Когда-то Георгий Жуков сказал Константину Рокоссовскому о европейцах: «Мы их освободили, и они нам этого никогда не простят». Тем более они не простят нам, что мы их победили.0 комментариев
Уголовное дело возбудили после крушения вертолета в Пермском крае
СК возбудил дело после гибели двух человек при падении вертолета Robinson
Следственные органы начали расследование после того, как на территории базы отдыха «Ашатли парк» разбился вертолет Robinson, в результате чего погибли два человека.
Следственный комитет возбудил уголовное дело после крушения частного вертолета Robinson, произошедшего на территории базы отдыха «Ашатли парк» в Пермском крае, сообщает ТАСС.
В результате аварии, которая случилась 7 января, погибли два человека.
Как пояснили в СК, «следственными органами Центрального МСУТ СК по факту гибели двух человек в результате авиационного происшествия с вертолетом на горнолыжной базе в Пермском крае возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ». Речь идет о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.
В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства катастрофы, а также причины падения вертолета Robinson.
Как писала газета ВЗГЛЯД, при крушении вертолета на территории курорта «Ашатли парк» в Пермском крае погиб предприниматель Ильяс Гимадутдинов
Следователи называли предварительной причиной аварии техническую неисправность воздушного судна.