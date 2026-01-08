Турция пообещала продолжить строго соблюдать Конвенцию Монтре о проливах

Tекст: Дарья Григоренко

Представители ведомства подчеркнули: «Турция возглавляет военное планирование по обеспечению безопасности и стабильности в Черном море и безопасности судоходства на период после достижения договоренностей о прекращении огня [на Украине]. Согласно принципу региональной ответственности, Турция беспристрастно и бескомпромиссно применяет Конвенцию Монтрё о проливах, и продолжит ее применять», передает ТАСС.

Конвенция Монтрё, которую подписали в 1936 году, определяет порядок прохода военных и гражданских судов через проливы, соединяющие Средиземное и Черное моря. Документ позволяет черноморским государствам сохранять преимущество в регионе и ограничивает присутствие флотов третьих стран.

Согласно 19-й статье конвенции, с началом спецоперации на Украине Турция закрыла проливы для военных кораблей стран-участниц конфликта и неприбрежных государств. Такой шаг, по словам турецких властей, должен предотвратить дальнейший рост напряженности в черноморском бассейне.

В декабре глава Минтранса республики Абдюлькадир Уралоглу сообщил, что Анкара планирует внедрить современную систему мониторинга судоходства на Черном море, установить контроль при помощи радаров, который уже действует в Мраморном море и на морских проливах.

Ранее власти Турции ввели дополнительные меры по защите критически важных объектов в Черном море на фоне угроз со стороны беспилотников. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что использование Черного моря как арены для сведения счетов не принесет пользы ни Москве, ни Киеву.