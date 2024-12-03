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Володин заявил о подрыве авторитета власти США из-за помилования Хантера Байдена
Решение действующего президента США Джо Байдена о помиловании своего сына Хантера нанесло огромный ущерб авторитету президентской власти США, что потребует десятилетий для восстановления доверия, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
В своем Telegram-канале он указал, что этот шаг нанес колоссальный ущерб авторитету американской президентской власти, подчеркнул, что для восстановления доверия понадобятся десятки лет, чтобы вернуть его в глазах граждан США и мирового сообщества.
Володин отметил, что вряд ли в какой-либо другой стране возможно, чтобы президент помиловал своего сына, обвиненного в совершении тяжких преступлений. Он напомнил о предыдущих заявлениях Байдена, который утверждал, что не станет вмешиваться в правосудие и препятствовать его ходу.
Помимо этого, Володин обратил внимание на двойные стандарты, когда США критикуют другие страны за недостаток демократии и нарушения прав человека, в то время как сами вынуждены принимать спорные решения. Он подчеркнул, что именно Америка часто навязывает миру свои стандарты демократии и прав человека.
Ранее Джо Байден подписал указ о помиловании своего сына, ссылаясь на несправедливость судебного преследования. После этого его обвинили в злоупотреблении правосудием. Официальный представитель Российского МИД Мария Захарова назвала помилование Байденом сына «карикатурой на демократию».