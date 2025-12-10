Юрист рассказал о шансах Долиной избежать ответственности за неуплату налогов

Юрист Хаминский: Долина может избежать ответственности за неуплату налогов за дом

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, Долина применила популярную схему, при которой не сдавала дом в эксплуатацию и не оформляла его в собственность после окончания стройки и заселения в 2011 году, передает РИА «Новости».

Кадастровый учет ее особняка в поселке Славино был оформлен только в августе 2024 года. Таким образом, на участке фактически был дом, но по документам он отсутствовал, соответственно, объект налогообложения также отсутствовал.

Юрист уточнил, что для уголовного преследования необходим долг по налогам не менее 2,7 млн рублей, тогда как у певицы сумма гипотетической недоимки составляет 250 тыс. рублей. Максимально налоговая инспекция может взыскать с Долиной недоимку и пени только за последние три года, резюмировал Хаминский.

Ранее СМИ сообщили, что певица Лариса Долина на протяжении 12 лет не платила налог за свой четырехэтажный дом в подмосковном поселке Славино.