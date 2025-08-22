Правительство одобрило запрет на продажу табака на остановках

Tекст: Дмитрий Зубарев

Правительство России поддержало законопроект о запрете продажи табачной и никотинсодержащей продукции на остановках общественного транспорта, передает ТАСС. При этом подчеркивается, что поддержка дана при условии доработки документа с учетом замечаний, содержащихся в официальном отзыве кабмина.

Инициатива внесена в Госдуму законодательной думой Хабаровского края и предусматривает поправки в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма». Ограничения должны коснуться всей табачной и никотинсодержащей продукции, устройств для ее потребления, а также кальянов.

В пояснительной записке отмечено, что торговые павильоны на остановках способствуют доступности никотиновой продукции, особенно среди молодежи, поскольку часто расположены рядом с образовательными учреждениями. Также подчеркивается риск пассивного курения для детей, беременных и людей с хроническими заболеваниями.

Власти отмечают, что проект соответствует государственной политике по борьбе с потреблением табака до 2035 года. Однако в документе не предусмотрены исключения для тех случаев, когда в населенном пункте отсутствуют альтернативные точки продажи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минздрав подтвердил планы по запрету продажи табака гражданам, родившимся после 2015 года. Минздрав ранее выступил против возвращения сигарет в газетные киоски. Министерство здравоохранения также призвало повременить с введением новых ограничений для курильщиков.