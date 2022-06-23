Куда российская армия двинется после Донбасса

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23 июня, четверг  |  Последнее обновление — 20:19  |  vz.ru
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Ответ России нанесет ощутимый удар по экономике Литвы

Литва бьет по простым гражданам России Михаил Голенков/РИА Новости
Калининградский регион оказался перед лицом сухопутной блокады из-за действий Литвы. Она остановила транзит простых потребительских товаров из России в Калининград, в том числе автомобилей. Неофициально уже заговорили о перекрытии Литвой поставок газа в российский эксклав. Чем грозит Калининграду полная сухопутная блокада и как может ответить Россия? Подробности...
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Британия решила разрушить европейскую безопасность

Россия стояла у истоков ОБСЕ Алексей Витвицкий/РИА Новости
Британия – хозяйка июльской сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, отказала во въезде российским сенаторам и депутатам. Первое объяснение Лондона звучало абсурдно – МВД королевства слишком занято визами для украинских беженцев. Затем британцы сослались на санкции против нашего парламента, забыв об обязанности давать визы всем участникам сессий ПА ОБСЕ. Как России реагировать на английское хамство? Подробности...
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Полная денацификация Украины невозможна без помощи казаков

В добровольческие отряды принимают казаков с опытом, полученным в горячих точках Гавриил Григоров/ТАСС
В боях с группировкой ВСУ на Луганщине активно проявили себя российские добровольцы из казачьего отряда «Дон» – одного из четырех подразделений, участвующих в спецоперации. На счету казаков, в частности, разгром группы польских наемников. Сколько представителей воинского сословия сейчас находится на фронте, какие задачи перед ними стоят и что для казаков стало главным мотивом для участия в СВО? Подробности...
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Болгары прогнали премьера-русофоба

Премьер Болгарии обвинил в своей отставке посла России VASSIL DONEV/EPA/ТАСС
Премьер-министр Болгарии Кирил Петков возложил ответственность за свою отставку на российского посла. Также виновными оказались три болгарских политика. Почему эксперты называют заявление Петкова «чушью», каким может быть новый состав болгарского правительства и как теперь может измениться политика Софии в отношениях с Москвой? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Америка начала беднеть

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Американцы, богатые и бедные, за время президентства Байдена потеряли 20 триллионов долларов. Одна из причин, по которой Байден не сошел с ума из-за рекордного краха собственного капитала домохозяйств США, заключается в том, что до сих пор основной удар несли самые богатые американцы... Подробности...

Рядом с нами воевавшие дети невоевавших отцов

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Молодые ветераны больше не штучное явление. За 30 лет новейшей истории у нас появились «карабахцы», «абхазы» и «осетины», «таджики», «приднестровцы», «югославы», два поколения «чеченцев», «сирийцы», «ополченцы». Вскоре нас ждет большой контингент «украинцев». Подробности...
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Россия учит мир суверенитету

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Про СССР говорили, что он выиграл войну, но проиграл мир. Сегодня перед нами стоит задача начать выигрывать мир, не дожидаясь окончания военных действий. Время здесь имеет не меньшее значение, чем на линии огня. Подробности...
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«Страшная месть» Украины для Грузии

Блокада Калининграда: что делать

От США отваливается Техас

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Умер солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов

Популярный певец Юрий Шатунов, знаменитый по работе в группе «Ласковый май», скончался на 49-м году жизни. Широкую известность ему принесли хиты «Белые розы», «Лето», «Седая ночь». Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. У Шатунова остались жена и двое детей
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Жара в Европе привела к сильным лесным пожарам

Аномально жаркая погода в Европе вызвала сильнейшие пожары в Испании. В северо-западной части испанского региона Сьерра-де-ла-Кулебра уже уничтожено почти 9 тыс. га леса. Около 200 человек были вынуждены покинуть свои дома. Огонь бушует в центральной части Испании и на севере-востоке в провинции Наварра
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В Мелитополе впервые выдали паспорта России

На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
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Какие территории должна освободить Россия в ходе спецоперации на Украине?
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  • Донбасс и юго-восток страны

  • Донбасс, юго-восток и центральную Украину

  • Всю территорию Украины
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    Куда российская армия двинется после Донбасса

    Российская армия видит перспективу развития наступления на Украине
    		   23 июня 2022, 19:00
    Фото: РИА Новости
    Текст: Евгений Крутиков

    По мере того, как приближается разгром крупнейшей группировки ВСУ в Донбассе, все чаще звучит классический для последних месяцев вопрос: а дальше что? Какими будут дальнейшие действия российской армии и ополченцев Донбасса? Несмотря на непредсказуемость военных действий, некоторые направления ударов на перспективу все-таки можно предугадать.

    Одна из главных загадок текущего дня: по какой причине Киев повторяет «казус Мариуполя» и вместо отвода сил с краматорско-славянского направления, наоборот, накачивает эту группировку новыми частями. Основная версия – внешнеполитическая и только частично военная. Киев считает, что удержание (даже путем больших потерь) текущей линии фронта требуется, чтобы выиграть время для формирования некоей новой армии, полностью вооруженной оружием, поставленным с Запада.

    В результате бои за славянско-краматорскую агломерацию могут затянуться даже на фоне нескольких успешных прорывов на соседних участках фронта (Золотое, Авдеевка). Однако рано или поздно эта группировка будет уничтожена. Вот тут-то и возникает пресловутый вопрос: что дальше? Вариантов может быть несколько.

    Важнейшая цель специальной военной операции на Украине – устранение всех военно-политических угроз для ДНР, ЛНР и граждан России, проживающих на бывшей территории бывшей Украины. Другая такая цель – денацификация. Что это означает в текущих условиях?

    Чтобы Россия могла защитить мирных людей Донбасса и интересы своей безопасности, Украину необходимо лишить всех наступательных вооружений, артиллерии, РСЗО, авиации и флота. Та часть тяжелой техники, которая не будет уничтожена, должна быть поставлена на учет и контроль. В дальнейшем Украина должна быть лишена возможности получать западное вооружение, перевооружаться любым иным способом и содержать наступательные виды оружия.

    Только физическое уничтожение наступательного вооружения можно считать устранением угрозы ДНР и ЛНР, а также тем украинцам, русским и русскоязычным в других регионах этой страны. Следовательно, одного уничтожения группировки ВСУ в Донбассе недостаточно, должны последовать новые наступательные операции.

    И направления этих операций могут определяться уже не чисто военными соображениями, а в большей степени политическими и социальными. Денацификация в широком смысле этого слова может означать не только устранение неонацистских вооруженных формирований и самой этой идеологии. Это и защита того русскоязычного населения и исторических районов Новороссии и Малороссии. Защита русской культуры, русской идентичности на Украине как таковой.

    И это даже при том, что сейчас основными приоритетными целями российских Вооруженных сил остаются узловые населенные пункты, связанные с логистикой, снабжением и тыловым обеспечением. Это побочное явление от стратегии образования котлов, и пока сложно сказать, насколько такие оперативные решения самодостаточны без тактического окружения какой-либо группы противника.

    Но есть мнение, что сейчас с учетом роста важности поставок западной техники и вооружений на Украину, занятие принципиальных для логистики крупных населенных пунктов будет необходимо. Некоторое время назад возникали сообщения о том, что может быть возобновлено продвижение на Чернигов и даже на Киев.

    Если исходить из оптимистичных оценок, то после уничтожения группировки ВСУ в Донбассе боеспособность украинских частей быстро обрушится. С этой точки зрения логичными направлениями дальнейшего наступления ВС РФ становятся Кривой Рог, до которого один танковый переход, а также Днепропетровск и Запорожье. Отдельная история с Харьковом, вокруг которого интенсификация боевых действий неизбежна при любом варианте развития событий. Ну и основное направление – Николаев и далее Одесса.

    Фронт у Николаева остается длительное время стабильным исключительно потому, что ВС РФ не держит сейчас на этом участке значительные силы. Удивительно, что украинское командование в этом районе до сих пор не оставляет идеи контрнаступления на Херсон, что обусловлено скорее всего политическими, а не военными обстоятельствами. Киев полагает, что Херсон на фоне поражения в Донбассе – очень удачный объект для наступления.

    Однако пока что попытки украинских контратак через реку Ингулец приводили ВСУ только к большим потерям. Высвобождение же крупных российских сил из Донбасса как раз и позволит перенести акцент наступления на новые направления.

    Развитие же наступления на нескольких направлениях от Николаева (на Одессу и еще, скажем, на Кривой Рог) зависит от того, какие силы ВС РФ будут выделены на южный и юго-западный участки фронта из высвободившихся в Донбассе. Кроме того, если операция по занятию Николаева займет небольшое время, то гарнизон Одессы просто не успеет прийти в себя.

    Одесское направление важно не только само по себе или по идеологическим и историческим соображениям, но и как создание коридора к Приднестровью. Кроме того, Одесса – хаб для поставок западного вооружения, который требуется закрыть.

    Отдельный вопрос – статус освобожденных территорий, который до сих пор остается не до конца ясным. Возможно, он будет окончательно определен только после достижения максимально допустимых военных целей. То есть включая Одессу, Кривой Рог, Сумы, Харьков и Днепропетровск.

    Таким образом, политическое решение проблемы может затянуться до конца календарного года. Достижение же результата тактических военных операций сейчас можно оценить в диапазоне от двух месяцев (Славянск и группировка в Донбассе) до четырех (Кривой Рог, Николаев, Запорожье и, возможно, Днепропетровск).

    Какой будет военная и политическая реальность на Украине в ближайшие месяцы, во многом непредсказуемо, но некоторые соображения все же можно суммировать. Прежде всего, Киев и некоторая часть его западных симпатизантов делают все возможное для затягивания активных военных действий на земле. Делается это как путем самоубийственного удержания в принципе неудерживаемых позиций, так и путем накачки вооружениями.

    Однако после неизбежного поражения группировки ВСУ в Донбассе вся политическая и общественная ситуация на Украине может быть переформатирована в связи с быстрым развитием событий на других фронтах, особенно на южном и юго-западном. Освобождение Николаева и Одессы в этом смысле приобретает особенное значение.

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