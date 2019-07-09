Суд оправдал мэра Одессы Труханова

Малиновский районный суд оправдал подозреваемых по делу «Краяна» мэра Одессы Геннадия Труханова, его заместителя Павла Вугельмана, а также других чиновников мэрии и бизнесменов.

Дело о покупке здания для «Новой мэрии» слушалось в суде более полугода. При этом суд оглашал приговор четыре дня, пишет «Думская».

По мнению адвокатов обвиняемых, следственные органы допустили грубые нарушения, а показания свидетелей не являлись ценными. Также суд признал недопустимыми ряд собранных прокуратурой доказательств вины подсудимых.

Сам Труханов во время своей получасовой заключительной речи заявил, что здание «Новой мэрии» было необходимо, а прокуроры с этим согласились и изменили обвинительный акт. По мнению мэра, дело против него являлось политическим заказом.

Отмечается, что во время суда появился бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, которому разрешили вернуться на Украину. Его появление вызвало суматоху и крики. Полиция оцепила зал, где в это время зачитывался приговор. Чуть позже Саакашвили выгнали из здания суда и закрыли двери изнутри.

Напомним, в феврале прошлого года национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинение Труханову и еще трем чиновникам горадминистрации Одессы из-за подозрения в нанесении ущерба местному бюджету при продаже горсоветом бывшего здания на территории завода тяжелого краностроения «Краян», а на следующий день мэра Одессы и его заместителя задержали в аэропорту.