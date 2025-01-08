В начале 2025 года президент США Трамп попытается убедить Россию и Украину принять его «мирный план». Но из этого ничего не выйдет. С одной стороны, ЗЕ-команда и ее патроны в США и ЕС будут противодействовать мирным инициативам Белого дома, так как желают продолжения конфликта. С другой стороны, заморозка конфликта невыгодна России.8 комментариев
Порошенко: Более 30% военных дезертировали из подготовленной во Франции бригады
Порошенко: Более 30% военных дезертировали из подготовленной во Франции бригады ВСУ
Более 30% личного состава 155-й бригады ВСУ «Анна Киевская», подготовленной во Франции, дезертировали, и это совпадает с показателями в еще 14 бригадах, отметил экс-президент Украины Петр Порошенко.
Почти треть военных дезертировала из 155-й бригады Вооруженных сил Украины «Анна Киевская», подготовленной во Франции, сообщил бывший президент Украины Петр Порошенко. Он подчеркнул, что аналогичный уровень дезертирства был зафиксирован еще в 14 бригадах ВСУ, передает ТАСС.
Порошенко отметил, что страна находится под угрозой, и дезертирство негативно сказывается на обороноспособности.
Подготовка бригады «Анна Киевская» была завершена в середине ноября. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Франция выбросила деньги на ветер, так как около 1,7 тыс. солдат покинули свои части, причем большинство дезертировало еще до отправки на фронт. По его мнению, подготовка была проведена лишь для саморекламы французского и киевского руководства.
Французское командование подтвердило факты дезертирства, но отметило, что они якобы незначительны в сравнении с общим числом подготовленных солдат. Причем представитель вооруженных сил Франции подчеркнул, что местные власти не имеют права арестовывать дезертиров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 155-я бригада ВСУ имени Анны Киевской столкнулась с проблемами дезертирства, что связано с низкой мотивацией и недостаточным оснащением, о чем заявил командующий сухопутными войсками Украины Михаил Драпатый.