяли отношение к России

    Жители ФРГ перестали видеть в РФ главную угрозу

    Опрос: Немцы резко поменяли отношение к России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Немцы перестали считать Россию врагом номер один, свидетельствуют результаты исследования, проведенного в рамках доклада Munich Security Index 2024.

    «Граждане Германии считают Россию лишь седьмой по значимости проблемой, а итальянцы – 12-й», – приводит РИА «Новости» данные из доклада.

    Отмечается, что два года назад Россия была на первом месте среди угроз для жителей Германи, а в 2023 году заняла лишь четвертое место.

    Сейчас же немцев больше волнуют массовая миграция, радикальный исламизм, кибератаки, организованная международная преступность, уничтожение естественной среды обитания и рост неравенства.

    «Китай, Индия и ЮАР по-прежнему считают Россию скорее союзником, чем угрозой, а Бразилия не определилась», – подчеркивается в исследовании.

    Опрос проводился по нескольким пунктам: насколько велик риск для страны в целом, возрастет он или уменьшится в течение года, насколько риск реален, а также насколько страна готова реагировать на угрозу. В общей сложности в исследовании, проводившемся с 24 октября по 16 ноября 2023-го, приняли участие 12 тысяч человек из стран G7 и некоторых государств БРИКС. 

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    12 февраля 2024, 19:04 • Новости дня
    Харрис заявила о готовности занять место Байдена

    Вице-президент Камала Харрис заявила о готовности взять на себя обязанности президента США

    Харрис заявила о готовности занять место Байдена
    @ NASA/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский вице-президент Камала Харрис заявила, что готова исполнять обязанности главы государства на фоне обеспокоенности возрастом президента страны Джо Байдена.

    Харрис заявила, что «готова исполнять обязанности» Байдена, передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.

    По ее словам, те, кто следят за ней, понимают, что она способна руководить. Харрис, по данным издания, в последнее время занимается разными задачами, включая политику администрации по абортам и ситуацию с сектором Газа.

    Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер не дала однозначного ответа на вопрос о том, готова ли администрация США провести проверку умственных способностей Байдена.

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    12 февраля 2024, 21:52 • Новости дня
    В Бундестаге рассказали о «нехороших настроениях» на Украине

    Вице-президент Бундестага Катрин Геринг-Эккардт рассказала о царящем на Украине пессимизме

    Tекст: Дарья Григоренко

    Из-за задержки поставок оружия с Запада на Украине ощущаются «нехорошие настроения», завила вице-президент Бундестага от партии «Зеленые» Катрин Геринг-Эккардт после поездки в Киев.

    Геринг-Эккардт рассказала DPA, что собирается еще путешествовать по стране и Киеву. Но, по ее словам, уже совершенно ясно, что настроения в стране нехорошие, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что во время поездки политик планирует посетить два села в Черниговской области и Одессу, после чего направится в Молдавию. Геринг-Эккардт призвала ЕС поставить на Украину обещанные боеприпасы, а Германию – крылатые ракеты Taurus. По мнению политика, «речь идет и о безопасности ЕС».

    Ранее немецкий журналист Пауль Ронцхаймер сообщил, что для Украины сейчас складывается сложнейшая ситуация фронте. В пятницу Financial Times сообщала, что на Западе заявляют, что отчаянная ситуация для украинских сил на передовой гораздо хуже, чем они признают, а без военной помощи от партнеров ВСУ будет сложно удерживать даже нынешние позиции.

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    13 февраля 2024, 09:15 • Новости дня
    Российские военные ликвидировали элитного офицера ВСУ

    Рогов: Российские военные ликвидировали элитного офицера ВСУ Литюгу с позывным Хабиб

    Российские военные ликвидировали элитного офицера ВСУ
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные ликвидировали офицера ВСУ Андрея Литюгу с позывным Хабиб, сообщил председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Владимир Рогов.

    В своем Telegram-канале он указал, что в зоне спецоперации уничтожен офицер центра спецопераций ССО «Восток» – майор с позывным Хабиб, уроженец Сум не дожил несколько дней до своей 10-й годовщины участия в боях против Донбасса.

    Известно, что Литюга принимал активное участие в конфликте на Украине с 2022 года. Тогда он командовал группой спецназа ВСУ, которая захватывала город Балаклея. Впоследствии под контроль ВСУ попали и некоторые другие населенные пункты – Купянск и Изюм.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, зачем Киев ради США отправляет на убой элитный спецназ.

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    12 февраля 2024, 16:44 • Новости дня
    Нарышкин рассказал о случаях перехода украинской элиты на сторону России

    СВР: Случаи перехода представителей украинской элиты на сторону России есть

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Опасения Запада о переходе представителей киевской элиты на сторону России оправданы, такие случаи уже есть, говорится в заявлении главы Службы внешней разведки России (СВР) Сергея Нарышкина, распространенном пресс-бюро службы.

    По его словам, в Вашингтоне и Лондоне стали опасаться предательства со стороны представителей киевской элиты, которые могут перейти на сторону будущих победителей, то есть России, и такие опасения вполне оправданы – первые уже пошли, передает ТАСС.

    Глава СВР пояснил, что соответствующие опасения оппонентов Москвы появились при обсуждении темы назначения «спецпосланника» Запада по Украине, а в расчет принимался тот факт, что в условиях, сложностей с проведением мобилизации, все более тяжелого положения на фронте и заминок с получением западной военной помощи украинцы начали сознавать неизбежность достижения Москвой целей СВО.

    Ранее член Сената США от правящей демпартии Крис Мерфи заявил, что, не получив поддержку с американской стороны, Украина может стать частью России.

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    13 февраля 2024, 14:30 • Новости дня
    Ракетная атака ВС России накрыла 1,5 тыс. солдат ВСУ на полигоне в Селидово
    Ракетная атака ВС России накрыла 1,5 тыс. солдат ВСУ на полигоне в Селидово
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военный полигон в Селидово на Донецком направлении подвергся ракетному обстрелу, под который могли попасть более тысячи украинских солдат.

    По данным Telegram-канала «Военный обозреватель», в момент атаки на полигоне могли находиться до 1,5 тыс. военных ВСУ, прибывших на учения, передает «Российская газета».

    По информации «Военной хроники», в это время на объекте проходило построение пехоты ВСУ. Сообщается, что город закрыт на въезд и выезд.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска за неделю нанесли 31 групповой удар по объектам ВПК Украины

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    12 февраля 2024, 18:39 • Новости дня
    Хакеры из Бахрейна взломали военные корабли США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Корабли 5-го флота Соединенных Штатов подверглись атаке хакерской группировки из Бахрейна, сообщило агентство Fars.

    По данным агентства Fars, в воскресенье хакеры из группировки «Шторм» успешно атаковали бортовые системы американских военных кораблей и объявили о том, что им удалось завладеть секретными документами, включающими фотографии и подробные планы базы США в Бахрейне, передает ТАСС.

    Взломщики обнародовали часть похищенных документов и заявили, что более важная информация, попавшая в их распоряжение, будет передана сторонникам «Оси сопротивления». Это объединение включает в себя мусульманские военизированные группировки, такие как «Хезболла», ХАМАС, йеменское мятежное движение «Ансар Аллах», ополчение «Исламское сопротивление Ирака».

    Ранее постпред России при ООН Василий Небензя обвинил США в разжигании конфликта на Ближнем Востоке.

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    12 февраля 2024, 16:59 • Новости дня
    СМИ: Евгению Петросяну вставят титановую пластину

    СМИ: Евгению Петросяну решили вставить титановую пластину для лечения полученной при падении травмы

    СМИ: Евгению Петросяну вставят титановую пластину
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Юморист Евгений Петросян упал во время прогулки в центре Москвы, после госпитализации выяснилось, что комик получил перелом предплечья со смещением, теперь ему необходима операция.

    При этом в больнице выяснилось, что провести Петросяну операцию врачи не смогут в ближайшие пять дней – он принимает определенные лекарства. Операция предстоит Петросяну в конце недели. Ему в руку вставят титановые пластины, после чего некоторое время займет реабилитация, передает StarHit.

    Сам Петросян ситуацию пока не комментировал.

    В мае прошлого года Петросян был выписан из клиники, где он проходил плановое обследование.

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    12 февраля 2024, 21:46 • Новости дня
    Карлсон назвал Байдена президентом «не в своем уме»
    Карлсон назвал Байдена президентом «не в своем уме»
    @ Chris Kleponis/Consolidated News Photos/Global Look Pres

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Джо Байден некомпетентен и находится не в своем уме, заявил американский журналист Такер Карлсон.

    «Я патриот Америки, и мне горестно видеть, что президент не в своем уме», – посетовал Карлсон, выступая на Всемирном правительственном саммите в Дубае, передает ТАСС. Он добавил, что американский лидер некомпетентен, однако никто не может открыто заявить об этом.

    Карлсон также рассказал, что визит в Москву помог ему осознать, что Россия, будучи самой большой страной в мире, еще и «чрезвычайно разнообразна с точки зрения языков, культуры и религии». Такой страной сложно руководить, и неспособный человек не смог бы делать этого, а у Путина получается, «нравится вам это или нет», заявил журналист.

    Ранее американцы в комментариях под интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону сравнили «блистательного» российского лидера и «бессвязного» президента США Джо Байдена.

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