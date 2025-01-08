Порошенко: Более 30% военных дезертировали из подготовленной во Франции бригады ВСУ

Tекст: Мария Иванова

Почти треть военных дезертировала из 155-й бригады Вооруженных сил Украины «Анна Киевская», подготовленной во Франции, сообщил бывший президент Украины Петр Порошенко. Он подчеркнул, что аналогичный уровень дезертирства был зафиксирован еще в 14 бригадах ВСУ, передает ТАСС.

Порошенко отметил, что страна находится под угрозой, и дезертирство негативно сказывается на обороноспособности.

Подготовка бригады «Анна Киевская» была завершена в середине ноября. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Франция выбросила деньги на ветер, так как около 1,7 тыс. солдат покинули свои части, причем большинство дезертировало еще до отправки на фронт. По его мнению, подготовка была проведена лишь для саморекламы французского и киевского руководства.

Французское командование подтвердило факты дезертирства, но отметило, что они якобы незначительны в сравнении с общим числом подготовленных солдат. Причем представитель вооруженных сил Франции подчеркнул, что местные власти не имеют права арестовывать дезертиров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 155-я бригада ВСУ имени Анны Киевской столкнулась с проблемами дезертирства, что связано с низкой мотивацией и недостаточным оснащением, о чем заявил командующий сухопутными войсками Украины Михаил Драпатый.