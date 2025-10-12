Вступительный взнос в цивилизацию обошелся индейцам в десятки миллионов жизней. Самые умеренные из историков говорят, что из 100 миллионов коренных американцев, проживавших на континенте к моменту его «открытия», век спустя оставалось 40 миллионов.9 комментариев
Трамп во время игры в гольф пообещал внучке остановить конфликт на Украине
Во время игры в гольф с внучкой Кай президент США Дональд Трамп сделал заявление о ситуации между Россией и Украиной.
Он выразил надежду, что ему удастся добиться прекращения конфликта между российским президентом Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, передает ТАСС.
«Мы проделали большую работу: я остановил семь войн. Семь! И, надеюсь, мы добьемся того, чтобы Путин и Зеленский перестали убивать всех подряд», – заявил Трамп своей внучке.
На вопрос Кай о том, как проходит его работа в Белом доме, глава государства отметил, что хорошо проводит время, и подчеркнул успехи своей администрации. Трамп также добавил, что во время игры в гольф размышляет не об игре, а о внешней политике, в частности о России и Китае.
В пятницу Трамп выразил благодарность Путину за слова о вкладе американского президента в разрешение длящихся десятилетиями конфликтов.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что на фоне затянувшегося кризиса в отношениях Москвы и Вашингтона заметно, что общение между президентами России и США проходит активнее, чем между дипломатическими ведомствами.