Источник: Переговоры в Абу-Даби ведутся на английском и русском языках
Делегации России, США и Украины используют русский и английский языки во время консультаций по безопасности в Абу-Даби, сообщил источник.
По словам источника, делегации России, США и Украины на трехсторонних переговорах в Абу-Даби активно используют английский и русский языки, передает ТАСС.
Первый день консультаций по вопросам безопасности стартовал 23 января. На следующий день переговоры продолжились. Российскую делегацию возглавляет начальник Главного управления Генштаба ВС Игорь Костюков, украинскую – секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.
Представители МИД России заявили, что решающим фактором на будущих переговорах по Украине станет их содержание, включая решение территориального вопроса по формуле, принятой на саммите в Анкориджа.
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в переговорную группу России вошли представители руководства Минобороны во главе с начальником Главного управления Генштаба адмиралом Игорем Костюковым.
Вывод украинских войск с территории Донбасса остается ключевым требованием для запуска процесса мирного урегулирования.
В столице ОАЭ участники переговоров по Украине анализируют проекты документов, связанных с урегулированием конфликта и гарантиями безопасности для сторон.
Второй день переговоров по Украине проходит в закрытом режиме без прессы. Дискуссии и обсуждения организованы в одном из дворцов Абу-Даби в различных форматах.