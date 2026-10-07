Синоптики предупредили о надвигающихся на Землю магнитных бурях

Синоптик Леус: В пятницу Землю накроют магнитные бури слабого и среднего уровня

Tекст: Мария Иванова

«Магнитные бури слабого и среднего уровня накроют Землю в пятницу, в воскресенье геомагнитное поле планеты должно вернуться в спокойное состояние», – сообщил синоптик в своем Telegram-канале.

По его словам, неделя началась с роста солнечной активности. На Солнце произошло несколько вспышек уровня М, две из которых выбросили по направлению к Земле облака плазмы крупного размера.

Международные центры, проанализировав данные космических телескопов, пришли к выводу, что облака солнечного вещества достигнут Земли ранним утром пятницы. Возмущения геомагнитного поля продлятся около двух суток. 9 октября возможно формирование магнитных бурь уровней G1-G2. Вероятность такого развития событий составляет 80%.

Возвращение геомагнитного поля в спокойное состояние ожидается в воскресенье.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник ученые сообщили о возможном переломе в активности Солнца.

В понедельник на Солнце зафиксировали вспышку предпоследнего класса мощности. В тот же день завершилась вторая осенняя магнитная буря.