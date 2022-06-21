В Крыму показали документальные фильмы об оккупации СССР нацистской Германией

В Симферопольском музыкальном училище имени Чайковского состоялось открытие фестиваля документального кино «Дорогами памяти и славы», на нем показали короткометражки о нацистской оккупации СССР.

Параллельно с основной программой в Крымской республиканской универсальной научной библиотеке имени Франко прошел дополнительный показ уникальных фильмов, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Все документальные ленты созданы на основе реальных событий, а сценарии разработаны с помощью редких исторических материалов, недавно рассекреченных архивных документов, на основе научных исследований историков и архивистов.

Гостями мероприятия стали председатель госсовета Крыма Владимир Константинов, Герой России Алексей Романов, зампред правительства республики Михаил Назаров, министр внутренней политики, информации и связи региона Владимир Трегуб, заместитель прокурора республики Андрей Кулагин.

«Тема проекта «Без срока давности» актуальна как никогда не только для Крыма, но и в целом для нашей страны. Сегодня мы можем говорить, что она имеет мировое значение. На примере близкой к нам Украины, когда искажение истории, незнание истории привело к абсурдной ситуации. Когда потомки жертв нацизма сейчас проповедуют эту самую идеологию, от которой пострадали их прадеды, деды и многие близкие. Поэтому то, о чем сегодня будет говориться на фестивале, о чем будет транслироваться в фильмах, – это свидетельствует о том, что мы знаем свою историю. Этот фестиваль важен для нас, для крымчан, для России в целом», – заявил Назаров.

Фестиваль начался с открытия выставки «Без срока давности: масштаб нацистских преступлений на территории Крыма», посвященной описанию зверств немецко-румынских оккупантов в Крымской АССР против мирного советского населения в период 1941–1944 гг. В основу выставки вошли архивные документы, статьи газет, экспонаты городских и районных историко-краеведческих музеев.

«Мы просто обязаны вслух говорить и еще раз показывать те преступления, которые творились нацистами, и, к сожалению, продолжают твориться на территории Украины в отношении русскоязычных людей, наших солдат, которые проводят спецоперацию. Поэтому очень важное сегодня мероприятие, всех приглашаю посетить фестиваль, посмотреть выставку и фильмы», – сказал Трегуб.