  • Новость часаРоссийские войска освободили Отрадное в Харьковской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия подвела черту под «газовой независимостью» Украины
    Европейские СМИ: Отставка Лекорню ввергает Макрона в хаос
    Меркель назвала Польшу и Прибалтику виновниками СВО
    Медведев предложил Европе «испытать опасность войны» на «своей шкуре»
    ФСБ задержала планировавших теракты в синагогах уроженцев Центральной Азии
    Премьер Франции Лекорню подал в отставку
    Спикер парламента Грузии призвал ЕС извиниться
    Писториус: Россия дронами провоцирует страх внутри Германии
    Песков увидел повод для оптимизма в оценке Трампом предложения Путина по ДСНВ
    Мнения
    Михаил Котов Михаил Котов Зачем американцы хотят взорвать астероид

    НАСА предлагает взорвать астероид 2024 YR4. Причем сразу ядерной бомбой. Времени думать нет, надо взрывать, спасать Луну, Луна такого не переживет. Пресса уже начала называть астероид не иначе как «убийца городов». На самом деле все не совсем так.

    5 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Европа хочет воевать с Россией на российские деньги

    Дискуссия о «репарационном кредите» обнаруживает кризис европейского проекта как такового. Если в ближайшие недели соблазн победит, Европа получит краткосрочный ресурс и долгосрочную трещину в фундаменте.

    3 комментария
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Как началась война, я несвятых святых вижу каждый день

    Дачники-садоводы всё лето и осень тащат в пункт сбора гуманитарной помощи фронту дары со своих огородов, которые в руках волонтерок-кулинарок превращаются в сухие супы для бойцов, в любимую бойцами домашнюю консервацию. Виолончелистку Онегу мы уже третий год называем «наш мини-заводик».

    4 комментария
    6 октября 2025, 12:29 • Новости дня

    Песков увидел повод для оптимизма в оценке Трампом предложения Путина по ДСНВ

    Песков: Оценка Трампом предложения по ДСНВ может означать поддержку инициативы

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Слова президента США Дональда Трампа по предложению президента России Владимира Путина о ДСНВ дают для основания оптимизма к тому, что Америка поддержит инициативу, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Это уже дает основание для оптимизма в том плане, что Соединенные Штаты поддержат эту инициативу президента Путина», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Ранее президент США заявил, что российское предложение по ДСНВ – хорошая идея. Напомним, президент России Владимир Путин сообщал о готовности Москвы придерживаться Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений еще один год после его истечения, если США согласятся на аналогичный шаг.

    5 октября 2025, 12:00 • Новости дня
    Путин: Поставки Tomahawk Украине разрушат отношения России и США
    Путин: Поставки Tomahawk Украине разрушат отношения России и США
    @ kremlin.ru

    Tекст: Дарья Григоренко

    Поставки Украине ракет Tomahawk разрушат позитивные тенденции в отношениях между Россией и США, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту канала «Россия 1» Павлу Зарубину.

    «Были вопросы, связанные, скажем, с обсуждением проблем с поставками новых систем оружия, в том числе дальнобойных систем, высокой точности. «Томагавки» и так далее. Я уже сказал, что это приведет к разрушению наших отношений, во всяком случае наметившихся позитивных тенденций в этих отношениях», – отметил российский лидер, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что передача ракет Tomahawk Киеву не повлияет на ситуацию на фронте. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что поставки крылатых ракет Tomahawk Киеву, если они состоятся, приведут к росту напряженности и ответу Москвы.

    Также ранее сообщалось, что администрация Трампа столкнулась с трудностями при рассмотрении запроса Киева на поставку дальнобойных ракет Tomahawk («Томагавк»), часть из которых предназначена ВМС США.

    Комментарии (36)
    3 октября 2025, 14:50 • Новости дня
    Минченко: Путин ужесточил позицию в отношении к Западу
    Минченко: Путин ужесточил позицию в отношении к Западу
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Тональность высказываний Владимира Путина про Запад оказалось достаточно жесткой. При этом о Дональде Трампе президент России упоминал подчеркнуто доброжелательно, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Так он прокомментировал выступление российского лидера на «Валдае».

    «Выступления Владимира Путина на «Валдае» стали традицией. В них можно проследить набор стержневых сюжетов, в том числе об искренних намерениях Москвы интегрироваться в большую семью Запада, об обмане России, о последствиях недальновидной политики, а также о становлении многополярного мира», – отметил Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    «Впрочем, в этот раз президент занял более жесткую позицию по отношению к Западу», – добавил собеседник, напомнив слова главы государства о том, что на любую эскалацию мы будем отвечать – «например, на испытания ядерного оружия, если их проведут оппоненты». «При этом Путин подчеркнуто доброжелательно высказывался о Дональде Трампе, при котором, как сказал российский лидер, конфликт на Украине не начался бы», – заметил Минченко.

    Напомним, Владимир Путин на пленарной сессии XXII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» зачитал стихотворение Александра Пушкина «Бородинская годовщина». Президент рассказал, что дома у него всегда под рукой томик данного поэта, к которому он часто обращается.

    По словам главы государства, накануне форума он наткнулся на строки о Бородинской битве, которые показались ему удивительно современными. Путин подчеркнул, что стихотворение произвело на него «очень серьезное впечатление», будто оно было написано «вчера».

    В ходе пленарной сессии российский лидер высказал свое мнение «по поводу того, что происходит в мире, какова здесь роль нашей страны и как мы видим перспективы развития». Глава государства назвал шесть принципов нового полицентричного мира, среди которых более открытое «творческое пространство внешнеполитического поведения», динамичность пространства многополярности, неотделимость друг от друга возможностей и опасностей многополярного мира.

    Путин отметил, что Россия, стремясь ликвидировать основания для блоковой конфронтации и создать общее пространство безопасности, «дважды заявляла о своей готовности вступить в НАТО» – сначала 1954 году, «а второй раз – в ходе визита президента США Клинтона в Москву» в 2000 году. Однако «наши западные коллеги оказались не готовы освободиться от плена геополитических и исторических стереотипов», добавил президент.

    Он напомнил об усилиях оппонентов «вышибить Россию из мировой системы, загнать нас в политическую, культурную, информационную изоляцию и экономическую автаркию». Как оказалось, мировая система, «откуда нас хотели изгнать, выдавить, Россию попросту не отпускает», «потому что Россия необходима ей как очень весомая часть всеобщего равновесия», подчеркнул российский лидер.

    Вместе с тем Европа продолжает следовать «блоковым замашкам» и раздувает из Москвы образ врага. По словам Путина, верить в то, что Россия собирается нападать на НАТО, могут «либо очень некомпетентные» или «просто непорядочные, потому что они сами в это не верят, а своих граждан в этом пытаются убедить». «Честно говоря, так и хочется сказать: уймитесь, спите спокойно, займитесь, наконец, своими проблемами», – обратился глава государства.

    Путин также коснулся вопроса украинского кризиса. По его словам, для ряда стран ситуация на Украине – «это карта в другой, гораздо более масштабной игре». «Это только повод и способ решить свои геополитические задачи, расширить зону контроля – да и немножко заработать на войне», – пояснил президент.

    Он сказал, что согласен с президентом США Дональдом Трампом, который говорил, что если бы он был у власти, этого можно было бы избежать. По его словам, нынешняя американская администрация прямо заявляет свои интересы, «но зато без всякого лишнего лицемерия». «Но тогда, извините, и Россия оставляет за собой право руководствоваться нашими национальными интересами, одним из которых, кстати, является и восстановление полноформатных отношений с США», – заключил Путин.

    Комментарии (7)
    6 октября 2025, 10:20 • Видео
    Рыночек порешал. Как глобальный рынок вызвал крепостное право в России

    Часто можно встретить рассуждения, что крепостное право – явление чисто российское и полная противоположность европейскому стремлению к свободе и прогрессу. Однако существование крепостного права в России не сводится к подобного рода штампам. За решением о закрепощении крестьян стояла сложная логика и веские мотивы. Не говоря уж о том, что Россия с крепостничеством вовсе не была единственной в Восточной Европе.

    Комментарии (0)
    5 октября 2025, 18:46 • Новости дня
    Трамп отреагировал на предложение Путина по ДСНВ

    Трамп назвал «хорошей идеей» предложение Путина по ДСНВ

    Трамп отреагировал на предложение Путина по ДСНВ
    @ Benjamin Applebaum/Dod/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп оценил инициативу Москвы по ядерному соглашению, назвав это предложение потенциально позитивным шагом на фоне напряженности.

    Президент США Дональд Трамп прокомментировал предложение президента России Владимира Путина о продлении действия договора по ядерному оружию, передает РИА «Новости». В ответ на вопрос журналистов, американский лидер отметил: «Звучит как хорошая идея для меня».

    По словам Трампа, обсуждение вопроса о продлении соглашения по ядерным вооружениям остается актуальным для обеих стран. Он не уточнил, какие дальнейшие шаги планируются со стороны американской администрации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о готовности сохранить ограничения по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) после 2026 года. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что тем самым Путин «протягивает руку» США.

    Комментарии (9)
    3 октября 2025, 14:50 • Новости дня
    Представитель ЕК отказалась отвечать журналистам на вопросы о речи Путина на «Валдае»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представитель Еврокомиссии Паула Пинью не смогла ответить на вопросы журналистов о речи президента России Владимира Путина на дискуссионном клубе «Валдай».

    «Мы не следим за выступлениями президента Путина», – сказала Пинью на брифинге, когда ее спросили о саркастических заявлениях российского лидера об НЛО над Европой, передает ТАСС.

    На уточняющий вопрос журналистов о том, почему ЕК, которая называет себя «геополитической структурой», не отслеживает ключевые выступления на геополитические темы, представитель ЕК заявила: «Мы более не комментируем это».

    В то же время Пинью прокомментировала сообщение Минобороны Бельгии о том, что 2 октября над авиабазой на границе с Германией были замечены 15 неопознанных дронов. Она отметила, что этот инцидент, по ее мнению, подтверждает необходимость реализации европейского проекта «стены дронов».

    Ранее Путин на пленарной сессии клуба «Валдай» в шутку пообещал больше «не отправлять дроны во Францию и Данию» и отметил, что у России нет беспилотников, способных долететь до Лиссабона.

    Комментарии (8)
    3 октября 2025, 16:44 • Новости дня
    Путин: Сила России в ее самобытной и суверенной системе образования
    Путин: Сила России в ее самобытной и суверенной системе образования
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин во время церемонии награждения наставников участников СВО заявил, что российское образование – одна из главных опор страны. По его словам, сила России кроется в ее уникальной, суверенной системе воспитания, благодаря которой формировались поколения защитников Отечества.

    Во время церемонии награждения наставников бойцов СВО он заявил: «Сила России в ее самобытной, суверенной системе образования», передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что даже противники России в разные периоды истории отмечали этот аспект, в том числе во времена Великой Отечественной войны. «Противник наш тогда тоже об этом вспоминал – с сожалением – и говорил, что Победа была добыта нашими учителями, ну, можно сказать, и духовным воспитанием», – добавил глава государства. «В школе ковалась Победа», – заключил президент.

    Ранее Путин заявил, что Герои России успешны не только на поле боя, но и способны справляться с задачами на гражданском поприще.

    Напомним, в пятницу Путин вручил государственные награды учителям участников специальной военной операции. В ходе встречи с педагогами он напомнил о роли семьи в воспитании Героев России и отметил мужество героев спецоперации и их наставников.

    Комментарии (10)
    5 октября 2025, 06:29 • Новости дня
    Трамп распорядился отправить нацгвардию в Чикаго

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп велел перебросить 300 бойцов национальной гвардии в Чикаго для обеспечения безопасности, сообщил Белый дом.

    Нацгвардейцы должны обеспечить «защиту федеральных служащих и активов», передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что может направить силы нацгвардии в Чикаго. В пригороде Чикаго, Бродвью, сотрудники правоохранительных органов США подверглись нападению во время рейда против нелегальных мигрантов. Помощник министра внутренней безопасности США Триша Маклафлин отметила, что местная полиция не предоставила помощь федеральным агентам.

    Комментарии (3)
    5 октября 2025, 15:00 • Новости дня
    Путин вспомнил цитаты из фильма «Калина красная»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Перед выступлением на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин и модератор встречи Федор Лукьянов разыграли за кулисами шутливый диалог с цитатами из фильма Василия Шукшина «Калина красная».

    Беседу показали в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Путин, обращаясь к Лукьянову, поинтересовался: «Народ собран?». Модератор ответил в шуточной форме: «К разврату готов, как говорится», вспомнив реплику одного из персонажей кинофильма, передает РИА «Новости».

    Президент поддержал дух юмора и отметил: «Дальше не буду продолжать. Хотя помнишь, как там: "Чего ж таких некрасивых-то набрал?"».

    Ранее Путин после выступления на заседании клуба «Валдай» поделился воспоминаниями о школьном преподавателе литературы и обсуждении зарубежной классики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России поздравил российских педагогов с Днем учителя. Глава государства также наградил учителей, которые участвовали в спецоперации на Украине.

    Комментарии (0)
    3 октября 2025, 16:52 • Новости дня
    Путин поздравил педагогов России с наступающим Днем учителя
    Путин поздравил педагогов России с наступающим Днем учителя
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поздравил учителей с предстоящим профессиональным праздником, отметив роль педагогов в сохранении уникальности и суверенитета страны.

    В обращении он подчеркнул, что именно педагоги, искренне преданные своему делу, на протяжении всех исторических эпох вели Россию вперед и служили нравственным ориентиром для поколений.

    В поздравлении президент отметил, что учителя воспитывали достойных учеников, которые впоследствии достигали значимых побед в различных сферах, включая науку, спорт и искусство.

    «Вы и ваши коллеги продолжаете великие традиции отечественной педагогики. Без всякого преувеличения сохраняете цивилизационную уникальность нашей страны, ее суверенитет, прочные позиции в сложном, быстро меняющемся мире», – заявил Путин, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Напомним, в пятницу Путин вручил государственные награды учителям участников специальной военной операции. В ходе встречи с педагогами он напомнил о роли семьи в воспитании Героев России и отметил мужество героев спецоперации и их наставников.

    Комментарии (0)
    3 октября 2025, 16:04 • Новости дня
    Путин наградил учителей участников СВО
    Путин наградил учителей участников СВО
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин вручил государственные награды учителям участников специальной военной операции.

    Учителю Ильинской средней школы Тюменской области Олегу Плесовских глава государства лично передал медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, передает ТАСС.

    Знаком отличия «За наставничество» отмечены Светлана Степанова из Пензенской области и ветеран организации ветеранов войны, труда и правоохранительных органов по Омской области Татьяна Тимкина. Также были вручены почетные звания работникам сферы физической культуры и образования.

    Директор спортивной школы «Бастион» из Владивостока Вячеслав Иванов получил звание «Заслуженный работник физической культуры РФ». Светлана Магера из Псковской области и Зоя Никитина из Ленинградской области удостоены звания «Заслуженный учитель России».

    Ранее Кремль анонсировал встречу Путина с учителями бойцов СВО в «Сириусе».

    Комментарии (0)
    4 октября 2025, 17:09 • Новости дня
    В ООН пропала часть архива по ядерному диалогу с СССР

    Эксперт Рауф: Часть протоколов о переговорах СССР и США по ДНЯО исчезла в ООН

    Tекст: Вера Басилая

    В результате многочисленных реконструкций в Дворце наций в Женеве оказалась утрачена часть архивных протоколов по ядерному диалогу СССР и США 1960-х годов, связанных с обсуждением практики Nuclear Sharing для НАТО, заявил экс-куратор политики безопасности МАГАТЭ Тарик Рауф.

    Бывший управляющий директор SIPRI и экс-куратор политики безопасности МАГАТЭ Тарик Рауф рассказал об утрате части архивных документов ООН по ядерному диалогу между СССР и США. Он отметил: «Будучи в офисе ООН в Женеве, я пытался ознакомиться с протоколами тех переговоров, однако из-за множества реконструкций Дворца наций они были утрачены», пишет РБК.

    Эксперт уточнил, что исчезнувшие документы связаны с согласованием практики Nuclear Sharing, которая позволяет странам НАТО размещать и хранить американское оружие в Европе. По словам Рауфа, в ходе переговоров СССР и США согласовали положения, не запрещающие НАТО совместно использовать ядерное оружие.

    Точная информация о ходе и завершении этих обсуждений отсутствует из-за пропажи протоколов, а среди экспертов существует несколько версий относительно деталей диалога. Рауф отметил, что критика концепции Nuclear Sharing усилилась в последние десятилетия, когда к ДНЯО присоединилось больше стран, выступающих против совместного хранения ядерного оружия странами НАТО.

    Документ был разработан комитетом по разоружению ООН и одобрен 12 июня 1968 года Генассамблеей. Подписание договора началось 1 июля 1968 года в Лондоне, Москве и Вашингтоне, где депозитариями выступили Британия, СССР и США.

    Соглашение предусматривало не допускать расширения списка государств с ядерным оружием и ограничить возможность возникновения вооруженного конфликта с его применением. Договор вступил в силу 5 марта 1970 года после передачи на хранение ратификационных грамот 40 государствами.

    На сегодняшний день участниками договора являются 191 страна, что делает его одним из самых массовых соглашений в области международной безопасности.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Россия остается участницей Договора о нераспространении ядерного оружия и последовательно следует его букве и духу.

    Комментарии (0)
    4 октября 2025, 02:37 • Новости дня
    Посольство России в США организовало показ фильма ко Дню учителя

    В российском посольстве Вашингтоне прошел показ фильма «Доживем до понедельника»

    Tекст: Денис Тельманов

    В киноклубе российского посольства в Вашингтоне прошел вечер, посвященный Дню учителя, где собравшиеся посмотрели советский фильм и обсудили значение профессии педагога.

    Показ фильма «Доживем до понедельника» был организован в киноклубе российского посольства в США в преддверии Дня учителя, сообщает ТАСС. Мероприятие посетили российские соотечественники, дипломаты стран СНГ, представители американского академического сообщества, журналисты и преподаватели школы при посольстве.

    Посол России в США Александр Дарчиев в приветственной речи отметил, что труд учителя «тяжелый, нелегкий и не всегда благодарный», особенно сейчас, когда образование во многом воспринимается как услуга, а воспитание заменено подготовкой «квалифицированных потребителей».

    Дарчиев подчеркнул ценность советских фильмов, отражающих истинное предназначение педагогов. Он выразил надежду, что гости разделят впечатления от классики, не достижимой современным кино, и напомнил фразу из фильма: «Счастье – это когда тебя понимают».

    На вечере также работали две фотовыставки: «Мариуполь 2022-25» и «Сказочный код русской души».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские дипломаты работают с властями Невады и семьей погибшего на фестивале Burning Man Вадима Круглова, ожидая официальное заключение о причинах смерти.

    Российское посольство в Вашингтоне запросило у американских властей информацию о судьбе экс-главы криптобиржи Wex Дмитрия Васильева и потребовало допустить к нему сотрудников консульства.

    Комментарии (0)
    3 октября 2025, 13:15 • Новости дня
    Экс-аналитик ЦРУ: Запад не услышит сигнал Путина о дипломатии

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Запад не услышит сигнал Путина о дипломатии

    Tекст: Вера Басилая

    Запад вряд ли обратит внимание на заявление президента России Владимира Путина о готовности к дипломатии, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

    Запад вряд ли обратит внимание на готовность президента России Владимира Путина к дипломатии, о которой он заявил на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», считает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

    Джонсон подчеркнул, что Путин отметил готовность к дипломатическому пути, указал на разницу между США и более воинственной Европой, а также заявил, что Россия предпочла бы диалог, но готова защищаться при необходимости, передает РИА «Новости».

    По мнению бывшего аналитика ЦРУ, обращение Путина также было адресовано партнерам России из стран Глобального Юга. Джонсон отметил, что выступление президента выглядело выверенным, а сам российский лидер продемонстрировал спокойное восприятие текущей ситуации.

    Ранее президент России Владимир Путин призвал тех, кто грозит России, успокоиться и изменить курс.

    Путин  спрогнозировал новый этап развития дипломатии, где важное значение приобретает умение договариваться даже с оппонентами и укрепление международных объединений.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что вВ ходе пленарной сессии клуба «Валдай» президент России обозначил принципы полицентричного мира.

    Комментарии (0)
    3 октября 2025, 23:47 • Новости дня
    Экс-разведчик США заявил о дистанцировании Трампа от Украины

    Фуллер заявил о планах Трампа оставить конфликт на Украине Европе

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший представитель разведки США считает, что Дональд Трамп отказался вовлекаться в конфликт на Украине и переложил ответственность на европейские страны.

    Как передает ТАСС, бывший вице-председатель Национального совета США по разведке Грэм Фуллер отметил, что Трамп фактически устранился от участия в конфликте на Украине. Он подчеркнул, что нынешний президент США предоставил европейцам самим решать проблему, заявив: «Это ваша война, ребята, и удачи».

    Фуллер указал, что у европейских чиновников возникло чувство отчаяния из-за такой позиции Соединенных Штатов. Он отметил отсутствие симпатий Трампа к Европе и критически высказался о лидерах стран Евросоюза, назвав их «семью гномами» и усомнившись в их статuse как настоящих лидеров.

    По мнению Фуллера, Европа стала «самой опасной силой в мире» из-за своей склонности провоцировать военные конфликты, особо выделив Британию. Он считает, что Лондон хочет управлять действиями Вашингтона, несмотря на утрату статуса мировой империи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские военные специалисты уже оказывают поддержку Киеву при нанесении ударов вглубь территории России с использованием западных вооружений.

    Президент США Дональд Трамп сохраняет негативное отношение к финансированию помощи Украине из средств американских налогоплательщиков и отдает предпочтение поставкам через союзников по НАТО.

    Дональд Трамп также велел ведомствам США приготовиться к обмену разведданными с Киевом для нанесения ударов по целям вглубь России.

    Комментарии (0)
    3 октября 2025, 17:07 • Новости дня
    Путин назвал «Сириус» городом будущего

    Tекст: Валерия Городецкая

    Образовательный центр «Сириус», созданный на базе олимпийских объектов, до сих пор не имеет аналогов в мире, заявил президент России Владимир Путин.

    «Ключ к успеху «Сириуса» – в его духе, в уникальном содержании учебного процесса, в основе которого учеба, знания, спорт, искусство, подлинное равное партнерство учеников и учителей и наставников, воспитание гармонично развитой личности, свободного и ответственного человека и гражданина», – отметил российский лидер, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что сегодня «Сириус» – это не просто образовательный центр, а настоящий город будущего. Президент напомнил, что у «Сириуса» есть статус федеральной территории, что предоставляет ему особые права и полномочия.

    Ранее Путин осмотрел построенный в «Сириусе» современный концертный центр.

    Комментарии (0)
    3 октября 2025, 16:12 • Новости дня
    Путин напомнил о роли семьи в воспитании Героев России

    Tекст: Валерия Городецкая

    На церемонии награждения учителей и наставников Героев СВО президент России Владимир Путин напомнил о значимости семейного воспитания.

    Глава государства отметил, что именно родители закладывают основы характера и мировоззрения будущих героев, передает ТАСС.

    «Безусловно, важно никогда не забывать, и не забудем, что сами основы характера и мировоззрения наших героев были заложены в семьях их родителями. Низкий им поклон», – заявил Путин, обратившись к присутствующим на мероприятии.

    Напомним, в пятницу Путин вручил государственные награды учителям участников специальной военной операции.

    Комментарии (0)
    Главное
    ОАК передала Минобороны партию Су-34
    Politico: Зеленский активно готовится к переизбранию
    Жители Одессы начали вооружаться против сотрудников украинских ТЦК
    Мерц пригрозил отказом Германии от «Евровидения»
    Лидер правящей партии Японии решила собрать кабмин из соперников
    Politico: Танкеры с российской нефтью загрязняют воды у побережья Европы
    В Госдуму внесли законопроект о бесплатных горячих обедах для учителей

    Европа придумала хитрый и сильный удар по российской нефти

    Французский президент предлагает массово задерживать в море танкеры с российской нефтью, прекрасно понимая, что арестовать их вряд ли получится. Однако смысл в том, чтобы просто задерживать суда теневого флота на пару дней или недель. И это уже способно навредить экспорту российской нефти. Чем это опасно? Подробности

    Перейти в раздел

    Путин обозначил принципы полицентричного мира

    В ходе пленарной сессии ежегодного заседания Валдайского клуба президент России Владимир Путин изложил свое видение мировых процессов и назвал главные причины нынешних конфликтов, в том числе на Украине. По его словам, прежний моноцентричный мир держался на силе и упрощенных схемах – «против лома нет приема». Новый же мир сложен как квантовая механика, где важно искусство договариваться. И в этих условиях в изменениях нуждается и ООН. Подробности

    Перейти в раздел

    Украинскую ПВО побеждают российские военные программисты

    На Западе обнаружили резкое падение эффективности систем ПВО Украины, особенно дальнобойных ЗРК типа «Пэтриот». Среди причин происходящего есть ряд очевидных – например, регулярное уничтожение «Пэтриотов» российскими Вооруженными силами. Однако перед нами в том числе свидетельство применения Россией новых модификаций дальнобойных ракет. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия подвела черту под «газовой независимостью» Украины

    Отказываясь в свое время от российского газа, Украина провозглашала, что вполне способна обеспечить себя голубым топливом самостоятельно. Сегодня наконец выяснилась вся безнадежность этих попыток – и дело не только в ответных ударах России по украинской газовой инфраструктуре. В чем же еще? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Рыночек порешал. Как глобальный рынок вызвал крепостное право в России

      Часто можно встретить рассуждения, что крепостное право – явление чисто российское и полная противоположность европейскому стремлению к свободе и прогрессу. Однако существование крепостного права в России не сводится к подобного рода штампам. За решением о закрепощении крестьян стояла сложная логика и веские мотивы. Не говоря уж о том, что Россия с крепостничеством вовсе не была единственной в Восточной Европе.

    • Как Тайвань помогает России

      Тайвань стал крупнейшим мировым покупателем российской нафты и отверг требование Вашингтона о переносе половины производства полупроводников в США. Это может привести к тому, что президент США Дональд Трамп выполнит требование председателя КНР Си Цзиньпина насчет судьбы мятежного острова.

    • Чехи испортят Евросоюзу жизнь

      В Чехии завершаются выборы в парламент – и их итоги должны стать крайне неприятной новостью для Владимира Зеленского, Урсулы фон дер Ляйен и других русофобов Европы.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации