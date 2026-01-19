Politico: ЕС при отказе от плана США по Украине упустит стратегическую выгоду

Tекст: Вера Басилая

Европейские власти до сих пор не смогли выработать эффективную стратегию реагирования на крупные геополитические перемены. После начала спецоперации на Украине, Евросоюз сделал ставку на нормативный подход, что лишь усилило его зависимость от США в вопросах безопасности. Это привело к тому, что Европа стала еще более уязвимой перед лицом глобальных игроков, пишет Politico.

В публикации подчеркивается, что президент США Дональд Трамп намерен изменить подход к урегулированию конфликта, чтобы снизить риски сближения Москвы и Пекина и создать условия для перезагрузки отношений с Россией. Эксперты считают, что без компромисса по Украине нормализация между Россией и США невозможна. В случае невозможности мирного соглашения боевые действия продолжатся, что может привести к истощению сторон или эскалации, угрожающей всей Европе.

«Провал компромисса будет означать упущенную возможность для Европы», – говорится в статье. Автор подчеркивает, что соглашение откроет путь для Украины к интеграции в ЕС и позволит европейским странам укрепить собственные оборонные возможности, снизив зависимость от США. По мнению экспертов, именно сейчас Европа может превратиться в самостоятельного игрока в сфере безопасности, если воспользуется предложением Трампа.

Автор подчеркивает, что если Россия сочтет невозможным урегулирование по Украине, боевые действия продолжатся и будут угрожать европейской безопасности. Трамп же, несмотря на трудности, продолжает настаивать на поиске мирного компромисса. В то же время Европа допускает стратегические ошибки, вставляя «отравленные пилюли» в переговорные инициативы и переходя красные линии России, что затрудняет достижение договоренностей.

Последние встречи «коалиции желающих» в Париже показали, что европейские лидеры готовы обсуждать новые форматы гарантий безопасности для Украины, не выходя за красные линии России. Это создает почву для компромисса, который, по мнению аналитиков, позволит Европе выйти на новый уровень стратегической автономии.

