МИД: Лавров посетит Минск и встретится с Лукашенко

МИД: Лавров посетит Минск 14-15 июня и встретится с Лукашенко

Tекст: Тимур Шайдуллин

14–15 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетит Минск с рабочим визитом. Планируется его встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и министром иностранных дел Максимом Рыженковым в узком и расширенном форматах, а также возложение венка к Монументу Победы по случаю 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны, сообщил МИД России.

На Смоленской площади добавили, что во время визита планируется обсудить широкий круг актуальных вопросов двустороннего сотрудничества и международной повестки дня. Особый акцент будет сделан на дипломатическом сопровождении интеграционных процессов в рамках Союзного государства и повышении международного профиля этого объединения. Также стороны намерены согласовать график ключевых совместных мероприятий и двусторонних контактов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова уже анонсировала визит Лаврова в Минск.

Ранее сам Лавров подтвердил нацеленность Москвы вместе с Белоруссией отстаивать общие интересы и дипломатически сопровождать интеграционные процессы в рамках Союзного государства.