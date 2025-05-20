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ВЦИОМ: Более половины россиян поддержали бы антиалкогольную кампанию
Свыше половины россиян готовы одобрить старт новой антиалкогольной кампании, при этом значительная часть поддерживает ужесточение мер против алкоголизма, следует из опроса ВЦИОМ.
Более половины россиян поддержали бы антиалкогольную кампанию, если бы ее запустили в стране, передает РИА «Новости» со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ. Согласно исследованию, 53% респондентов готовы поддержать такие меры: безусловно поддержали бы 26%, еще 27% – скорее поддержали бы.
При этом 39% участников опроса считают, что сейчас люди стали пить меньше, чем 35-40 лет назад, во времена Михаила Горбачева. Противоположного мнения придерживаются 13%, а 37% респондентов отметили, что ситуация с потреблением алкоголя практически не изменилась.
ВЦИОМ отмечает, что 12% россиян считают антиалкогольную кампанию времен перестройки необходимой и успешной, еще 26% убеждены, что идея была правильной, но были допущены ошибки.
Среди мер борьбы с алкоголизмом 60% опрошенных поддержали бы пропаганду здорового образа жизни, 54% – запрет на продажу алкоголя молодежи до 21 года, 45% – ограничение рекламы алкоголя.
Исследование «ВЦИОМ-Спутник» проводилось 4 мая 2025 года по телефону среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Максимальная погрешность данных не превышает 2,5% при вероятности 95%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Вологодской области закрыли 220 алкомаркетов в рамках действия «сухого закона». В регионе после введения ограничений развился черный рынок алкоголя. В первом квартале 2025 года продажи алкоголя в России упали.