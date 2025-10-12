Вступительный взнос в цивилизацию обошелся индейцам в десятки миллионов жизней. Самые умеренные из историков говорят, что из 100 миллионов коренных американцев, проживавших на континенте к моменту его «открытия», век спустя оставалось 40 миллионов.9 комментариев
Тимошенко заявила о скором завершении конфликта на Украине
Экс-премьер Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выразила уверенность в скором завершении боевых действий на Украине.
По словам Тимошенко, она располагает определенной информацией, которая позволяет ей делать подобные выводы. «Я, зная определенную информацию, верю, что завершение войны не за горами», – заявила она в интервью украинскому изданию «Инсайдер». При этом экс-премьер не уточнила, о какой именно информации идет речь, передает ТАСС.
В воскресенье американский лидер Дональд Трамп во время игры в гольф пообещал внучке остановить конфликт на Украине.
Ранее Тимошенко прогнозировала завершение конфликта на Украине по «корейскому сценарию».