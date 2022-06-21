Патрушев призвал усилить охрану российских границ

Охрана российских границ должна быть усилена с учетом новых угроз, в том числе из-за вступления Финляндии и Швеции в НАТО, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на проходящем в Калининграде совещании по актуальным вопросам национальной безопасности на Северо-Западе России.

«В связи с формированием новых угроз из-за возможного вступления в НАТО Финляндии и Швеции, свертывания приграничного сотрудничества европейских стран с нашей страной, а также в связи с отсутствием официальной демаркации государственной границы между Россией и Эстонией, требуется принятие дополнительных мер по совершенствованию сил и средств, обеспечивающих защиту и охрану государственной границы», – передает ТАСС его слова.

В связи с этим Патрушев предложил усилить координацию работу по обустройству и техническому оснащению границы, активизировать системы паспортного контроля, больше внедрять цифровые технологии.

Он добавил, что с учетом принятых в ноябре решений, обеспечена скоординированная работа по охране государственной границы, защите экономических и иных национальных интересов страны.

На регулярной основе проводятся операции «Запад», «Нарушитель», «Кордон», «Рубеж», «Розыск», «Нелегал» и другие, совершенствуется пограничная инфраструктура.

Он указал на недостатки в обустройстве государственной границы.

«В настоящее время только 11% пунктов пропуска соответствует нормативным требованиям», – обратил внимание секретарь Совбеза.

Также Патуршев заявил, что страны Запада и США снабжают националистические батальоны на Украине разведывательными данными. Он указал на намеренное обострение Вашингтоном ситуации на Украине, именно поэтому России пришлось начать спецоперацию.

«Опасаясь разгрома украинских националистов, страны коллективного Запада во главе с США организовали поставки вооружения и военной техники, обеспечили приток на Украину военных советников и специалистов, предоставляют националистическим батальонам разведывательные данные. Да еще в оправдание своих действий развернули неслыханную и гнусную информационную войну против России», – обратил внимание секретарь Совбеза.

Ранее Патрушев пообещал скорые ощутимые последствия для Литвы за блокаду Калининграда.