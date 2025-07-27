В ОП предложили сократить время продажи алкоголя

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ограничить продажу алкоголя на федеральном уровне до периода с 11:00 до 19:00 предложил глава комиссии Общественной палаты России по демографии Сергей Рыбальченко, передает ТАСС. По его словам, существующие ограничения с 08:00 до 23:00 необходимо постепенно ужесточать, сокращая разрешенное время ежегодно на один час. Рыбальченко заявил: «Считаю, что такой режим был бы вполне нормальным, по крайней мере, если каждый год мы снижали бы по одному часу. Например, в следующем году это было бы с 09:00 до 22:00, затем с 10:00 до 21:00 и так далее». Он также отметил важность ограничений на продажу алкоголя в выходные и праздники, кроме заведений общепита.

Сейчас федеральное законодательство запрещает продажу алкоголя в розничных магазинах с 23:00 до 08:00, но субъекты России могут вводить дополнительные меры. В некоторых регионах, например в Вологодской области, уже действуют более жесткие ограничения.

В СССР с 1972 года крепкий алкоголь продавался с 11:00 до 19:00, а в 1980-х во время антиалкогольной кампании период сократили до пяти часов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, более половины россиян готовы поддержать новую антиалкогольную кампанию. Минздрав России отметил снижение потребления алкоголя в стране. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что после введения запретов на алкоголь уменьшилась смертность.