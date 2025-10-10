На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».29 комментариев
Трамп поблагодарил Путина за слова о вкладе в разрешение кризисов
Трамп выразил благодарность Путину за слова о вкладе в разрешение кризисов
Американский лидер Дональд Трамп выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за слова поддержки.
В своей публикации в Truth Social Трамп написал: «Спасибо вам, президент Путин!», сопроводив пост фрагментом речи российского лидера, передает ТАСС.
В опубликованном видеофрагменте Путин заявил, что Трамп «реально много делает для того, чтобы разрешить такие сложные, годами, а то и десятилетиями длящиеся кризисы». Российский президент подчеркнул, что действия американского лидера направлены на поиск решения затяжных конфликтов.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что на фоне затянувшегося кризиса в отношениях Москвы и Вашингтона заметно, что общение между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом проходит активнее, чем между дипломатическими ведомствами.