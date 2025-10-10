Трамп поблагодарил Путина за слова о вкладе в разрешение кризисов

Трамп выразил благодарность Путину за слова о вкладе в разрешение кризисов

Tекст: Дарья Григоренко

В своей публикации в Truth Social Трамп написал: «Спасибо вам, президент Путин!», сопроводив пост фрагментом речи российского лидера, передает ТАСС.

В опубликованном видеофрагменте Путин заявил, что Трамп «реально много делает для того, чтобы разрешить такие сложные, годами, а то и десятилетиями длящиеся кризисы». Российский президент подчеркнул, что действия американского лидера направлены на поиск решения затяжных конфликтов.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что на фоне затянувшегося кризиса в отношениях Москвы и Вашингтона заметно, что общение между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом проходит активнее, чем между дипломатическими ведомствами.