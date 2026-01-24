Источник: Переговоры в Абу-Даби ведутся на английском и русском языках

Tекст: Вера Басилая

По словам источника, делегации России, США и Украины на трехсторонних переговорах в Абу-Даби активно используют английский и русский языки, передает ТАСС.

Первый день консультаций по вопросам безопасности стартовал 23 января. На следующий день переговоры продолжились. Российскую делегацию возглавляет начальник Главного управления Генштаба ВС Игорь Костюков, украинскую – секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

Представители МИД России заявили, что решающим фактором на будущих переговорах по Украине станет их содержание, включая решение территориального вопроса по формуле, принятой на саммите в Анкориджа.

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в переговорную группу России вошли представители руководства Минобороны во главе с начальником Главного управления Генштаба адмиралом Игорем Костюковым.

Вывод украинских войск с территории Донбасса остается ключевым требованием для запуска процесса мирного урегулирования.

В столице ОАЭ участники переговоров по Украине анализируют проекты документов, связанных с урегулированием конфликта и гарантиями безопасности для сторон.

Второй день переговоров по Украине проходит в закрытом режиме без прессы. Дискуссии и обсуждения организованы в одном из дворцов Абу-Даби в различных форматах.