Трамп поблагодарил Путина за слова о вкладе в разрешение кризисов

  • Новость часаУшаков сообщил об уступках России на переговорах в Анкоридже
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Европа с центром в Киеве расползается по швам
    Трамп: Встреча с Си Цзиньпином больше не имеет смысла
    Российская батутистка-чемпионка Лебедева сменила спортивное гражданство
    В Риме закрылось кафе, которое посещали Гоголь и Тургенев
    Путин анонсировал появление у России нового оружия
    Путин назвал ответ России на передачу Tomahawk Киеву
    Путин заявил, что у Москвы и Вашингтона есть понимание мирного решения по Украине
    Путин назвал «понтажом» слова Зеленского об ударах «Томагавками» вглубь России
    Путин прокомментировал неприсуждение Нобелевской премии мира Трампу
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Пусть курьеры ездят по законам шариата – только не в России

    На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».

    29 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Почему мы выбираем жизнь на 12 квадратных метрах

    Кто-то уверен, что во всем виноваты жадные девелоперы-капиталисты, которые хотят содрать три шкуры с того парня и со всех нас. А значит, загоняют нас все в меньшую и меньшую столичную жилплощадь. Но причины всего этого кроются, как всегда, глубже.

    18 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов На смену западным славистам пришли турецкие русисты

    Книжная ярмарка в турецкой столице проводится уже в 22-й раз. По своим масштабам она явно превосходит наш главный книжный фестиваль «Красная площадь». Турция открыта для нашего культурного влияния, для нашей «мягкой силы», и необходимо пользоваться этим по максимуму.

    3 комментария
    10 октября 2025, 20:40 • Новости дня

    Трамп поблагодарил Путина за слова о вкладе в разрешение кризисов

    Трамп выразил благодарность Путину за слова о вкладе в разрешение кризисов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский лидер Дональд Трамп выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за слова поддержки.

    В своей публикации в Truth Social Трамп написал: «Спасибо вам, президент Путин!», сопроводив пост фрагментом речи российского лидера, передает ТАСС.

    В опубликованном видеофрагменте Путин заявил, что Трамп «реально много делает для того, чтобы разрешить такие сложные, годами, а то и десятилетиями длящиеся кризисы». Российский президент подчеркнул, что действия американского лидера направлены на поиск решения затяжных конфликтов.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что на фоне затянувшегося кризиса в отношениях Москвы и Вашингтона заметно, что общение между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом проходит активнее, чем между дипломатическими ведомствами.

    10 октября 2025, 16:28 • Новости дня
    Путин назвал ответ России на передачу Tomahawk Киеву
    Путин назвал ответ России на передачу Tomahawk Киеву
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия усилит свою систему противовоздушной обороны в ответ на обсуждение возможности передачи ракет Tomahawk Киеву, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-подходе после визита в Душанбе.

    Глава государства подчеркнул, что «наш ответ – это усиление системы ПВО Российской Федерации», передает РИА «Новости».

    На ваш взгляд
    Как вы оцениваете заявления Вашингтона о возможной передаче Украине ракет Tomahawk?




    Результаты

    Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что почти принял решение о поставках крылатых ракет Tomahawk на Украину, но хочет понять, как Киев их будет использовать. Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров сообщил, что передача американских ракет «Томагавк» (Tomahawk) Киеву станет стратегической ошибкой для Трампа.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила о тяжелых последствиях для двусторонних отношений в случае передачи США ракет Tomahawk Киеву.

    Путин ранее заявил, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США, потому что запуск ракет невозможен без участия американских военных.

    Комментарии (38)
    10 октября 2025, 16:52 • Новости дня
    Путин анонсировал появление у России нового оружия

    Путин сообщил об успешных испытаниях нового российского оружия

    Путин анонсировал появление у России нового оружия
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил о прогрессе в разработке новых вооружений, отметив успешное прохождение ими этапа испытаний и высокую степень их новизны.

    Россия ведет активные разработки новейших вооружений, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Таджикистан, передает ТАСС.

    По словам Путина, новизна средств ядерного сдерживания России превышает аналогичные показатели у других ядерных держав. «Новизна наших средств ядерного сдерживания выше, чем у любого другого ядерного государства. И мы развиваем все это очень активно», – подчеркнул глава государства.

    Президент сообщил, что ранее анонсированные образцы вооружений проходят испытания, которые идут успешно. Путин также сообщил, что в ближайшее время могут быть обнародованы новые сведения о появлении новых видов оружия в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия продолжает совершенствовать свой арсенал новейшими видами вооружений, помимо уже известного ракетного комплекса «Орешник».

    Страна также располагает современными высокотехнологичными вооружениями, включая новый комплекс «Орешник». Она уверена в надежности своего ядерного щита.

    Комментарии (39)
    10 октября 2025, 18:55 • Видео
    «Нобелевка» толкает Трампа к злодейству

    Мнения России и США в кои-то веки совпали: власти обеих стран раскритиковали присуждение Нобелевской премии мира венесуэльской оппозиционерке Марии Корине Мачадо. Плохо не то, что этим обидели Дональда Трампа. Плохо то, что этим его подталкивают к войне с Венесуэлой.

    Комментарии (0)
    10 октября 2025, 16:36 • Новости дня
    Путин прокомментировал неприсуждение Нобелевской премии мира Трампу

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил, что нынешний глава США Дональд Трамп прилагает реальные усилия для разрешения затяжных международных конфликтов. По словам российского лидера, американский президент «искренне стремится» к мирному урегулированию, в том числе к прекращению конфликта на Украине.

    Президент России Владимир Путин прокомментировал решение не присуждать Нобелевскую премию мира бывшему президенту США Дональду Трампу, передает Telegram-канал Кремля.

    «Достоин или недостоин действующий gрезидент США Нобелевской премии, я не знаю, но он реально много делает для того, чтобы разрешить такие сложные, длящиеся годами, а то и десятилетиями кризисы. По отношению к кризису на Украине он искренне стремится к этому. Самый яркий пример – это ситуация на Ближнем Востоке. Если удастся довести до конца все, к чему Дональд стремился, все, о чем он говорил и что он пытается сделать, – это историческое событие», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Нобелевский комитет не раз вручал премию мира людям, которые ничего не сделали для мира.

    В Осло объявили, что лауреатом Нобелевской премии мира стала политик из Венесуэлы Мария Корина Мачадо за продвижение демократических прав народа Венесуэлы.

    Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун отметил, что Нобелевский комитет продемонстрировал приоритет политики над миром.

    Комментарии (18)
    10 октября 2025, 00:59 • Новости дня
    Трамп заявил о возможной передислокации войск США в Европе
    Трамп заявил о возможной передислокации войск США в Европе
    @ Robyn Haake/Planetpix/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Численность американских войск в Европе останется прежней, однако их размещение может быть изменено, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трампа спросили о том, собираются ли США снизить численность войск в Европе. «Нет, но мы можем их несколько передислоцировать», – приводит ответ Трампа ТАСС.

    Трамп подчеркнул, что в настоящее время в Европе находится значительное количество американских военных. Он добавил: «Мы можем немного переместить их».

    Военный министр США Пит Хегсет уточнил, что требование к европейским союзникам по НАТО увеличить военные расходы до 5% ВВП к 2035 году не означает отказ Америки от поддержки НАТО. По его словам, США могут рассмотреть варианты размещения войск, исходя из интересов страны и союзников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Трамп заявил о возможности сокращения американских войск в Европе. В июле европейские члены НАТО начали готовиться к возможному сокращению американского военного контингента в Европе.

    Комментарии (2)
    10 октября 2025, 10:27 • Новости дня
    Путин и Алиев обнялись на неформальной встрече лидеров стран СНГ
    Путин и Алиев обнялись на неформальной встрече лидеров стран СНГ
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Во время неформальной встречи лидеров стран СНГ президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев дружески обнялись.

    Президент России Владимир Путин и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев обнялись во время неформальной встречи лидеров стран СНГ, передает ТАСС. Этот дружественный жест между главами государств был запечатлен на видеозаписи.

    На кадрах видно, как президенты подходят друг к другу с улыбками, а затем крепко обнимаются. Вокруг них находились лидеры других стран Содружества, передает РИА «Новости».

    Ранее президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели встречу на полях мероприятий СНГ в Душанбе.

    Одной из ключевых тем переговоров стала катастрофа самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL), произошедшая в декабре прошлого года.

    Алиев выразил уверенность, что встреча с Путиным получит позитивный отклик у обществ обеих стран.

    Комментарии (23)
    10 октября 2025, 14:58 • Новости дня
    Путин не согласился с оценкой Пашиняна товарооборота России и Армении
    Путин не согласился с оценкой Пашиняна товарооборота России и Армении
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Во время саммита СНГ в Душанбе президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили данные о товарообороте России и Армении, выразив разные оценки объемов торговли.

    Владимир Путин и Никол Пашинян обсудили динамику экономических отношений двух стран на полях саммита СНГ, передает РИА «Новости».

    Путин подчеркнул, что участие в Евразийском экономическом союзе открывает дополнительные рынки и приносит странам экономические выгоды, приведя в пример рост торговли России с Арменией. Пашинян заявил, что товарооборот в этом году составил уже 4 млрд долларов, однако российский президент не согласился с этой цифрой и подчеркнул, что объем больше.

    Премьер Армении также сообщил, что в прошлом году товарооборот достиг примерно 9 млрд долларов. Путин вновь не согласился и заметил: «Больше. И в прошлом году было больше, и в этом году будет больше. Это очевидно просто».

    В ходе беседы стороны неоднократно озвучивали разные данные, что вызвало улыбку и у Путина, и у Пашиняна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько лидеров стран СНГ провели короткую неформальную беседу перед началом заседания Совета глав государств в Душанбе.

    Пашинян объявил лидерам стран СНГ об установлении мира между Ереваном и Баку.

    Комментарии (0)
    10 октября 2025, 09:41 • Новости дня
    Ушаков заявил о поддержке Россией Нобелевской премии для Трампа

    Ушаков: Россия поддерживает вручение Нобелевской премии мира Трампу

    Tекст: Вера Басилая

    Россия поддержала бы кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира при условии, что ее мнение было бы учтено, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Россия, по словам помощника президента Юрия Ушакова, поддержала бы решение о вручении Нобелевской премии мира Дональду Трампу, если бы ее мнение учитывалось, передает ТАСС.

    Ушаков также назвал глупостью заявление Владимира Зеленского о гипотетической поддержке Украиной кандидатуры Трампа в обмен на поставку ракет Tomahawk, передает РИА «Новости».

    Он заявил, что слова Зеленского вызывают удивление. «То есть премия мира за предоставление оружия», – заявил Ушаков.

    Владимир Зеленский заявил, что выдвинет президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира при условии поставок на Украину ракет Tomahawk.

    Вероятность вручения Дональду Трампу Нобелевской премии мира повысилась до 25% на фоне договоренности Израиля и ХАМАС о первой фазе плана по Газе.

    Дональд Трамп считает, что заслужил Нобелевскую премию мира, поскольку завершил семь войн менее чем за один год своего правления.

    Комментарии (12)
    9 октября 2025, 22:57 • Новости дня
    Трамп предложил «вышвырнуть» Испанию из НАТО
    Трамп предложил «вышвырнуть» Испанию из НАТО
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский президент Дональд Трамп высказал сомнение в необходимости присутствия Испании в НАТО из-за низких военных трат со стороны Мадрида.

    Трамп отметил, что у испанских властей нет причин не увеличивать военные ассигнования, однако они этого не делают. «Откровенно говоря, их, возможно, следует вышвырнуть из НАТО», – приводит его слова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны НАТО согласовали увеличение оборонных расходов до 5% ВВП к 2035 году. Испания отказалась от планов закупить американские F-35 Lightning II, заявив, что рассматривает вложения в европейскую оборонную промышленность.

    Комментарии (3)
    10 октября 2025, 16:44 • Новости дня
    Путин назвал «понтажом» слова Зеленского об ударах «Томагавками» вглубь России
    Путин назвал «понтажом» слова Зеленского об ударах «Томагавками» вглубь России
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин назвал заявления Владимира Зеленского о возможных ударах по территории России крылатыми ракетами «Томагавк» формой «понтажа».

    В ходе пресс-концеренции задававший вопрос журналист обратил внимание на то, что Владимир Зеленский позволяет себе громкие заявления, обещая «нанести удары по России «Томагавками», вплоть до Кремля». При этом он допустил оговорку, перепутав слова: вместо «шантаж» произнес «понтаж».

    «Некоторые даже называют это своеобразной формой… понтажа, то есть шантажа», – сказал журналист.

    «Вы не оговорились, понтажа тоже, понт здесь присутствует», передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что Россия усилит свою систему противовоздушной обороны в ответ на обсуждение возможности передачи ракет Tomahawk Киеву.

    Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что почти принял решение о поставках крылатых ракет Tomahawk на Украину, но хочет понять, как Киев их будет использовать. Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров сообщил, что передача американских ракет «Томагавк» (Tomahawk) Киеву станет стратегической ошибкой для Трампа.

    Комментарии (12)
    10 октября 2025, 11:35 • Новости дня
    Путин сообщил лидерам стран СНГ о положительных итогах встречи с Трампом на Аляске

    Путин: Россия по вопросу Украины будет придерживаться итогов саммита на Аляске

    Путин сообщил лидерам стран СНГ о положительных итогах встречи с Трампом на Аляске
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Работу по урегулированию конфликта на Украине Россия будет строить на тех принципиальных положениях, которые были обсуждены на Аляске, заявил президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что оценивает итоги встречи с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже положительно, и сообщил о намерении информировать коллег по СНГ о достигнутых договоренностях, передает ТАСС.

    «У нас будет возможность еще совсем узким кругом собраться, и я бы хотел именно в таком узком кругу вас проинформировать о результатах. Которые мы в целом оцениваем положительно и, безусловно, нашу последующую работу по урегулированию конфликта на Украине строим на тех принципиальных положениях, которые мы обсуждали на Аляске», – заявил Путин главам стран СНГ.

    Глава государства добавил, что уже частично ознакомил некоторых лидеров стран СНГ с содержанием переговоров, посвященных украинскому вопросу. По его словам, дальнейшие действия России на этом направлении будут базироваться на принципах, выработанных в ходе саммита на Аляске.

    Кремль заявил о ежедневном ухудшении позиций Украины на переговорах.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что импульс к урегулированию, заданный на встрече президентов России и США в Анкоридже, сохраняется.

    Газета ВЗГЛЯД разбирала, каковы перспективы дальнейших переговоров по урегулированию ситуации на Украине.

    Комментарии (9)
    10 октября 2025, 16:04 • Новости дня
    Путин: Нобелевскую премию мира присуждали тем, кто для мира ничего не сделал
    Путин: Нобелевскую премию мира присуждали тем, кто для мира ничего не сделал
    @ Jesus Vargas/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил, что Нобелевский комитет не раз вручал премию мира людям, которые, по его словам, ничего не сделали для мира.

    «Были случаи, когда комитет присуждал Нобелевскую премию мира людям, которые для мира ничего не сделали. На мой взгляд, этими решениями они нанесли огромный ущерб авторитету этой премии», – сказал Путин на пресс-конференции после визита в Таджикистан, передает РИА «Новости».

    Глава государства добавил, что подобные решения, по его мнению, привели к значительной утрате авторитета премии. По его словам, из-за этого доверие к Нобелевскому комитету оказалось подорвано.

    Напомним, Нобелевскую премию мира присудили оппозиционному политику из Венесуэлы Марии Корине Мачадо за продвижение демократических прав. Президент США Дональд Трамп заявил, что заслужил Нобелевскую премию мира, поскольку завершил семь войн менее чем за год своего президентства.

    В МИД России назвали решение о присуждении премии вмешательством во внутренние дела Венесуэлы.

    Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун заявил, что Нобелевский комитет наглядно продемонстрировал, что политика для него оказалась важнее мира.

    Комментарии (13)
    10 октября 2025, 18:56 • Новости дня
    Трамп: Встреча с Си Цзиньпином больше не имеет смысла
    Трамп: Встреча с Си Цзиньпином больше не имеет смысла
    @ Andrew Harrer/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, запланированная на саммите АТЭС, скорее всего, не состоится.

    В публикации на платформе Truth Social Трамп заявил: «Я должен был встретиться с председателем Си через две недели на саммите АТЭС в Южной Корее, но теперь, похоже, для этого нет причин», передает РИА «Новости».

    1 октября Трамп сообщил о предстоящей через четыре недели встрече с лидером КНР Си Цзиньпином, на которой «соя станет главной темой обсуждения».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 19 сентября лидеры КНР и США Си Цзиньпин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений. Трамп заявил, что обсуждение было очень продуктивным и включало такие темы, как торговые отношения между двумя странами и урегулирование ситуации на Украине.

    Комментарии (4)
    10 октября 2025, 15:42 • Новости дня
    Путин прокомментировал отношения России и Азербайджана

    Путин: Между Россией и Азербайджаном был эмоциональный кризис в отношениях

    Путин прокомментировал отношения России и Азербайджана
    @ Артем Герасимов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин заявил, что инцидент с гибелью самолета вызвал эмоциональное напряжение между Россией и Азербайджаном, однако серьезного межгосударственного кризиса не возникло.

    Президент России Владимир Путин заявил, что между Россией и Азербайджаном не было межгосударственного кризиса, передает РИА «Новости».

    «Я бы не говорил, что у нас был кризис межгосударственных отношений. Я бы сказал, что это скорее всего такой кризис эмоций был и понятно почему: потому что мы столкнулись с очень тяжелым событием, трагическим событием – гибелью самолета и пассажиров, нам нужно было время, чтобы разобраться», – заявил Путин.

    «Я надеюсь, что мы эту страницу перевернули и пойдем дальше», – заявил президент России.

    Ранее Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели встречу на полях мероприятий СНГ в Душанбе.

    Одной из ключевых тем переговоров стала катастрофа самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL), произошедшая в декабре прошлого года.

    Алиев выразил уверенность, что встреча с Путиным получит позитивный отклик у обществ обеих стран.

    Во время неформальной встречи лидеров стран СНГ Путин и Алиев дружески обнялись.

    Комментарии (3)
    10 октября 2025, 15:48 • Новости дня
    Путин заявил, что формат «СНГ плюс» придаст организации новый международный статус

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин заявил, что создание формата «СНГ плюс» стало важным решением.

    Путин заявил, что создание формата «СНГ плюс» стало важным шагом, передает РИА «Новости». По мнению президента, это решение меняет восприятие организации, придавая ей статус международной структуры.

    «Это важное решение, потому что это делает организацию уже не таким каким-то семейным собранием, а придает ей статус действительно международной организации», – отметил Путин.

    Ранее государства СНГ приняли решение об учреждении формата «СНГ плюс».

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва поддерживает новый формат. Это позволит активнее привлекать к сотрудничеству с СНГ другие страны и международные организации.

    Комментарии (4)
    10 октября 2025, 16:12 • Новости дня
    Путин заявил, что у Москвы и Вашингтона есть понимание мирного решения по Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия и США имеют общее представление о путях урегулирования ситуации на Украине мирными средствами, однако вопрос остается сложным, заявил президент России Владимир Путин журналистам после визита в Таджикистан.

    «Вы понимаете, в чем дело? Мы же не открывали полностью то, о чем шла речь в Анкоридже. Мы просто говорили о том, что в целом у нас есть понимание и со стороны Соединенных Штатов, и со стороны Российской Федерации о том, куда надо было бы двигаться и к чему надо стремиться для того, чтобы прекратить этот конфликт [на Украине], причем мирными средствами. И это непростые вопросы», – отметил Путин, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что работу по урегулированию конфликта на Украине Россия будет строить на тех принципиальных положениях, которые были обсуждены на Аляске.

    Кремль заявил о ежедневном ухудшении позиций Украины на переговорах.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что импульс к урегулированию, заданный на встрече президентов России и США в Анкоридже, сохраняется.

    Комментарии (7)
    Главное
    Еврокомиссия призвала Британию и Канаду изъять активы России
    Газпром закачал к зиме в подземные хранилища России рекордный объем газа
    Мэр Львова отказался включать отопление в гроде из-за нехватки газа
    Британия поставила Украине сотни ракет для ПВО на пять месяцев раньше срока
    Лукашенко призвал СНГ учиться на ошибках СССР
    Пять человек пострадали при обрушении строительных лесов на юге Москвы
    В Москве решили создать парк на высоте шесть метров

    Дорогое золото бьет по доллару

    Стратегия Россия наращивать резервы в золотых слитках не просто оправдалась, а имеет ошеломительный успех. С 2006 года, когда мы впервые начали скупать золото в резервы, оно подорожало почти на 850 процентов. Причем в последнее время удорожание металла так ускорилось, что это вызывает опасения. Какого рода опасения? Подробности

    Перейти в раздел

    Китай предложил США триллион за отказ от войны

    Вопрос о судьбе Тайваня вновь обострился, дойдя до точки, в которой президенту США Дональду Трампу нужно либо отречься от этого острова, либо готовиться к вооруженному конфликту с Китаем за контроль над ним. Сам Китай уже давно готовится, более того, его военные прорабатывают каждую деталь. Подробности

    Перейти в раздел

    Как Россия лишает снабжения украинские группировки

    «Наши действуют так. Сначала – удар ракетой "Искандер", а потом добивают беспилотниками "Герань"». Такими словами военные эксперты описывают технологию поражения Россией военных эшелонов ВСУ и украинской железнодорожной инфраструктуры. Почему именно в последнее время ВС РФ усилили интенсивность ударов по эшелонам и локомотивам противника? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему Германия терпит унижение со стороны Польши

    Польша в очередной раз унижает Германию, открыто заявляя, что не выдаст ФРГ обвиняемого в подрыве газопроводов «Северный поток». Но удивительнее всего то, что Берлин словно не замечает происходящего – не устраивает скандал и не выступает с обвинениями в адрес Варшавы. Возможно, и Польша, и Германия в этом смысле преследуют один интерес. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • «Нобелевка» толкает Трампа к злодейству

      Мнения России и США в кои-то веки совпали: власти обеих стран раскритиковали присуждение Нобелевской премии мира венесуэльской оппозиционерке Марии Корине Мачадо. Плохо не то, что этим обидели Дональда Трампа. Плохо то, что этим его подталкивают к войне с Венесуэлой.

    • Крым наш. Как угроза с юга превратилась в место вдохновения

      У Северного Причерноморья – и прежде всего Крыма – богатая и древняя история. В эпоху Античности это была зона контактов «цивилизации моря» (Греции, Рима и Византии) с «цивилизацией степи» (скифами, гуннами). Для России же Крым имел значение как наследник обеих этих культур – и как место, где была создана значимая часть «русской мечты».

    • Еще одна страна ЕС отказалась платить за Киев

      Как заявил вероятный будущий премьер Чехии Андрей Бабиш, на военную поддержку Украины денег в бюджете больше нет – и не будет, так что пусть платит Евросоюз. Но в самом Евросоюзе налицо дезинтеграция по украинскому вопросу.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации