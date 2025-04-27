Херсонская область возглавила рейтинг зарплат вахтовиков в России

Медианная зарплата вахтовиков в Херсонской области достигла 225 тыс. рублей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как пишет РИА «Новости», исследование консалтинговой компании «Киберия» охватило вакансии с апреля 2024 по апрель 2025 года и показало, что в Херсонской области медианная зарплата вахтовиков составила 225 тыс. рублей. В Кабардино-Балкарской Республике и Запорожской области этот показатель оказался на уровне 200 тыс. рублей. В Северной Осетии-Алании медианная зарплата достигла 198 тыс. рублей, а в Карачаево-Черкесии – 190 тыс. рублей.

В самом конце рейтинга оказались Тверская, Архангельская области и Карелия, где вахтовикам предлагают 140 тыс. рублей, а наименьшие медианные зарплаты отмечены в Смоленской, Московской областях и Республике Алтай – по 135 тыс. рублей.

Среди федеральных округов лидирует Северо-Кавказский, где медианная зарплата составляет 180 тыс. рублей. В пятерку лидеров также вошли Дальневосточный (160 тыс. рублей), Южный и Сибирский (по 155 тысяч) и Приволжский федеральные округа (154 тыс. рублей). Северо-Западный, Уральский и Центральный федеральные округа предлагают по 150 тыс. рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты заявили, что в ближайшие пять лет дефицит кадров в России может удвоиться.