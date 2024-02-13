Если русскую Реконкисту нужно делать заново, с нуля, то получается, что труды московских государей и особенно Алексея Михайловича в 1654 году, а затем подвиги российского воинства под началом Миниха, Румянцева и Суворова были бессмысленны?2 комментария
Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке
Мосбиржа сообщила о приостановке торгов на фондовом рынке
Торги на фондовом рынке Московской биржи приостановлены, следует из сообщения биржи.
«Торги на фондовом рынке приостановлены с 13.58 мск. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно», – передает ТАСС сообщение Мосбиржи.
По данным торгов на 13.58 мск, индекс Мосбиржи находился на отметке в 3 254,83 пункта (+0,19%), индекс РТС рос до 1 122,89 пункта (+0,17%).
Напомним, в последний раз торги на фондовом рынке Мосбиржи приостанавливались 24 февраля 2022 года.