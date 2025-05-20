ВЦИОМ: Более половины россиян поддержали бы антиалкогольную кампанию

Tекст: Дмитрий Зубарев

Более половины россиян поддержали бы антиалкогольную кампанию, если бы ее запустили в стране, передает РИА «Новости» со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ. Согласно исследованию, 53% респондентов готовы поддержать такие меры: безусловно поддержали бы 26%, еще 27% – скорее поддержали бы.

При этом 39% участников опроса считают, что сейчас люди стали пить меньше, чем 35-40 лет назад, во времена Михаила Горбачева. Противоположного мнения придерживаются 13%, а 37% респондентов отметили, что ситуация с потреблением алкоголя практически не изменилась.

ВЦИОМ отмечает, что 12% россиян считают антиалкогольную кампанию времен перестройки необходимой и успешной, еще 26% убеждены, что идея была правильной, но были допущены ошибки.

Среди мер борьбы с алкоголизмом 60% опрошенных поддержали бы пропаганду здорового образа жизни, 54% – запрет на продажу алкоголя молодежи до 21 года, 45% – ограничение рекламы алкоголя.

Исследование «ВЦИОМ-Спутник» проводилось 4 мая 2025 года по телефону среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Максимальная погрешность данных не превышает 2,5% при вероятности 95%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Вологодской области закрыли 220 алкомаркетов в рамках действия «сухого закона». В регионе после введения ограничений развился черный рынок алкоголя. В первом квартале 2025 года продажи алкоголя в России упали.