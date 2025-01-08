Командующий ВСУ назвал причины дезертирства в украинской 155-й бригаде

Командующий сухопутными войсками ВСУ Драпатый заявил о дезертирстве в 155-й бригаде из-за низкого боевого духа

Tекст: Дарья Григоренко

Драпатый в соцсети Facebook* (принадлежит Meta*, признана экстремистской и запрещена в России) сообщил, что основной причиной самовольного оставления части является низкая эффективность командиров среднего звена и отсутствие мотивации. Он подчеркнул, что привлечение подразделений в боевые действия и сложные условия обучения не способствовали укреплению боевого духа солдат, передает РИА «Новости».

Командующий также указал на недостатки в оснащении бригады, о чем он получил просьбы от командира подразделения. Он добавил, что бригада создавалась «с нуля» в кратчайшие сроки, что привело к возникновению организационных проблем. Драпатый признался, что проект такого масштаба стал вызовом для командования сухопутных войск, и не все службы справились с задачами на должном уровне.

Он подчеркнул, что в процессе генерации новой бригады были допущены формальные отношения со стороны ответственных лиц, что привело к ненадлежащему управлению и контролю за процессом подготовки. Ошибки в комплектовании и не всегда взвешенные решения по управлению личным составом также стали проблемой. Драпатый отметил несовершенство в планировании подготовки как на Украине, так и за рубежом, а также запоздалую реакцию высшего командования на возникающие проблемы.

Для решения текущих проблем Драпатый объявил о запуске горячей линии командующего сухопутными войсками, чтобы военные 155-й бригады могли сообщать о своих трудностях. Он также сообщил, что занимается поиском офицеров для рекомендаций командиру бригады, что, по его мнению, повысит управляемость личным составом.

Накануне министерство обороны Франции сообщило, что «десятки» украинских солдат, проходивших обучение во Франции, дезертировали. Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине начали расследование по статье «дезертирство» в отношении обученной во Франции бригады «Анны Киевской». Сообщалось, что 1,7 тыс. из 2,3 тыс. обученных французами солдат дезертировали вскоре после отправки на фронт.

3 января украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что в 2024 году число случаев самовольного оставления частей в вооруженных силах Украины возросло.