    Российские удобрения войдут в историю с новым рекордом
    Эксперт оценил планы Трампа спросить Украину о целях для ударов «Томагавками»
    Меркель спровоцировала скандал между Польшей и Германией
    Украина создала тайные аккумуляторные парки для экстренного электроснабжения
    На подлете к Москве сбит беспилотник
    В Европе предупредили о риске «фатального ослабления» ЕС из-за Франции
    В Москве оценили планы ЕС ограничить передвижение дипломатов России
    Афганистан пообещал Лаврову не пустить США на авиабазу Баграм
    Алиев поздравил Путина по телефону с днем рождения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Консерватизм и правый экстремизм – не одно и то же

    Весь мир, который мы знаем, построен на консенсусе, что нацизм – предельное зло из всего, что пока было явлено в мировой истории. Люди, которые воевали на стороне нацистов, еще могут быть предметом жалости – если видеть в них жертв обмана или принуждения – но ни в коем случае не прославления.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия предлагает миру разум и справедливость

    В естественном стремлении к тому, чтобы наши представления о справедливости совпадали с мнением большинства, Россия смогла за последние годы объединить весьма внушительный круг мыслящих людей из самых разных стран мира.

    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Меркель придумала объяснение для глупых

    По мнению Меркель, одним из факторов, который привел к началу боевых действий на Украине, стала пандемия. Дескать, из-за этого «с Путиным невозможно было лично обсудить разногласия». Это вызывает ощущение неловкости.

    7 октября 2025, 13:54 • Новости дня

    Песков сообщил о живом диалоге Путина и Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    На фоне затянувшегося кризиса в отношениях Москвы и Вашингтона заметно, что общение между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом проходит активнее, чем между дипломатическими ведомствами, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Диалог между Россией и США на уровне дипломатических ведомств остается в подавленном состоянии, передает ТАСС. Дмитрий Песков отметил, что серьезные шаги для выхода из этого положения пока не предприняты. По его словам, кризис в отношениях усугубляется «большой инерционностью» существующей ситуации.

    Песков подчеркнул, что на уровне глав государств ситуация более живая. Представитель Кремля добавил, что контакты Владимира Путина и Дональда Трампа отличаются от формального дипломатического общения.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал поводом для оптимизма оценку Дональдом Трампом предложения Владимира Путина по ДСНВ.

    Президент России Владимир Путин заявил, что поставки Tomahawk на Украину разрушат начало восстановления отношений России и США.

    7 октября 2025, 10:00 • Новости дня
    Путин в свой день рождения решил провести совещание с Совбезом России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин запланировал в собственный день рождения, 7 октября, оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Это не столько для того, чтобы постоянные члены Совбеза могли поздравить президента, сколько [связано] с рабочей повесткой дня», – цитирует Пескова ТАСС.

    Также у главы государства есть множество международных телефонных переговоров в связи с поздравлениями с днем рождения.

    Кроме того, у президента есть личные планы на этот день, добавил представитель Кремля.

    Путин родился 7 октября 1952 года. Обычно глава государства проводит дни рождения за работой.

    Напомним, Путина с днем рождения поздравили президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидер КНДР Ким Чен Ын.

    7 октября 2025, 09:27 • Новости дня
    @ Graeme Sloan/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что его решение по передаче крылатых ракет Tomahawk на Украину почти готово, но он хочет понять, как их Киев хочет использовать.

    Дональд Трамп практически определился с решением по поставкам крылатых ракет Tomahawk на Украину, передает РИА «Новости».

    «Да, я уже принял решение, в общем-то... Я хочу узнать, что они с ними сделают, куда их отправят», – заявил Трамп журналистам в Белом доме в ответ на вопрос о вероятности передачи ракет.

    Он подчеркнул, что хочет понять, как Киев планирует использовать эти вооружения.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что не поддерживает наращивание военного противостояния на Украине.

    Президент России Владимир Путин заявил, что поставки Tomahawk Киеву разрушат отношения России и США. Президент России также отметил, что передача ракет Tomahawk Киеву не повлияет на ситуацию на фронте.

    6 октября 2025, 10:20 • Видео
    Рыночек порешал. Как глобальный рынок вызвал крепостное право в России

    Часто можно встретить рассуждения, что крепостное право – явление чисто российское и полная противоположность европейскому стремлению к свободе и прогрессу. Однако существование крепостного права в России не сводится к подобного рода штампам. За решением о закрепощении крестьян стояла сложная логика и веские мотивы. Не говоря уж о том, что Россия с крепостничеством вовсе не была единственной в Восточной Европе.

    7 октября 2025, 02:21 • Новости дня
    Ким Чен Ын поздравил Путина, пообещав вечную дружбу с Россией

    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В послании по случаю дня рождения Владимира Путина лидер КНДР подчеркнул важность союзнических отношений между Россией и КНДР.

    Поздравление президенту России Владимира Путина с днем рождения направил лидер КНДР Ким Чен Ын, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). В своем обращении Ким Чен Ын заявил: «Мой самый дорогой товарищ Владимир Путин, шлю Вам самые искренние и теплые поздравления со знаменательным днем рождения».

    Глава КНДР подчеркнул, что благодаря руководству Путина Россия стала могучей державой, возглавляющей создание нового многополярного мира. Он выразил уверенность в том, что дружба между Пхеньяном и Москвой будет вечной, а союзнические отношения будут играть ключевую роль в формировании справедливого миропорядка.

    Ким Чен Ын также выразил уверенность, что КНДР продолжит всестороннюю поддержку российской стороны в деле защиты суверенитета и территориальной целостности, отмечается в сообщении агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал двусторонние отношения между Россией и КНДР интенсивными. Лидер КНДР Ким Чен Ын отметил необходимость непрерывного повышения боеспособности флота страны. Президент США Дональд Трамп может посетить корейскую демилитаризованную зону для встречи с Ким Чен Ыном.

    7 октября 2025, 12:56 • Новости дня
    Эксперт оценил планы Трампа спросить Украину о целях для ударов «Томагавками»

    @ Petty Officer 1st Class Justin Wolpert/U.S. Navy/dvidshub.net

    Tекст: Анастасия Куликова

    Заявление Дональда Трампа о намерении спросить у Киева, куда «направят Tomahawk», – фигура речи. Запускать ракеты будут сами американцы и, возможно, британцы. Вашингтон же пытается переложить ответственность на Киев, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Так он прокомментировал слова президента США о том, что тот «почти принял решение» о передаче Tomahawk Украине.

    «Слова Дональда Трампа о том, что он «почти принял решение» о поставке на Украину ракет Tomahawk, – с одной стороны, попытка дипломатически надавить на Москву. С другой стороны, эта риторика связана с натиском Запада, который добивается того, чтобы президент США максимально использовал американские арсеналы. Их цель состоит в том, чтобы обеспечить Киеву если не победу над Россией, то хотя бы возможность выхода на «почетную» ничью», – считает военный эксперт Алексей Анпилогов.

    Собеседник напомнил, что именно западные страны постоянно поднимали градус эскалации: они сначала передавали стрелковое оружие, потом в ход пошли танки, бронетранспортеры, самолеты, а затем оперативно-тактические крылатые ракеты. При этом европейские политики в дальнейшем снимали с себя ответственность, заявляя, что это, например, украинские, а не немецкие Leopard.

    Ту же фигуру речи использует Трамп, когда говорит, что он спросит у Киева, куда «направят Tomahawk», подчеркнул эксперт. «Важно понимать, что запуск ракет предполагает, например, загрузку трехмерной карты местности, которая производится прямо перед миссией. Эти карты представляют серьезную военную тайну. Их не станут передавать украинской стороне», – пояснил Анпилогов.

    Следовательно, делать это будут иностранные специалисты – сами американцы и, возможно, британцы. «Tomahawk, вероятно, используют, в том числе для вскрытия нашей системы ПВО и ПРО, для проверки ее на прочность. Но повторю, Вашингтон попытается всячески переложить ответственность на Киев, стараясь вывести американскую сторону и западных союзников из-под обвинений в ракетно-ядерной эскалации», – рассуждает аналитик.

    «Я думаю, что Штаты постараются всячески ограничить список целей. Попытка Киева его расширять будет сталкиваться с заявлениями Трампа о том, что «ответы Украины неудовлетворительные, и, как следствие, вопрос по Tomahawk отложен в дальний ящик», – считает эксперт. Он напомнил, что администрация Джо Байдена устраивала «качели» вокруг ракет ATACMS: все запуски согласовывались с США, и несколько целей Белый дом вычеркивал.

    «С Tomahawk, вероятно, последует такой же постоянный торг: сначала в вопросе принципиального их использования, а потом в вопросе выбора целей», – добавил спикер. Как бы то ни было, если или когда будут согласованы поставки, это ознаменует выход на следующий этап эскалации, который может приблизить вероятность открытого конфликта между Россией и Штатами». На этом фоне Анпилогов упомянул недавнее заявление Владимира Путина о том, что Москва будет предпринимать ответные меры.

    По его мнению, среди них может быть «передача неких вооружений противникам США, в том числе Ирану или Северной Корее, интенсификация российско-китайского военного сотрудничества, оказание помощи Венесуэле или Кубе».

    Дональд Трамп заявил, что практически принял решение по поводу поставок крылатых ракет Tomahawk Украине. Он не пояснил, в чем именно оно заключается. «Думаю, я хочу знать, что они с ними сделают. Куда они их направят. Думаю, мне придется спросить об этом. Я бы задал определенные вопросы», – сказал президент США.

    При этом глава Белого дома вновь отметил, что не хочет видеть эскалации конфликта. «Эта война не должна была начинаться. Никогда бы не началась. Были приняты такие плохие решения. Никто не смотрится хорошо. Никто», – считает Трамп.

    Ранее Владимир Путин подчеркивал, что поставки Украине Tomahawk разрушат позитивные тенденции в отношениях между Россией и США. Он напомнил, что применять эти ракеты без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно.

    На минувшей неделе газета The Wall Street Journal сообщила, что США предоставят Украине данные разведки, необходимые для ударов вглубь территории России. По информации источников издания, Трамп разрешил разведслужбам и Пентагону помогать Киеву. Целью ударов потенциально должны стать объекты энергетической инфраструктуры.

    Напомним, Трамп выступал против дальнобойных ударов американскими ракетами. Он отмечал, что это приведет к еще большей эскалации конфликта. «Я категорически не согласен с отправкой ракет на сотни миль в Россию. Зачем мы это делаем? Мы просто разжигаем эту войну и делаем ее еще хуже», – говорил политик в декабре 2024 года в интервью журналу Time.

    При этом в июле Трамп интересовался у Зеленского, способна ли Украина ударить по Москве или Санкт-Петербургу. «Безусловно. Можем, если дадите нам оружие», – такой ответ Зеленского передавала газета Financial Times. Он попросил Вашингтон передать боеприпасы Tomahawk, посчитав, что такой шаг станет одним из способов принуждения России сесть за стол переговоров.

    В то же время эксперты отмечают, что передача данных вооружений технически затруднительна: предоставить ВСУ средства запуска боеприпасов крайне сложно. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, для чего Украина и США муссируют эту тему.

    6 октября 2025, 23:58 • Новости дня
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп рассказал журналистам о своей позиции по конфликту на Украине, подчеркнув, что не поддерживает наращивание военного противостояния.

    Президент США Дональд Трамп в понедельник выразил свою позицию по конфликту на Украине, передает РИА «Новости». Комментируя ситуацию, он ответил журналистам в Белом доме: «Я не стремлюсь увидеть эскалацию».

    Трамп подчеркнул, что не заинтересован в дополнительном обострении вооруженного противостояния на Украине. Его заявление прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий в США о дальнейшем участии Вашингтона в конфликте и возможном усилении поддержки киевских властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц объявил о планах использовать замороженные российские активы для поддержки украинских вооруженных сил в разговоре с президентом США Дональдом Трампом.

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что возможность урегулирования конфликта между Россией и Украиной может появиться в ближайшие месяцы, при этом основной проблемой остается контроль над территорией Донецкой Народной Республики.

    Глава экономического совета Белого дома Кевин Хассет заявил о риске сокращения ВВП США на 15 млрд долларов еженедельно в случае остановки правительства.

    6 октября 2025, 21:02 • Новости дня
    Путин обсудил с Нетаньяху план нормализации в Газе

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подробно обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, уделив особое внимание перспективам урегулирования палестинского вопроса и плану по Газе.

    Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщается в Telegram-канале Кремля. В ходе беседы лидеры подробно обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, включая выдвинутый президентом США план по нормализации в секторе Газа. Было отмечено, что Россия неизменно выступает за комплексное урегулирование палестинского вопроса на известной международно-правовой основе.

    Стороны также обменялись мнениями по другим региональным вопросам. Особое внимание было уделено поиску дипломатических решений по иранской ядерной программе и дальнейшей стабилизации обстановки в Сирии.

    В преддверии дня рождения Владимира Путина Биньямин Нетаньяху поздравил российского президента и пожелал ему всего наилучшего. В ответ Путин поздравил премьер-министра Израиля и израильский народ с наступающим праздником Суккот.

    7 октября 2025, 02:57 • Новости дня
    @ IMAGO/MALTON DIBRA/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент резко высказался о Грете Тунберг, усомнившись в ее интересе к вопросам защиты природы и призвав обратиться к врачу.

    Президент США Дональд Трамп назвал шведскую экоактивистку Грету Тунберг проказницей и выразил мнение, что она перестала заниматься вопросами охраны окружающей среды, передает ТАСС.

    Он публично заявил: «Она больше не занимается окружающей средой. Она проказница, у нее проблемы с управлением гневом. Думаю, ей стоит обратиться к врачу».

    Также Трамп охарактеризовал Тунберг как «злую и сумасшедшую» в ответ на вопросы журналистов о депортации активистки из Израиля.

    Ранее в МИД Израиля сообщили о депортации в Грецию и Словакию 171 участника флотилии «Сумуд», среди которых была и Тунберг. В ведомстве уточнили, что права всех участников «пиар-акции» были соблюдены в полном объеме.

    Флотилия «Сумуд» направилась из Туниса к сектору Газа с целью попытки прорыва блокады и доставки гуманитарной помощи. Всего в ее составе было более 40 судов разных стран. Израильские власти расценили действия активистов как провокацию, перехватили суда и задержали более 400 человек, включая Тунберг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп прокомментировал поведение Греты Тунберг после инцидента с захватом судна Израилем. Израильские военные захватили судно коалиции «Флотилия свободы», на котором находились Грета Тунберг и французский депутат Европарламента Рима Хассан. После высадки израильских военных связь с экипажем судна пропала.

    6 октября 2025, 20:46 • Новости дня
    Путин подписал указ о новых мерах против коррупции

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин ввел дополнительные механизмы раскрытия информации о ценных бумагах для противодействия коррупции в стране.

    Путин подписал указ о дополнительных мерах по борьбе с коррупцией, передает ТАСС. Согласно документу, утвержден новый перечень сведений о ценных бумагах, которые держатели реестров владельцев и депозитарии обязаны предоставлять по запросам уполномоченных лиц. Эти меры нацелены на усиление контроля при проведении антикоррупционных проверок.

    В указе подчеркивается, что предоставление таких сведений необходимо для эффективной работы по противодействию коррупции и повышения прозрачности финансовых операций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил, что коррупция есть во всех странах. Основная проблема заключается не в наличии коррупции, а в том, насколько общество готово и способно само с ней бороться.

    7 октября 2025, 07:05 • Новости дня
    L'AntiDiplomatico: Трамп может заставить ЕС купить Tomahawk для Украины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент США Дональд Трамп может одобрить поставки ракет Tomahawk Украине с привлечением финансовых средств Евросоюза, сообщило итальянское издание L'AntiDiplomatico.

    Подобное решение позволит Америке разрешить Украине закупить партию крылатых ракет большой дальности Tomahawk с помощью Евросоюза, передает РИА «Новости» со ссылкой на L'AntiDiplomatico.

    Авторы статьи считают это «неплохим решением» для Соединенных Штатов.

    Издание также указывает на потребность Украины в дополнительных системах противоракетной обороны и дополнительном финансировании для создания и закупки собственного вооружения в перспективе.

    Ранее президент России Владимир Путин пояснял, что передача ракет Tomahawk Киеву не повлияет на ситуацию на фронте. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указывал, что поставки крылатых ракет Tomahawk Киеву, если они состоятся, приведут к росту напряженности и ответу Москвы.

    7 октября 2025, 11:16 • Новости дня
    В США назвали инициатора передачи Украине ракет Tomahawk

    Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил о роли Келлога в передаче Tomahawk Киеву

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник президента США Кит Келлог выступил главным инициатором идеи передачи на Украину ракет Tomahawk, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

    Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор сообщил, что именно спецпосланник президента США Кит Келлог выступает главным инициатором передачи Украине американских ракет Tomahawk, передает «Газета.Ru».

    По словам Макгрегора, Келлог предпринимает активные усилия в продвижении этой идеи среди политических элит в США.

    «Он действует в своей вселенной, где остальных нет, но есть ракеты Tomahawk», – заявил Макгрегор.

    Макгрегор также добавил, что Келлог пытается убедить американское руководство в якобы «поражении России» в конфликте на Украине.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что «почти принял решение» по передаче Tomahawk на Украину, но хочет знать, как их будет использовать Киев.

    Трамп отметил, что не поддерживает наращивание военного противостояния на Украине.

    Президент России Владимир Путин заявил, что поставки Украине ракет Tomahawk разрушат позитивные тенденции в отношениях между Россией и США.

    7 октября 2025, 13:04 • Новости дня
    @ Дмитрий Астахов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев лично позвонил президенту России Владимиру Путину, чтобы поздравить его с днем рождения и затронуть вопросы сотрудничества, сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения по телефону, передает РИА «Новости». В ходе разговора Алиев поздравил Путина с праздником, а российский президент выразил благодарность за внимание.

    Стороны обсудили текущее состояние отношений между двумя странами и их перспективы. По итогам разговора президенты обменялись мнениями о развитии сотрудничества между Баку и Москвой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин запланировал совещание с Совбезом России в свой день рождения. Александр Лукашенко поздравил Путина. Ким Чен Ын направил поздравление Путину и пообещал вечную дружбу с Россией.

    7 октября 2025, 13:37 • Новости дня
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин ранее предупреждал о серьезной эскалации в случае передачи Киеву американских ракет Tomahawk и очень конкретно изложил позицию Москвы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Возможная поставка Киеву американских крылатых ракет Tomahawk может стать серьезным витком эскалации на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    Он напомнил, что президент России Владимир Путин уже четко обозначил реакцию Москвы на заседании клуба «Валдай». По словам Пескова, «все было четко сказано» на этой встрече.

    Песков подчеркнул, что речь идет о ракетах, которые могут быть произведены в ядерном исполнении, и такой шаг не изменит положение на фронте для украинских властей. Однако это станет новым витком эскалации.

    «Здесь важно отдавать себе отчет в том, что, если абстрагироваться от разных нюансов, речь идет о ракетах, которые могут быть в ядерном исполнении», – заявил Песков.

    Он также указал, что Кремль считает необходимым дождаться более четких заявлений от президента США Дональда Трампа по вопросу возможных поставок ракет Tomahawk Киеву, передает РИА «Новости».

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что почти принял решение по вопросу поставок крылатых ракет Tomahawk на Украину.

    Президент России Владимир Путин отмечал, что передача Украине Tomahawk может разрушить позитивные тенденции в отношениях между Россией и США. Президент России напоминал, что использовать эти ракеты без участия военных США невозможно.

    Эксперт оценил намерение Трампа выяснить, для каких целей Киев может применить Tomahawk.

    6 октября 2025, 19:20 • Новости дня
    Путин присвоил классные чины ряду высокопоставленных чиновников

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении новых классных чинов федеральным государственным гражданским служащим.

    Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. Документом утверждены новые должностные ранги для сотрудников различных ведомств. Чин второго класса получили заместители руководителя Россотрудничества Кирилл Богомолов и Андрей Емельянов, а также директор департамента МЧС Андрей Почкин. Заместитель руководителя Россотрудничества Игорь Чайка и заместитель директора департамента Министерства обороны Александр Шименков удостоены чина третьего класса.

    Кроме того, классные чины были присвоены ряду представителей управделами президента, Федерального медико-биологического агентства, Министерства обороны и других федеральных ведомств. Указ уже вступил в силу.

    Ранее Путин повысил с 1 октября оклады чиновников и дипломатов на 7,6%.

    6 октября 2025, 15:46 • Новости дня
    Путин утвердил Кочукова и Шмидко на постах заместителей директора ФСИН

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин назначил генерал-майора Андрея Кочукова и генерал-майора Андрея Шмидко заместителями директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

    Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. В документе отмечается: «Назначить генерал-майора внутренней службы Кочукова Андрея Леонидовича – заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний, освободив его от занимаемой должности; генерал-майора внутренней службы Шмидко Андрея Владимировича, заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний, освободив его от занимаемой должности».

    Указ вступает в силу с момента подписания президентом и предусматривает освобождение обоих генералов от их прежних должностей для назначения на новые посты в руководстве ФСИН.

    В конце сентября Путин назначил губернатора Тверской области Игоря Руденю полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе, его полномочия губернатора досрочно прекращены.

    7 октября 2025, 04:20 • Новости дня
    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп распорядился прекратить все дипломатические контакты с Венесуэлой на фоне роста напряженности между странами.

    Решение президента США Дональда Трампа отказаться от дипломатического урегулирования в отношении Венесуэлы подтвердило издание The New York Times. Согласно публикации, специальный посланник США Ричард Гренелл несколько месяцев вел переговоры с властями Венесуэлы, включая Николаса Мадуро. На прошлой неделе Трамп распорядился прекратить все эти контакты.

    Глава Госдепартамента Марко Рубио, по данным издания, пришел к выводу, что переговоры не дали результата и лишь вызывали путаницу. Подчеркивается, что Вашингтон обвиняет Венесуэлу в недостаточной борьбе с наркоторговлей, а ВМС США уже уничтожили не менее четырех скоростных лодок в Карибском море, которые связывали с наркокартелями.

    The New York Times отмечает, что после прекращения дипломатических попыток может усилиться конфронтация между странами. Администрация Трампа, по сведениям газеты, разработала планы по ведению боевых действий, включая операции по свержению правительства Мадуро. В ближайшие недели США могут начать наносить удары по объектам наркокартелей на территории Венесуэлы, утверждают американские СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Венесуэлы сообщили о попытке подрыва здания посольства США в Каракасе, которую планировали местные ультраправые группировки. Президент США Дональд Трамп не исключил проведения наземных военных операций против венесуэльских наркокартелей. Вооруженные силы США уничтожили катер, перевозивший наркотики, в международных водах у побережья Венесуэлы по личному приказу президента Трампа.

    Российские удобрения войдут в историю с новым рекордом

    Россию ждет новый исторический рекорд в 2025 году по производству и экспорту минеральных удобрений. Отрасль ставит рекорды уже второй год подряд. Это не сиюминутные успехи, а логичный результат работы за последние несколько десятилетий. Россия помогает аграриям с урожаями буквально по всему миру. В чем секрет популярности российских удобрений за границей? Подробности

    Путин обозначил принципы полицентричного мира

    В ходе пленарной сессии ежегодного заседания Валдайского клуба президент России Владимир Путин изложил свое видение мировых процессов и назвал главные причины нынешних конфликтов, в том числе на Украине. По его словам, прежний моноцентричный мир держался на силе и упрощенных схемах – «против лома нет приема». Новый же мир сложен как квантовая механика, где важно искусство договариваться. И в этих условиях в изменениях нуждается и ООН. Подробности

    Украинскую ПВО побеждают российские военные программисты

    На Западе обнаружили резкое падение эффективности систем ПВО Украины, особенно дальнобойных ЗРК типа «Пэтриот». Среди причин происходящего есть ряд очевидных – например, регулярное уничтожение «Пэтриотов» российскими Вооруженными силами. Однако перед нами в том числе свидетельство применения Россией новых модификаций дальнобойных ракет. О чем идет речь? Подробности

    Провал цветной революции в Грузии обнажил слабость ЕС

    План проевропейских сил в Грузии устроить государственный переворот после муниципальных выборов провалился. Речь идет о пятой за последние четыре года неудачной попытке организовать «майдан». Почему прежние тактики цветных революций не срабатывают и что это говорит о влиянии Брюсселя? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Рыночек порешал. Как глобальный рынок вызвал крепостное право в России

      Часто можно встретить рассуждения, что крепостное право – явление чисто российское и полная противоположность европейскому стремлению к свободе и прогрессу. Однако существование крепостного права в России не сводится к подобного рода штампам. За решением о закрепощении крестьян стояла сложная логика и веские мотивы. Не говоря уж о том, что Россия с крепостничеством вовсе не была единственной в Восточной Европе.

    • Как Тайвань помогает России

      Тайвань стал крупнейшим мировым покупателем российской нафты и отверг требование Вашингтона о переносе половины производства полупроводников в США. Это может привести к тому, что президент США Дональд Трамп выполнит требование председателя КНР Си Цзиньпина насчет судьбы мятежного острова.

    • Чехи испортят Евросоюзу жизнь

      В Чехии завершаются выборы в парламент – и их итоги должны стать крайне неприятной новостью для Владимира Зеленского, Урсулы фон дер Ляйен и других русофобов Европы.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

