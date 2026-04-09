В Минтрансе назвали условия возобновления авиарейсов на Ближний Восток
Минтранс: Рейсы на Ближний Восток возобновят с учетом безопасности
В Минтрансе пояснили: «Решение о возобновлении российскими авиакомпаниями рейсов в этот регион (Ближний Восток) будет принято с учётом неукоснительного соблюдения безопасности полетов и рекомендаций МИД России», передает РИА «Новости».
В настоящее время специалисты Минтранса и Росавиации анализируют ситуацию с гражданской авиацией в регионе, чтобы оценить возможные риски. В ведомстве подчеркнули, что этот анализ необходим для обеспечения максимальной безопасности пассажиров и экипажей.
Рекомендация Росавиации российским авиакомпаниям о приостановке продажи билетов в ОАЭ остается в силе до 16 апреля включительно. Кроме того, ограничения на использование воздушного пространства Израиля и Ирана для самолетов из России продлены до 2.59 мск 17 апреля.
Накануне Сирия открыла воздушное пространство и возобновила работу международного аэропорта Дамаска.
В среду Бахрейн и Кувейт продлили запрет на полеты на 12 часов.