Михалков призвал закрыть «Ельцин-центр»

Режиссер Никита Михалков высказался за закрытие «Ельцин-центра»

Необходимо закрыть «Ельцин-центр» и сделать там музей современной истории, но честный, без мерзости и вранья, заявил режиссер, председатель союза кинематографистов России Никита Михалков.

Михалков на сессии «Бесогон и право» в рамках XI Петербургского международного юридического форума раскритиковал деятельность «Ельцин-центра». Он заявил, что там показывают маленьким детям ужасающий исторический мультфильм об истории нашей страны, где все грязь, мерзость, а спаситель ­– единственный человек, передает РИА «Новости».

При этом режиссер не против того, чтобы в России существовал музей первого президента, но призвал не «делать в перчатках катаракту глаза».

«Не заставляйте меня, как посетителя музея, поверить, что вся история моей страны – «мерзость и дерьмо» и только святые 90-е сделали меня таким счастливым», – подчеркнул Михалков.

Кроме того, режиссер высказался за закрытие «Ельцин-центра». По его словам, создан культурный фонд и пусть они выполнят одну задачу – закрыть «Ельцин – центр», и сделают музей современной истории, но честный.

Ранее издание Ura.ru сообщало, что сенатор Пушков и актриса Шукшина поддержали идею о закрытии Ельцин-центра. «За пять минут я получил более 100 знаков одобрения этого предложения», – отметил сенатор.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков оставил без ответа вопрос прессы о предложении Культурного фронта России закрыть центр.