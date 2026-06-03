  • Новость часаМИД призвал мир осудить атаку ВСУ в Енакиево
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Пашинян готов предать сельское хозяйство Армении
    Захарова: Украина превратилась в террористический режим
    Россия потребовала от Франции освободить капитана танкера Tagor
    Власти заявили о способности производить более 15 тыс. FPV-дронов в сутки
    В МИД назвали цели атаки ВСУ на рейсовый автобус в Енакиево
    В Госдуме и Совфеде объяснили удары украинских дронов по Петербургу
    Сальдо заявил о разработке защиты трассы «Новороссия» от БПЛА
    СВР сообщила о фабрикации Евросоюзом компромата на РПЦ в Армении
    Власти ФРГ рекомендовали политикам АдГ не ездить в Россию
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем нам одежда, «говорящая» на иностранном

    Портрет Че Гевары на груди не делает вас похожим на Че Гевару. Голубая футболка с числом «10» не делает вас похожим на Марадону. Но еще хуже, когда вам вообще всё равно, что и на каком языке на вас написано. Это просто неуважение к себе.

    7 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Чему учит история Китайско-Восточной железной дороги

    130 лет назад, 3 июня 1896 года, Россия подписала с Цинским Китаем союзный договор. Дело во многом затевалось ради железной дороги через Маньчжурию. «Срезать» путь Транссиба через Китай казалось прибыльным и удобным. Но постановка графиков и цифр поперед национальных интересов до добра не довела.

    0 комментариев
    Александр Тимохин Александр Тимохин «Звездные войны» снова отменяются

    Американский «Золотой купол» в космосе – просто информационная диверсия. Цель которой – напугать китайцев и заставить их потратить деньги, время и ресурсы на меры по противодействию тому, чего не существует. А может быть, попутно напугать и Россию.

    5 комментариев
    3 июня 2026, 14:37 • Новости дня

    Захарова назвала просьбу Зеленского к Трампу о ПВО абсолютной показухой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала послание Владимира Зеленского, направленное в Вашингтон.

    Она отметила, что подобные действия являются лишь попыткой привлечь внимание, передает РИА «Новости».

    «Это нормальный эпистолярный жанр международных отношений: направить соответствующее послание, направить просьбу, оформить приглашение, призыв. Вопрос-то в том, что именно у Зеленского все это носит абсолютно показушный характер. Мол, он находится в переписке не с кем-нибудь, а с президентом Соединенных Штатов», – заявила Захарова в интервью на полях Петербургского международного экономического форума.

    Напомним, в конце мая украинский лидер направил Дональду Трампу письмо о критической нехватке систем ПВО. Американские власти оставили это послание без ответа.

    Позже Владимир Зеленский публично выразил недовольство молчанием Вашингтона.

    2 июня 2026, 19:46 • Новости дня
    Украинский беспилотник атаковал торговый центр в Брянске

    Ковальчук: Украинский беспилотник атаковал торговый центр в Брянске

    Украинский беспилотник атаковал торговый центр в Брянске
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки торгового центра в Брянске с использованием беспилотника, сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

    «На парковку ТЦ «Аэропарк» в городе Брянске упал БПЛА, летевший на здание торгового центра. Пострадавших нет», – написал глава региона в своем канале в Max.

    Повреждений инфраструктуры и жертв среди мирного населения удалось избежать. Территория вокруг места падения оцеплена, на месте работают специалисты.

    В конце мая мирный житель Брянской области погиб в результате массированного удара ВСУ. Ранее украинский беспилотник ранил двоих мирных жителей в селе Воронок. В те же дни другой вражеский дрон убил пассажирку гражданского автомобиля в Севске.

    Комментарии (5)
    3 июня 2026, 08:41 • Новости дня
    Газпром привез на ПМЭФ «дрова» для европейских партнеров

    Газпром разместил стопку «евродров» на своем стенде на ПМЭФ

    Газпром привез на ПМЭФ «дрова» для европейских партнеров
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Газпром на своем стенде на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) приготовил стопку «евродров» для партнеров, сообщили СМИ.

    На стенде Газпрома на ПМЭФ появилась стопка из древесины с шуточными надписями, передает РИА «Новости».

    «Европолено для партнеров Export», – гласит одна из табличек. На другой наклейке указано, что это «дрова рублевый евростандарт (для партнеров) from Gazprom with love».

    Подобная инсталляция отсылает к высказыванию президента России Владимира Путина, сделанному в 2010 году во время визита в Германию. Тогда он занимал пост премьер-министра и выразил недоумение по поводу планов немцев отказаться от газа и атомной энергетики. Глава государства иронично заметил, что европейцам придется топить дровами, за которыми тоже нужно ехать в Сибирь.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев высоко оценил возвращение немецких предпринимателей на Петербургский международный экономический форум.

    Спецпредставитель президента России Дмитриев спрогнозировал неизбежность прямых переговоров между Европой и Москвой на фоне энергетического кризиса.

    Дмитриев связал экономические трудности стран Евросоюза с отказом от надежных поставок российских энергоресурсов.

    Комментарии (5)
    2 июня 2026, 16:25 • Видео
    США банкротят ООН ради третьей мировой

    Из-за действий США и Китая Организация Объединенных Нация оказалась на грани банкротства. Сколь бы ни была ООН непопулярна и бессильна, важно понимать, что ее разрушают в рамках подготовки к третьей мировой войне.

    Комментарии (0)
    2 июня 2026, 21:32 • Новости дня
    ОАК заявила об окончании сборки первых серийных SJ-100 и МС-21

    Глава ОАК Бадеха заявил о завершении сборки первых серийных SJ-100 и МС-21

    ОАК заявила об окончании сборки первых серийных SJ-100 и МС-21
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Отечественные пассажирские лайнеры нового поколения SJ-100 и МС-21 полностью собраны и проходят финальные испытания для получения разрешительных документов, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

    «По SJ-100 и МС-21 сертификационные работы на завершающей стадии, первые серийные машины уже произведены и ожидают лишь завершения сертификационных процедур», – сказал ТАСС руководитель Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха.

    Сейчас в цехах окончательной сборки находятся около двух десятков таких машин, добавил глава корпорации. Завершение сертификационных испытаний для SJ-100 планируется к концу лета, при этом осталось выполнить около 20% полетов. Для МС-21 этот показатель составляет 70%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госкорпорация «Ростех» запланировала завершение программы сертификации импортозамещенного самолета «Суперджет-100» на 2026 год.

    Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов предупредил о рисках смещения сроков сертификации лайнера МС-21. До этого предприятия Объединенной авиастроительной корпорации собрали 14 отечественных самолетов МС-21 в рамках серийного производства.

    Комментарии (10)
    3 июня 2026, 12:26 • Новости дня
    В Госдуме и Совфеде назвали цели атаки ВСУ на Петербург в день старта ПМЭФ

    Депутат Колесник: Киев атакой дронов пытался запугать участников ПМЭФ

    В Госдуме и Совфеде назвали цели атаки ВСУ на Петербург в день старта ПМЭФ
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Противник атакой БПЛА на Петербург и Ленобласть в первый день ПМЭФ надеялся запугать участников мероприятия. Однако действия Украины обернутся против нее самой, поскольку в современном мире не приветствуется терроризм, сказали газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник и сенатор Григорий Карасин.

    «Беспрецедентный бандитский налет украинских беспилотников на Санкт-Петербург лишь подтверждает, что киевские власти полностью потеряли чувство реальности, стремятся эскалировать, развязать масштабную агрессивную человеконенавистническую войну», – отметил Григорий Карасин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам.

    По его словам, удары противника по гражданским объектам, автобусам с мирными жителями – «совершенно другое качество военного конфликта». «Мы воспринимаем все это как новый виток террористической активности руководства Украины. Я убежден, что ответ будет жестким, и он не заставит себя долго ждать», – подчеркнул собеседник.

    Схожей точки зрения придерживается Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне. «Удары по мирному населению стали для киевского режима нормой ведения боевых действий», – отметил он. Парламентарий не исключает, что ВСУ «приурочили атаку» на Петербург и Ленинградскую область к открытию Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    «В мероприятии примут участие представители более 100 стран, которые заинтересованы в развитии своих экономик и сотрудничестве с Россией. Киевские власти же пытаются посеять страх среди участников ПМЭФ», – указал депутат. Однако действия Украины, скорее, обернутся против нее самой. «Нигде в мире не приветствуется терроризм», – подчеркнул Колесник.

    По его словам, во всех деталях атаки на Петербург и Ленобласть, в том числе в маршруте пролета БПЛА, разберутся компетентные органы России. Собеседник назвал несколько возможных вариантов, откуда могли быть произведены запуски дронов: Финский залив и страны Прибалтики. «Россия – правовое государство. Мы не выдвигаем огульные обвинения. Но когда выясним причастных к налету, виновные будут тяжело наказаны», – заключил парламентарий.  

    Утром 3 июня, в день начала Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), украинские беспилотники атаковали Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Удары нанесены по объектам инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах северной столицы, сообщил губернатор города Александр Беглов.

    По его словам, пострадали несколько человек. «Работает оперативный штаб. Силы и средства приведены в повышенную готовность», – написал градоначальник. Глава Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что над территорией региона сбиты 59 БПЛА. В Лужском районе в результате падения обломков беспилотника незначительно повреждены четыре частных жилых дома.

    В петербургском аэропорту Пулково вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов, они были сняты в 8.27 мск.

    Напомним, в Петербурге с 3 по 6 июня проходит ПМЭФ. В этом году мероприятие посвящено теме «Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему». Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что подтверждено участие примерно 20 тыс. человек из более чем 100 государств мира. Форум впервые за несколько лет посетит официальная делегация США.

    Комментарии (9)
    3 июня 2026, 00:31 • Новости дня
    Власти заявили о способности производить более 15 тыс. FPV-дронов в сутки
    Власти заявили о способности производить более 15 тыс. FPV-дронов в сутки
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Российские предприятия сейчас могут выпускать более 15 тыс. FPV-дронов в сутки, сообщил первый вице-премьер России Денис Мантуров.

    По его словам, в 2023 году такое количество производилось за месяц, пишет «Коммерсантъ».

    «СВО окончательно закрепила статус беспилотных летательных аппаратов как одного из ключевых элементов ведения современных боевых действий. Из вспомогательного средства разведки они эволюционировали в самостоятельную ударную силу, способную решать широкий спектр тактических задач», – сообщил он.

    Он отметил, что за последние годы сформировалось самостоятельное направление дронов-камикадзе и барражирующих боеприпасов. Существенно выросли потребности в сложных разведывательных и ударных комплексах, параллельно увеличились их выпуск и номенклатура. Поставка всех востребованных позиций, по словам вице-премьера, идет в сроки, установленные в рамках гособоронзаказа.

    Говоря о беспилотных системах, Мантуров указал на развитие российских наземных и морских робототехнических комплексов, модельный ряд которых уже включает более 100 модификаций. Безэкипажные катера и наземные боевые роботы, подчеркнул он, стали неотъемлемой частью решения задач в зоне специальной военной операции. В этих разработках применяются технологии с элементами искусственного интеллекта, помехозащищенная связь, расширяются возможности использования традиционных боеприпасов и авиационных средств поражения, при этом продолжается работа над масштабированием производства, повышением качества и снижением стоимости.

    По его словам, поиск и поддержка технических решений опираются на институты развития и профильные фонды. Так, Фонд перспективных исследований оказывает поддержку гражданским предприятиям и малым технологическим компаниям. Сейчас реализуется более 100 проектов, и помощь фонда позволяет доводить идеи разработчиков до стадии готового изделия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мантуров сообщил о выпуске в России миллионов беспилотников и превосходстве поставок дронов на фронт над украинскими.

    Мантуров заявлял о ежемесячном производстве в стране сотен тысяч оптоволоконных дронов.

    Президент Владимир Путин в апреле заверил в наращивании выпуска FPV-дронов и сообщил о ежедневных поставках около 4 тыс. таких аппаратов на передовую.

    Комментарии (14)
    3 июня 2026, 11:26 • Новости дня
    В МИД назвали цели атаки ВСУ на рейсовый автобус в Енакиево

    Дипломат Мирошник: Удар ВСУ по автобусу в Енакиево – военное преступление

    В МИД назвали цели атаки ВСУ на рейсовый автобус в Енакиево
    @ ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Украина предпочитает перенаправлять свой военный потенциал, накачиваемый Западом, на удары по гражданскому населению, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Родион Мирошник. Ранее удар украинского БПЛА по рейсовому автобусу Москва – Симферополь в ДНР привел к гибели семи мирных жителей.

    «Удар ВСУ по автобусу в Енакиево – военное преступление, направленное на запугивание мирных жителей. Украинский режим стремится парализовать транспортную коммуникацию в Донбассе, создать невыносимые условия для жизни гражданского населения», – отметил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима.

    Дипломат подчеркнул: оптические и технические возможности БПЛА-систем, используемых ВСУ, не позволяют допустить, что украинские военные могли перепутать гражданский автобус с каким-либо военным объектом. «Произошедшее нарушает все возможные нормы международного гуманитарного права. Действия Киева требуют не только жесткой международной правовой оценки, но и реального практического ответа по привлечению всех причастных к уголовной ответственности», – детализировал Мирошник.

    «Мы сейчас собираем существенные данные и детали преступления и передадим их российским внешнеполитическим представителям. Они поднимут вопрос на международных площадках, прежде всего – в Совбезе ООН и ОБСЕ. Возможно, это будет сделано в формате отдельных заседаний», – продолжил собеседник.

    «Кроме того, материалы будут переданы в российские профильные учреждения за рубежом. Вся необходимая информация о теракте киевского режима должна быть известна государствам, которые внимательно следят за эскалацией украинского кризиса», – указал дипломат.

    В целом, по его словам, в Енакиево сейчас сложная обстановка, связанная с «ведением Киевом террористической войны». «Украина предпочитает перенаправлять свой военный потенциал, накачиваемый Западом, на удары по гражданскому населению. Все это происходит на фоне поражений ВСУ непосредственно в зоне спецоперации», – резюмировал Мирошник.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил в своем канале в Max, что жертвами удара украинского БПЛА по автобусу в Енакиево стали семь человек. Еще 11 пассажиров рейса Москва – Симферополь получили ранения различной степени тяжести, всем оказывается необходимая помощь.

    Атака произошла в центре города ранним утром, когда автобус двигался по пустым улицам. На кадрах с места трагедии видно, что салон и кабина водителя автобуса полностью выгорели. В это же время дрон-детекторы фиксировали беспилотники-разведчики над Енакиево, сообщает ТАСС.

    Среди пострадавших – ребенок 2016 года рождения. Для помощи ему готовятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Теракт». Фрагменты БПЛА самолетного типа будут направлены на экспертизу. Обломки содержат надписи на иностранном языке, добавили в ведомстве.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала произошедшее «охотой на людей». «Своих – загоняют людоловами через насильственную мобилизацию в могилы. Наших – убивают террористическими методами», – заявила дипломат в ходе работы Петербургского международного экономического форума.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо указал на отсутствие «военной целесообразности в атаке на автобус в тылу». «Трассы в тыловых районах стали опаснее из-за дронов. Это новая реальность, с которой сталкиваются Донбасс, Новороссия, Крым и приграничные регионы России. Но это не значит, что жизнь должна остановиться. Дороги будут работать, люди будут ездить, грузы будут доставляться. Враг своей цели не добьется», – подчеркнул он.

    Незадолго до этого ВСУ атаковали транспорт мирных жителей в Ленинском районе Донецка на кольцевой автодороге, а также на трассе Донецк – Горловка. «Повреждены грузовые и гражданские автомобили в Светлодарске, Углегорске, Горловке, Дебальцево», – добавил Пушилин.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что одним из действенных ответов России на украинские атаки являются удары по инфраструктуре производства дронов, а также по генерирующим мощностям Украины. Так, накануне ВКС поразили заводы «Мотор Сич», «Арсенал» и «Маяк», а также три территориальных центра комплектования ВСУ.

    Комментарии (20)
    3 июня 2026, 07:19 • Новости дня
    Удар украинского дрона по автобусу Москва-Симферополь унес жизни семи человек
    Удар украинского дрона по автобусу Москва-Симферополь унес жизни семи человек
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Жертвами удара украинского беспилотного летательного аппарата по автобусу в Енакиево стали семь человек, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

    Украинские войска нанесли удар беспилотником по пассажирскому автобусу, следовавшему по маршруту Москва – Симферополь, указал Пушилин в Max.

    По предварительным данным, в результате атаки в Енакиево погибли семь гражданских лиц, еще 11 получили ранения.

    Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Глава республики выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в результате атак беспилотников в ДНР погиб один мирный житель. В конце мая жертвами ударов украинских дронов по населенным пунктам республики стали семь человек.

    Комментарии (18)
    2 июня 2026, 20:16 • Новости дня
    Премьер Эстонии заявил о неспособности Киева контролировать полеты БПЛА над страной
    Премьер Эстонии заявил о неспособности Киева контролировать полеты БПЛА над страной
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украинское руководство не сможет гарантировать безопасность воздушного пространства стран-партнеров и предотвратить случайные прилеты беспилотников после недавнего падения обломков аппарата вблизи жилых домов, заявил премьер Эстонии Кристен Михал.

    Премьер Эстонии Михал усомнился в возможностях украинской стороны полностью исключить инциденты с залетающими беспилотными аппаратами, передают «Вести». Иностранные партнеры требуют более жесткого контроля за маршрутами полетов.

    Глава эстонского кабмина Кристен Михал скептически оценил перспективы получения твердых обещаний от киевского режима. «Думаю, это почти невозможно», – заявил эстонский премьер, отвечая на вопрос о гарантиях, что БПЛА не залетят снова.

    Ранее руководитель оборонного ведомства страны Ханно Певкур призвал украинские власти усилить контроль за дронами. Поводом послужило падение обломков сбитого беспилотника в опасной близости от жилого сектора на эстонской территории.

    В мае эстонские системы противовоздушной обороны перехватили беспилотник над озером Выртсъярв.

    Украинские военные признали принадлежность нарушившего воздушное пространство аппарата Киеву. Минобороны Эстонии уведомило украинскую сторону о незаконности полетов над своей территорией.

    Комментарии (3)
    3 июня 2026, 06:05 • Новости дня
    ВСУ начали отступать из Константиновки
    ВСУ начали отступать из Константиновки
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/ZUMA Press Wire/Reuters Connect

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинское командование перебросило часть личного состава из города Константиновка в ДНР на более защищенные позиции, сообщил источник в силовых структурах.

    Украинская армия перебросила часть своих сил из Константиновки на вторую линию обороны, сказал собеседник ТАСС.

    «Из-за сложившейся в Константиновке оперативной обстановки противник вывел часть своих подразделений из города. Кого-то бросили на вторую линию обороны, кого-то – для закрытия брешей на сложных участках в окрестностях города», – пояснил он.

    Уточняется, что передислокация затронула наиболее напряженные участки фронта вблизи населенного пункта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее российские войска взяли Константиновку в малое кольцо. В середине мая спецназ ФСБ уничтожил в городе четыре украинские диверсионно-разведывательные группы.

    Комментарии (0)
    3 июня 2026, 11:03 • Новости дня
    Генсек НАТО Рютте прибыл в Киев
    Генсек НАТО Рютте прибыл в Киев
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл с визитом в Киев, точные цели его рабочего визита пока остаются неизвестными.

    Рютте приехал в украинскую столицу на поезде. Соответствующие фотографии с железнодорожного вокзала были опубликованы в социальных сетях, передает ТАСС. На снимках видно, как политик выходит из вагона и находится на перроне.

    Официальные подробности поездки в настоящий момент отсутствуют. Стороны не раскрывают информацию о запланированных встречах и главных целях визита западного чиновника.

    В феврале Марк Рютте посещал украинскую столицу для выступления перед депутатами Верховной рады.

    В январе генсек Североатлантического альянса назвал главной задачей Киева выживание вместо победы.

    В прошлом году Рютте исключил наличие гарантий принятия Украины в блок по окончании конфликта с Россией.

    Комментарии (12)
    3 июня 2026, 06:35 • Новости дня
    Угроза БПЛА объявлена в Петербурге
    Угроза БПЛА объявлена в Петербурге
    @ Serguei Fomine/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На территории Санкт-Петербурга действует предупреждение об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов, следует из сообщения Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

    Местным жителям начали приходить соответствующие уведомления от РСЧС. «Внимание! Угроза БПЛА на территории Санкт-Петербурга, возможны перебои в работе мобильного интернета», – приводит РИА «Новости» текст СМС-сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства противовоздушной обороны сбили 30 беспилотных летательных аппаратов над территорией Ленинградской области.

    В петербургском аэропорту Пулково действуют ограничения на функционирование воздушной гавани.

    Комментарии (17)
    3 июня 2026, 07:17 • Новости дня
    В Сумской области начали массово пропадать боевики элитного полка ВСУ «Скала»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Массовые исчезновения военнослужащих 425-го отдельного штурмового полка украинской армии «Скала» фиксируются в Сумской области, пропавшим присваивают статус пропавших без вести, сообщил источник в российских силовых структурах.

    Военнослужащие украинского подразделения «Скала» массово гибнут на территории Сумской области, однако по документам они числятся пропавшими без вести, сказал собеседник РИА «Новости».

    «В лесных массивах между селами Миропольское и Большой (Великий) Прикол продолжают «пропадать без вести» штурмовики 425-го отдельного штурмового полка ВСУ», – пояснил источник.

    Отмечается, что ранее значительная часть этих украинских солдат выполняла функции инструкторов. Они занимались подготовкой личного состава на военных полигонах в Харьковской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переброшенные в Сумскую область подразделения полка «Скала» понесли потери.

    Комментарии (2)
    3 июня 2026, 14:24 • Новости дня
    МИД призвал мир осудить атаку ВСУ в Енакиево
    МИД призвал мир осудить атаку ВСУ в Енакиево
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила о необходимости осуждения атаки на рейсовый автобус в Енакиево.

    «Призываем все ответственные правительства, профильные международные структуры и независимые СМИ решительно осудить жестокий теракт в Енакиево», – подчеркнула дипломат, ее комментарий опубликован на сайте МИД.

    По словам Захаровой, игнорирование подобных преступлений со стороны властей Украины равносильно поддержке человеконенавистнического курса нынешнего киевского руководства. Она отметила, что Москва выражает глубокие соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого нападения.

    Дипломат также добавила, что украинские войска терпят поражение на линии соприкосновения. В связи с этим Киев вымещает бессильную злобу на беззащитных мирных жителях, в очередной раз демонстрируя свою бесчеловечную сущность.

    Ранее посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник назвал атаку украинского беспилотника на рейсовый автобус в Енакиеве преднамеренным терактом.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо счел удар по гражданскому транспорту сознательным убийством. Захарова констатировала превращение Украины в террористический режим.

    Комментарии (8)
    3 июня 2026, 00:57 • Новости дня
    Родители погибшего ребенка в Старобельске отказались говорить с делегацией МККК

    Tекст: Антон Антонов

    На месте удара по колледжу в Старобельске родители погибшего ребенка отказались беседовать с делегацией Международного комитета Красного Креста (МККК), сообщают информационные агентства.

    Родители одного из детей, погибших при ударе по колледжу, пришли к месту трагедии, но не пожелали вступать в разговор с делегатами организации, передает РИА «Новости».

    При этом педставители МККК все же смогли собрать информацию от очевидцев. «МККК удалось пообщаться с соседями, мужчина, который здесь был, он рассказал все в деталях, который все видел, который спасал детей», – сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник посетили место удара ВСУ по колледжу в Старобельске..

    Он добавил, что родители находились в слезах и отказались отвечать на вопросы. По его словам, люди, потерявшие самое дорогое, «не хотят ничего объяснять». Решение родителей он назвал «абсолютно нормальным».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегация Красного Креста совместно с российским послом осмотрела разрушенный ударом ВСУ колледж в Старобельске.

    Украинские тяжелые беспилотники несколько раз ударили по студенческому общежитию в Старобельске, погиб 21 человек. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о 65 детях, получивших ранения при ударе по колледжу в Старобельске.

    Комментарии (0)
    3 июня 2026, 11:44 • Новости дня
    Появились кадры ночного удара по рейсовому автобусу в Енакиево
    Появились кадры ночного удара по рейсовому автобусу в Енакиево
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Камера видеонаблюдения зафиксировала момент попадания снаряда в городской общественный транспорт в Енакиево.

    Военный корреспондент информационной службы Андрей Руденко разместил видеозапись инцидента, передают «Вести».

    На коротком фрагменте опубликованных кадров запечатлен момент попадания по рейсовому автобусу на территории города Енакиево.

    Объектив камеры позволил установить точные хронологические данные происшествия. Зафиксировано, что удар по транспортному средству был нанесен ровно в 3.46.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ДНР Денис Пушилин сообщил о гибели семи человек при атаке беспилотника на этот автобус.

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник назвал удар по транспортному средству с 46 пассажирами преднамеренным терактом.

    Сотрудники Следственного комитета нашли на фрагментах дрона надписи на иностранном языке.

    Комментарии (0)
    Главное
    Силы ПВО России за сутки сбили более 750 беспилотников ВСУ
    МИД Греции выразил протест Киеву из-за морского дрона
    Генсек НАТО Рютте прибыл в Киев
    Захваченный Францией танкер подал сигнал из залива Дуарнене
    Во ВЦИОМ объяснили эффект отложенного взросления у молодежи
    На Украине предложили ввести церковный налог
    Заслуженный учитель России призвал не перепроверять видеозаписи после ЕГЭ

    Экономика России замедлилась перед новым рывком

    На стартовавшем Петербургском международном экономическом форуме главной темой станет путь к стабильному будущему. Российская экономика после двух лет устойчивого роста, показала замедление темпов. Однако глава ВТБ считает это вполне приличным поведением. Что происходит и как вернуться к прежнему росту? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина ощутила новое качество российских ударов

    В ночь на 2 июня российские войска нанесли массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, а также по объектам топливной и транспортной инфраструктуры, работающим в интересах украинской армии. В числе пораженных целей – заводы «Мотор Сич», «Арсенал» и «Маяк», а также три территориальных центра комплектования ВСУ. Какую тактику применила российская армия и насколько серьезными окажутся последствия для противника? Подробности

    Перейти в раздел

    За что НАТО боится Северный флот ВМФ России

    1 июня отмечается День Северного флота – самого молодого, но самого могучего и значимого в ВМФ России. Как и когда Северный флот доказал свою исключительную важность для безопасности нашей страны – и почему в наши дни он является ключевым инструментом и с точки зрения обеспечения интересов России в Арктике, и как фактор сдерживания при противостоянии с НАТО? Подробности

    Перейти в раздел

    Пашинян готов предать сельское хозяйство Армении

    Армянский премьер эффектной фразой «я заплачу» завершает предвыборную кампанию. Никол Пашинян пообещал компенсировать убытки армянских фермеров из-за российских фитосанитарных ограничений – и нарисовал радужные перспективы сельхозэкспорта в случае вступления страны в Евросоюз. Однако легко убедиться, что на самом деле в ЕС армянское сельское хозяйство ждет крах – так же, как это случилось с другими странами. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США банкротят ООН ради третьей мировой

      Из-за действий США и Китая Организация Объединенных Нация оказалась на грани банкротства. Сколь бы ни была ООН непопулярна и бессильна, важно понимать, что ее разрушают в рамках подготовки к третьей мировой войне.

    • Снова война: Иран вышел из переговоров

      Руководство Ирана заявило о приостановке переговоров с США из-за действий Израиля в Ливане. Скорее всего, это означает возобновление большой войны. Еще ранее стало понятно, что Вашингтон хочет переиграть партию.

    • Надежды Киева и НАТО на Венгрию рухнули

      Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр уведомил НАТО, что его страна по-прежнему отказывается поставлять Украине любое оружие и военные грузы. А ЕС проинформировали, что Будапешт не откажется от российского газа. Так выяснилось, что лучшая замена Виктору Орбану в Евросоюзе – тоже венгр.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Приметы погоды сегодня и на каждый день июня 2026 года по народному календарю

      Июнь на Руси называли Червень или Земляничник – за то, что в этом месяце в земле появлялось много червей (личинок насекомых) и созревала первая ароматная ягода. Это месяц самых длинных дней и самых коротких ночей, когда вечерняя заря, не успев закончиться, плавно перетекает в утреннюю зорьку. На каждый июньский день у наших предков была заготовлена примета, чтобы успеть и урожай собрать, и погоду предугадать, и дом от напасти уберечь. Рассказываем о народных приметах погоды на июнь 2026 года на каждый день в соответствии с народным календарем.

    • Какой народный праздник сегодня: календарь на июнь 2026 года, приметы и запреты

      Июнь на Руси называли Червень или Земляничник – за то, что в это время в земле появлялось много червей (личинок насекомых) и созревала первая ароматная ягода. Это месяц активных полевых работ: сев, прополка, заготовка сена. На каждый день у наших предков была заготовлена примета, чтобы успеть и урожай собрать, и погоду предугадать, и дом от напасти уберечь. В народном календаре июньские даты тесно переплелись с православными праздниками, сезонными работами и древними суевериями. Рассказываем о главных народных праздниках июня 2026 года, их традициях, приметах и запретах.

    • Магнитные бури в июне 2026 года: прогноз, опасные дни, расписание вспышек и влияние на самочувствие

      Июнь 2026 года, по предварительным прогнозам специалистов, не принесет экстремальных геомагнитных событий, однако полностью спокойным первый месяц лета назвать нельзя. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, а также Центра прогнозирования космической погоды NOAA, в июне ожидаются отдельные периоды повышенной солнечной активности, один из которых придется на длинные выходные в честь Дня России. Важно понимать, что долгосрочные прогнозы магнитных бурь носят предварительный характер, так как солнечная активность может резко меняться, а наиболее точный прогноз формируется за 1–3 суток до события.

    Перейти в раздел

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации