Трамп во время игры в гольф пообещал внучке остановить конфликт на Украине

Он выразил надежду, что ему удастся добиться прекращения конфликта между российским президентом Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

«Мы проделали большую работу: я остановил семь войн. Семь! И, надеюсь, мы добьемся того, чтобы Путин и Зеленский перестали убивать всех подряд», – заявил Трамп своей внучке.

На вопрос Кай о том, как проходит его работа в Белом доме, глава государства отметил, что хорошо проводит время, и подчеркнул успехи своей администрации. Трамп также добавил, что во время игры в гольф размышляет не об игре, а о внешней политике, в частности о России и Китае.

В пятницу Трамп выразил благодарность Путину за слова о вкладе американского президента в разрешение длящихся десятилетиями конфликтов.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что на фоне затянувшегося кризиса в отношениях Москвы и Вашингтона заметно, что общение между президентами России и США проходит активнее, чем между дипломатическими ведомствами.