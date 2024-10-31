В Петербурге приняли решение по времени продажи алкоголя в магазинах

В Петербурге не обсуждали сокращение времени продажи алкоголя в магазинах

Tекст: Ольга Иванова

По его словам, более актуальной задачей в настоящее время является противодействие незаконным заведениям, известным как «наливайки», передает РИА «Новости».

«В свете появившихся новостей сообщаю, что в законодательном собрании Санкт-Петербурга не рассматривается возможность сокращения времени продажи алкоголя в магазинах по опыту региональных коллег. Куда более острый вопрос для нас – борьба с засильем пресловутых наливаек», – отметил Четырбок.

Депутат также напомнил, что на последнем заседании рабочей группы было установлено время продажи алкоголя во всех объектах общественного питания, кроме ресторанов, с 11 до 22 часов. Это соответствует уже существующему графику продажи алкоголя в магазинах.

{vote}

Напомним, глава Вологодской области Георгий Филимонов предложил законопроект для ограничения времени продажи алкоголя в регионе до двух часов в день с 2025 года, исключая рестораны и кафе. Губернатор объяснил необходимость таких ограничений тем, что 71% смертей трудоспособного населения региона связаны с употреблением спиртного. Председатель комитета Госдумы Нина Останина выразила сомнение в эффективности ужесточения мер по продаже алкоголя, объяснив, что любые запреты можно обойти.