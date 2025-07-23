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Росприроднадзор признал невозможность полного сбора мазута с танкеров
Эксперты Росприроднадзора признали невозможность полностью ликвидировать последствия загрязнения Черного моря после крушения двух танкеров в Керченском проливе и разлива 2,4 тыс. тонн мазута.
Часть нефтепродуктов, попавших в Черное море после аварии судов «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», невозможно убрать полностью, заявил представитель Росприроднадзора в суде, передает «Интерфакс».
Эксперт отметил: «Часть формы нефтепродуктов в любом случае поступают в водный объект, что дает основания полагать, что эти формы окончательно невозможно удалить из водного объекта».
Специалист уточнил, что расчеты ущерба проводились с учетом сезонных коэффициентов, и поступление мазута в море продолжается.
В судебном процессе Арбитражного суда Краснодарского края Росприроднадзор требует взыскать с компаний-владельцев танкеров более 49 млрд рублей за экологический ущерб. Истец подчеркнул, что ответчики не участвовали в ликвидационных работах и не пытались минимизировать масштаб загрязнения. Заседание по делу перенесено на 13 августа.
Разлив мазута произошел 15 декабря после крушения двух танкеров в Керченском проливе. По информации Минтранса, в море попало 2,4 тыс. тонн мазута.
Общий ущерб экологии, по оценке Росприроднадзора, составил почти 85 млрд рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Арбитражный суд Краснодарского края утвердил требование мэрии Анапы о взыскании почти 546 млн рублей за ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239».
МЧС отчиталось о сборе нефтепродуктов в Керченском проливе.
Ученые заявили о восстановлении экосистемы Черного моря после разлива мазута.