HeadHunter спрогнозировал удвоение дефицита кадров в России

HeadHunter: Кадровый дефицит в России достигнет 4 млн человек в ближайшие пять лет

Tекст: Елизавета Шишкова

Рекрутинговый сервис HeadHunter прогнозирует, что дефицит кадров в России удвоится в ближайшие пять лет и достигнет 4 млн человек. Об этом заявил генеральный директор компании Дмитрий Сергиенков на пресс-конференции в Екатеринбурге, сообщает «Интерфакс».

«Мы не ожидаем, что рынок станет стабильным и профицитным. Скорее наоборот, ожидаем дефицит до 4 млн специалистов в экономике», – подчеркнул Сергиенков. Он отметил, что 90% из этих 4 млн будут представлять средне- и высококвалифицированные специалисты.

В пресс-службе HeadHunter уточнили, что текущий дефицит сотрудников составляет около 2 млн человек. Кроме того, с конца 2024 года и начала 2025 года работодатели в России стали менее активно искать новых сотрудников на фоне макроэкономической и геополитической ситуации.

Сергиенков также отметил, что с прошлого года малый и средний бизнес начали ощущать замедление найма, а к началу этого года и крупный бизнес стал осторожнее в найме. Несмотря на это, объем вакансий остается высоким.

По его словам, стабилизация рынка труда наблюдается во всех отраслях и регионах, замедляется рост зарплат, хотя в некоторых сегментах они продолжают расти. Проблема кадрового дефицита останется актуальной до конца 2025 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия продемонстрировала самую низкую безработицу среди стран G20 в 2024 году, в то время как наибольший рост безработицы наблюдался в Канаде.