Associated Press: Суд в США закрыл дело против Хантера Байдена

Tекст: Александра Юдина

Федеральный судья в США закрыл дело против Хантера Байдена, передает РИА «Новости».

Дело касалось обвинений в незаконном хранении оружия, за которое ему могло грозить до 25 лет лишения свободы. Решение суда последовало после того, как Джо Байден объявил о помиловании своего сына.

Президент США сообщил о помиловании Хантера Байдена 1 декабря. Помилование охватывает период с 1 января 2014 года по 1 декабря 2024 года и связано с двумя судебными разбирательствами в Делавэре и Калифорнии, где Хантер признал вину в неуплате налогов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, судебные инстанции в штате Делавэр намерены прекратить уголовное дело против Хантера Байдена по обвинению в хранении оружия из-за помилования его отцом Джо Байденом.

Решение президента США Джо Байдена о помиловании сына нанесло значительный ущерб авторитету американской президентской власти, отметил во вторник председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Между тем Илон Маск выразил обеспокоенность тем, что помилование Хантера Байдена может поставить под угрозу целостность США.