На Украине начали изъятие мотоциклов у населения для нужд ВСУ
Местные власти в Винницкой области Украины инициировали процесс принудительного изъятия мотоциклов у гражданских лиц для передачи украинской армии, сообщила местная администрация в соцсетях.
Администрация Ивановской общины Винницкой области объявила о начале кампании по изъятию мотоциклов у населения для нужд ВСУ. Решение было принято на совещании, где, по сообщению местных властей, «было предложено провести реквизицию (принудительное изъятие транспортных средств в пользу ВСУ)».Как передает ТАСС,
Детали процесса пока прорабатываются территориальными центрами комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и патрульной службой Национальной полиции. Предполагается, что изъятые мотоциклы будут использоваться украинскими военными в зоне боевых действий.
В последнее время военное руководство Украины отмечает дефицит техники, вооружения и личного состава на фронте. Киев продолжает обвинять западных партнеров в задержках и недостаточности поставок вооружения, что усугубляет ситуацию для ВСУ.
Ранее военнослужащие ВСУ изымали у жителей Суджи в Курской области электронные устройства, транспорт и предметы быта. До этого военные Украины отбирали жилье и машины у жителей Херсона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, также боевики ВСУ изымают органы из мертвых животных и занимаются минированием трупов на константиновском направлении.